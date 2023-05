ViruSs nể phục vì quyết định táo bạo của Sơn Tùng, nhận xét thẳng thắn về Making My Way

Sơn Tùng đã chính thức có màn tái xuất đường đua Vpop sau gần 1 im ắng với sản phẩm mới 100% bằng tiếng Anh mang tên Making My Way. Dù không phát hành MV hoành tráng như những màn comeback trước nhưng Making My Way vẫn giúp nam ca sĩ gặt hái loạt thành tích ấn tượng, đáng tự hào.

MV visualizer của Making My Way chỉ mất chưa đầy 7 tiếng đồng hồ để đạt Top 1 Trending YouTube (cả Âm nhạc lẫn tổng thể), cho thấy vị thế của nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

MV Visualizer MAKING MY WAY của Sơn Tùng

Sức nóng của Sơn Tùng đã khiến ca khúc Making My Way trở thành chủ đề bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội kể từ khi ra mắt. Mới đây, ViruSs cũng đăng tải đoạn video reaction về ca khúc này, thu hút sự chú ý của công chúng.

ViruSs cho rằng ca khúc mới của Sơn Tùng vẫn còn bị giới hạn trong khuôn khổ sáng tác đối với thể loại nhạc Âu Mỹ như sử dụng câu, vần theo điệu (phụ âm câu trước tương đồng với câu sau) dù khả năng hát tiếng Anh của nam ca sĩ đã có nhiều tiến bộ so với sản phẩm trước. Tuy nhiên, ViruSs đã dành nhiều lời khen cho phần giai điệu catchy, hiện đại và dễ gây nghiện của Making My Way.

ViruSs dành nhiều lời khen cho giai điệu của Making My Way

Đặc biệt, ViruSs còn bày tỏ sự ngưỡng mộ, nể phục vì quyết định có phần mạo hiểm, táo bạo khi phát hành một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh để hướng ra thị trường quốc tế. Nam nghệ sĩ cho rằng nếu Making My Way được phát hành thêm một phiên bản tiếng Việt thì lần trở lại này của Sơn Tùng sẽ vô cùng hoàn hảo và ghi dấu trong lòng khán giả.

ViruSs cho rằng nếu Making My Way có thêm phiên bản bằng tiếng Việt thì sẽ hoàn hảo hơn

Đáng chú ý, ViruSs còn đưa ra những quan điểm về nghi vấn đạo nhạc của Making My Way với ca khúc Unforgettable - sản phẩm được thể hiện bởi French Montana và Swae Lee ra mắt từ 6 năm trước.

Cụ thể, nam nghệ sĩ khẳng định Sơn Tùng không hề đạo nhạc vì hai ca khúc khác nhau hoàn toàn về phần giai điệu, chỉ có tương đồng kick do cùng chung thể loại Dancehall.

"Nếu đạo nhạc vì giống kick thì không thể, đây là thể loại. Các thể loại âm nhạc như Rock, R&B, Jazz… đều có những dạng nhận biết khác nhau, cụ thể là qua nhịp trống. Có thể người phối tình cờ dùng chung 1 nền nhạc dạng Dancehall khiến chúng ta cảm tưởng là giống nhau. Sự tình cờ và cảm hứng không thể gọi là đạo nhạc được".

ViruSs lên tiếng khẳng định Sơn Tùng không đạo nhạc

Trước đó, khi nghi vấn đạo nhạc ca khúc mới của Sơn Tùng được lan truyền trên mạng xã hội, đa phần cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự bênh vực đối với nam ca sĩ vì phần giai điệu, tiết tấu của 2 sản phẩm này không hề tương đồng.

Sơn Tùng được đông đảo khán giả bênh vực với nghi vấn đạo nhạc lần này

Nguồn: Tổng hợp