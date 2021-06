Vietnam's Best Dance Crew: Nhóm nhảy gây choáng khi diễn Chí Phèo nhưng spotlight dồn hết vào Thị Nở Hip-hop!

Ở tuần trước, 4 nhóm nhảy của Vietnam's Best Dance Crew - Nhóm Nhảy Siêu Việt đã ra quân những tiết mục với chủ đề "Các tác phẩm văn học Việt Nam". Tuần này sẽ là những cuộc chiến nảy lửa giữa các nhóm còn lại: Mania Family, Life Dance, Fido Crew và Saigon Kiddiez. Cũng trong đêm thi này, 2 nhóm nhảy có số điểm thấp nhất sẽ phải bước vào vòng thi đối kháng để giành tấm vé đi tiếp cùng chương trình.

Giám khảo Việt Max - Tuyết Minh - Thành Lộc

Trên phần nhạc nền Hồi Ức - S.O.M, nhóm Mania Family đã trình diễn tiết mục dựa trên tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ. Những động tác kịch tính cùng phần thể hiện nội tâm và diễn biến câu chuyện thông qua nét mặt của các thành viên Mania Family khiến người xem không khỏi xúc động và thương cảm thay cho số phận bi kịch của người phụ nữ Việt Nam trong chế độ phong kiến đương thời.

NSƯT Thành Lộc dành lời tán thưởng cho Mania Family khi trong thời gian ngắn có thể truyền tải trọn vẹn nội dung và ý nghĩa của một câu chuyện dài. Anh phải thốt lên khi chứng kiến việc các thành viên múa bằng cơ mặt cùng động tác biểu diễn: "Trời ơi! Từng con người trong dàn đồng ca này, trang phục đã đẹp nhưng mà nét mặt của các bạn còn đẹp hơn màu trang phục của các bạn nữa". Bên cạnh đó, nam giám khảo khách mời còn thể hiện sự yêu thích với tiếng thét của nhân vật người chồng do Đình Lộc thủ vai cũng như cú giật ngược rớt xuống sông trong tích tắc của nhân vật vợ do Xuân Thảo đảm nhận. Giám khảo Tuyết Minh cho biết bài diễn này đã lấy đi nước mắt của chị khá nhiều cũng như đánh giá cao tinh thần tập thể và tài năng của nhóm. Với cô: "Ở trong múa, ngôn ngữ múa mà bật ra được hành động, bật ra được tính cách nhân vật, số phận nhân vật, hình tượng nhân vật thì đấy là một đẳng cấp cao nhất của kịch múa".

Trong khi đó, giám khảo Việt Max lại tỏ ra bất ngờ vì sự tiến bộ nhanh và vượt bậc của Mania Family. Anh dành sự hài lòng cho tiết mục với cách sắp xếp hoàn hảo từ ánh sáng, bố trí sân khấu, hình tượng nhân vật… Tiêu chí đánh giá của nam biên đạo trong vòng đấu này chính là việc mong muốn nhìn thấy sự sáng tạo của các nhóm thông qua tiết mục của mình thay vì giống với kịch bản. Anh cho biết: "Đối với cá nhân tôi, khi tôi đọc tác phẩm ấy, tôi không sướng như ngày hôm nay xem tác phẩm này của các bạn". Tiết mục đầy cảm xúc mang về cho Mania Family hai điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo Tuyết Minh và giám khảo Thành Lộc.

Mania Family

Xóa bỏ đi định kiến về những nhóm B-boy chỉ có thế mạnh nhào lộn và quay đầu, Fido Crew mang đến một "làn gió mới" thông qua tiết mục đầy sáng tạo dựa trên tác phẩm Trúng Số Độc Đắc của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Với nhạc nền là bản mash-up giữa Let The Music Take Me - Fũr Elise - Melodia Dla Zuzi, Fido Crew khắc họa rõ nét diễn biến tâm lý của nhân vật chính là Nguyễn Văn Phúc theo từng cột mốc thời gian từ khi thất nghiệp, vì trúng số độc đắc mà trở thành một tay cự phú để rồi bị tha hóa bản chất bởi sự giàu sang đột ngột.

