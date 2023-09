VinWonders Nam Hội An xác lập kỷ lục ''Mặt nạ tuồng bằng giấy dó lớn nhất Việt Nam''

Về Đảo Văn hóa Dân gian - VinWonders Nam Hội An Đảo Văn hoá Dân gian được ví như "linh hồn" của VinWonders Nam Hội An - nơi hội tụ không gian kiến trúc nguyên bản của các vùng văn hoá từ Bắc vào Nam, đồng thời tái hiện chân thực và sống động những làng nghề Việt Nam truyền thống. Thông qua ngôn ngữ của trải nghiệm, tương tác và trình diễn, bạn sẽ được khám phá những loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại và thế giới như Chầu văn, Hát Quan Họ, Hát Then… Hành trình trải nghiệm văn hoá tại VinWonders Nam Hội An không ngừng được làm mới với các lễ hội chủ đề và các điểm nhấn trải nghiệm mới mẻ, trong đó phải kể đến mặt nạ giấy dó lớn nhất Việt Nam với chủ đề "Dấu ấn Tiền nhân".