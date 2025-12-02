Viettel bán pháo hoa chính hãng tại 500 cửa hàng trên toàn quốc

Từ ngày 1/12/2025, Viettel chính thức mở bán pháo hoa dân dụng trên toàn hệ thống bán lẻ, đánh dấu sự mở rộng đáng chú ý của thị trường pháo hoa hợp pháp trong nước.

Xu hướng tiêu dùng dòng sản phẩm này ngày càng tăng sau khi Nghị định 137/2020 cho phép cá nhân sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ trong các dịp lễ, Tết và sự kiện cộng đồng.

Hiện nay, nguồn cung pháo hoa chủ yếu đến từ Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, việc phân phối vẫn mang tính nhỏ lẻ, theo từng địa phương. Sự xuất hiện của một doanh nghiệp bán lẻ lớn như Viettel được kỳ vọng sẽ thay đổi bức tranh toàn thị trường.

Sở hữu gần 500 cửa hàng trải dài cả nước cùng nền tảng thương mại điện tử phát triển, Viettel có lợi thế lớn trong việc phổ cập sản phẩm tới người tiêu dùng, giảm tình trạng mua sắm thời vụ hoặc phụ thuộc vào các điểm bán rải rác. Toàn bộ pháo hoa Viettel cung cấp đều do Hoá chất 21 sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của Bộ Quốc phòng.

Doanh nghiệp cho biết sẽ phân phối hàng hóa đồng loạt tại nhiều tỉnh thành, đồng thời mở bán trực tuyến để đón nhu cầu tăng mạnh dịp Tết — giai đoạn chiếm tới khoảng 70% sản lượng tiêu thụ hằng năm. Bên cạnh đó, khâu tư vấn và hướng dẫn sử dụng sẽ được chuẩn hoá nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình vận chuyển và sử dụng sản phẩm.

Sự tham gia của Viettel được giới quan sát nhận định sẽ tạo sức cạnh tranh về giá và nâng cao tính minh bạch của thị trường — vốn từng bị tác động bởi pháo hoa nhập lậu mỗi mùa cuối năm. Mô hình hợp tác giữa Hoá chất 21 (nhà sản xuất) và Viettel (nhà phân phối) giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng từ gốc tới tay người tiêu dùng, qua đó tối ưu chi phí và kiểm soát chất lượng.

Danh sách điểm bán ban đầu bao phủ nhiều khu vực trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cà Mau… Người dân có thể mua trực tiếp tại cửa hàng Viettel trên toàn quốc hoặc đặt hàng qua các nền tảng số.