Theo dõi tiết mục đầy hài hước và vui nhộn này, giám khảo Tuyết Minh cho biết: "Nghệ thuật B-boy của các bạn như những tài tử trên sân khấu" vì sự sáng tạo cũng như cách truyền tải thông điệp uyển chuyển, khéo léo khiến người xem dù là xem một tác phẩm bi cũng có thể dễ hiểu, đồng cảm một cách vui vẻ. Trong khi đó, NSƯT Thành Lộc gửi lời chúc mừng đến nhóm khi tiết mục thành công về bố cục, thông điệp đưa tới đâu khiến người xem nắm được tới đó. Đồng tình với ý kiến của giám khảo Tuyết Minh, giám khảo Thành Lộc cho rằng "đỉnh cao của bi kịch là hài kịch" và khi nỗi đau quá lớn thì người ta chỉ có thể cười mà thôi. Đàn anh Việt Max đã không ngần ngại cho biết: "Những con người ở đây sẽ không ai bỏ được Hip-hop". Lời khẳng định chắc nịch này đã mang đến cho nhóm hai số điểm 9,75 từ giám khảo Tuyết Minh và giám khảo Thành Lộc.

Fido Crew

Được trao cho đề tài khá khó là bài hịch nổi tiếng Nam Quốc Sơn Hà, Saigon Kiddiez không giấu được sự tự hào và khiến người xem dâng trào được khí thế cùng lòng yêu nước và tự tôn dân tộc. Lựa chọn nhạc nền Dòng Máu Lạc Hồng, tháp người và màn phân tách đội hình của nhóm như thay lời đanh thép, thay tiếng hào hùng của dân tộc để bảo vệ và khẳng định chủ quyền riêng của đất nước mà không một kẻ thù nào có thể xâm phạm được.

NSƯT Thành Lộc cho rằng đề tài mà nhóm Saigon Kiddiez nhận được vô cùng khó vì "chất văn học lãng mạn nó ít nhưng chất hào hùng nó mạnh hơn" và nếu làm không khéo sẽ rất dễ bị "lên gân" khiến sự chông gai mà nhóm đối mặt không hề ít. Tuy nhiên, nam giám khảo không giấu được sự hài lòng vì chỉ bằng nghệ thuật Hip-hop, Saigon Kiddiez vẫn có cách kể chuyện thuyết phục được người xem trong không khí yêu nước sục sôi của những người con máu đỏ da vàng. Không bàn về chuyên môn, giám khảo Tuyết Minh chỉ dành sự góp ý nho nhỏ về phần trang phục của nhóm khi chưa thể hiện được rõ nét giữa hai phe thù địch đối đầu.

Giám khảo Việt Max thẳng thắn cho biết tiết mục tuần này của nhóm khiến anh không thích so với tiết mục tuần trước. Nam giám khảo chỉ đánh giá cao việc Saigon Kiddiez đã dùng Hip-hop để kể ra được những câu chuyện mang đề tài gai góc nhưng lại không hài lòng khi nhân vật vị tướng dùng kỹ thuật B-boy để lột tả hành động của chính mình vì "sử dụng động tác bị lâu, bị trôi và không vào beat nhạc". Ngoài ra, Việt Max còn tỏ ra khá tiếc nuối khi những động tác chung của nhóm diễn ra khá chậm trên nền nhạc đều đều khiến không khí hào hùng như chậm lại. Tiết mục này chỉ mang về cho Saigon Kiddiez 2 số điểm khiêm tốn là 9,5 điểm từ phía giám khảo Tuyết Minh và Thành Lộc.

Saigon Kiddiez

Nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ thoát ra từ những kiếp lầm than. Chính điều này khiến nhóm Life Dance đã thể hiện trọn vẹn tiết mục của mình dựa trên đề tài được giao phó là tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Điểm nhấn của tiết mục chính là sự xuất hiện hùng hổ của Thị Nở cùng hành động cho Chí Phèo ăn bát cháo hành khi bị ốm mang đến sự thích thú và hào hứng cho người xem.

Dành nhiều lời khen ngợi cho tiết mục của Life Dance, giám khảo Việt Max không giấu khỏi hào hứng với những động tác thể hiện "chất" riêng của nhóm cùng tạo hình của nhân vật Thị Nở. Có lẽ vì quá ấn tượng với màn trình diễn của Thị Nở nên anh tỏ ra hơi tiếc nuối khi nhân vật Chí Phèo bị "lấn át" và không làm nổi bật lên được. Giải đáp cho Việt Max, đại diện nhóm Life Dance cho biết cả nhóm đã thống nhất đây là giấc mơ của Chí Phèo với nhiều hình tượng để thể hiện các tính cách mâu thuẫn bên trong nhưng khi thức giấc thì chỉ có Thị Nở bên cạnh Chí Phèo. NSƯT Thành Lộc lại thở phào vì mình đã nghĩ đúng theo ý nghĩa mà nhóm Life Dance mang đến thông qua tiết mục tuần này. Anh đánh giá cao sự tinh tế, tỉ mỉ bởi động tác kỹ thuật của Thị Nở khi cho Chí Phèo ăn cháo hành. Với anh đây chính là hạnh phúc và: "Hạnh phúc thì không cần lên tiếng, không cần màu mè, không cần vẽ vời gì thêm".

Đồng quan điểm với 2 giám khảo còn lại, biên đạo Tuyết Minh bày tỏ cảm xúc và khen ngợi không ngớt cho thành viên vào vai Thị Nở. Cô nhận định: "Các bậc tiền bối ở trong nghệ thuật nhảy múa này cũng phải công nhận là Hip-hop các em thể hiện vai Thị Nở này tốt nhất. Tốt từ cái ngôn ngữ, cách thể hiện, hình thể và động tác nhảy". Không chỉ vậy cô còn dành lời động viên cho thành viên của Life Dance khi chia sẻ áp lực của mình với vai Thị Nở rằng: "Trong tác phẩm văn học này, tác giả đã đặt tất cả những cái đẹp tinh khiết nhất và những sự chia sẻ lớn nhất vào nhân vật của em nên nhân vật Thị Nở là nhân vật cực kỳ đẹp". Màn trình diễn đầy xuất sắc này mang về cho Life Dance điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo Thành Lộc và số điểm 9,75 từ giám khảo Tuyết Minh.

Life Dance

Kết thúc 8 tiết mục đầy xuất sắc của 8 nhóm nhảy, số điểm của biên đạo Việt Max được hé lộ đã có sự thay đổi lớn trên bảng tổng sắp chung cuộc. Vì vòng thi thứ 2 là vòng không loại nên vòng này các nhóm sẽ được cộng dồn điểm ở vòng thi trước với vị trí dẫn đầu thuộc về nhóm Mania Family với tổng điểm là 59,5 điểm. Lyricíst và M.U.G chia nhau vị trí kế tiếp với tổng điểm 59,25 điểm. 3 nhóm an toàn tiếp theo là 218 Dance Crew, Life Dance và Fido Crew với tổng điểm 57,75 điểm. Lọt vào vòng nguy hiểm để cùng đối mặt với vòng thi đối kháng chính là 2 đội Saigon Kiddiez (57,5 điểm) và Son Crew (57 điểm).

Với sự hỗ trợ của nhà sản xuất âm nhạc Thái Sơn Beatbox, 2 nhóm Saigon Kiddiez và Son Crew được nghe một đoạn nhạc ngắn để chuẩn bị cho vòng thi đối kháng cực kỳ quan trọng của mình. Những động tác vũ đạo mạnh mẽ cùng màn xoay người và nhào lộn trên không giúp Son Crew nhận về số vote tuyệt đối của cả 3 vị giám khảo Việt Max, Tuyết Minh và Thành Lộc. Trong khi đó, màn trình diễn khiêm nhường không có quá nhiều điểm nhấn đặc biệt đã buộc Saigon Kiddiez là nhóm đầu tiên nói lời chia tay với chương trình.

Tập tiếp theo của chương trình Nhóm Nhảy Siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew sẽ lên sóng vào ngày 3/7/2021 trên kênh VTV3.

Ảnh: Vietcom