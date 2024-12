Vietnam Land bùng nổ tại lễ ra quân siêu đô thị biển CaraWorld Cam Ranh

Lễ ra quân dự án Caraworld Cam Ranh – Dấu ấn mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Lễ ra quân của dự án Caraworld Cam Ranh đã gây được sự chú ý mạnh mẽ khi quy tụ hơn 8.000 chuyên viên kinh doanh đến từ 80 đại lý bất động sản trên toàn quốc. Sự kiện được tổ chức tại sân golf Long Thành, với tên gọi "The Rise of New Legend", mang đến một không gian đầy cảm hứng và kỳ vọng cho những người tham gia.

Trong sự kiện còn có sự đồng hành cùng nhiều đối tác như Savaco, Ben Thanh Tourist, KN Cam Ranh, Asia Tourist, Wyndham Grand, Saigon Tourism golf, BTTour, Together Success

Thành phố điểm đến "All-In-One" 38 đại tiện ích

Một trong những điểm nổi bật trong sự kiện này chính là việc giới thiệu phân khu Sông Town, khu vực được kỳ vọng sẽ trở thành trái tim của toàn bộ đại đô thị. Với diện tích rộng lớn và thiết kế độc đáo, Sông Town sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời, kết hợp giữa thiên nhiên và các tiện ích đẳng cấp.

Bên cạnh đó, không gian trang trí của lễ ra quân cũng để lại ấn tượng sâu sắc, khi 40 khối cát trắng được xếp thành hình ảnh bờ biển uốn lượn và một chữ "CaraWorld" khổng lồ thu hút sự chú ý của mọi khách tham dự.

CaraWorld Cam Ranh – Dự án siêu đô thị biển đẳng cấp tại thiên đường biển Cam Ranh

Cam Ranh, với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và những bãi biển trong xanh, sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích không gian nghỉ dưỡng yên bình và sang trọng. Dự án CaraWorld Cam Ranh, với diện tích lên đến 800 ha, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng mà còn tạo dựng một quần thể du lịch, giải trí quy mô lớn, mang đẳng cấp quốc tế.

Vietnam Land khuấy đảo không khí tại lễ ra quân dự án CaraWorld Cam Ranh

Với mục tiêu tạo ra một không gian sống hòa hợp với thiên nhiên, CaraWorld Cam Ranh sẽ bao gồm các biệt thự biển, nhà phố liền kề & shophouse sang trọng. Những tiện ích đầy đủ và đa dạng tại dự án sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của du khách và cư dân, từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thể thao, đến các hoạt động vui chơi giải trí.

Lợi thế của CaraWorld Cam Ranh – Đầu tư và trải nghiệm đẳng cấp

Không chỉ là một điểm đến lý tưởng cho du khách, CaraWorld Cam Ranh còn mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản. Một trong những điểm thu hút lớn của dự án chính là vị trí chiến lược, gần sân bay quốc tế Cam Ranh, giúp kết nối nhanh chóng với các địa phương trong và ngoài nước.

Vietnam Land đại lý phân phối chính thức dự án CaraWorld

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển các khu biệt thự, CaraWorld Cam Ranh còn chú trọng đến việc xây dựng những tiện ích bổ sung, nhằm tạo ra một môi trường sống hoàn hảo cho cư dân và du khách. Các tiện ích bao gồm khu vực chăm sóc sức khỏe, sân golf, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, cùng hệ thống nhà hàng và quán bar.

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đầu tư vào CaraWorld Cam Ranh

Để khuyến khích các nhà đầu tư, dự án CaraWorld Cam Ranh đã đưa ra một số chương trình ưu đãi đặc biệt. Các nhà đầu tư khi tham gia vào dự án này sẽ được hưởng các chính sách thanh toán linh hoạt và các ưu đãi hấp dẫn.

Hãy cùng Vietnam Land cập nhật qua những chính sách bán hàng nổi bật & độc nhất chưa từng có trên thị trường vừa được công bố chính thức từ chủ đầu tư CaraWorld Cam Ranh.

Chính sách bán hàng "đột phá", Sông Town khuấy động thị trường bất động sản dịp cuối năm:

1. Tiểu chuẩn bàn giao: Hoàn thiện đầy đủ nội thất, chỉ cần xách vali vào ở hoặc dễ dàng cho thuê.

2. Khách hàng có booking sớm, trước ngày mở bán:

- Chiết khấu 12%

- Tặng 2 năm phí quản lý

3. Đặc biệt, tặng ngay 500 triệu đồng cho 500 khách hàng đầu tiên hoàn thành thủ tục với CĐT.

4. Khách hàng dễ dàng tiếp cận với nhiều phương thức thanh toán linh hoạt:

- Thanh toán theo tiến độ chuẩn 1,5 năm

- Thanh toán giãn tiến độ 4 năm

- Thanh toán sớm nhận ngay chiết khấu đến 10%

- Hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng

* Áp dụng có điều kiện, chi tiết xem thêm tại CSBH được CĐT phát hành tại thời điểm công bố.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án CaraWorld Cam Ranh là một cột mốc quan trọng, mở ra nhiều triển vọng hợp tác. Với sự tham gia của Vietnam Land, đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu, quý khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu những sản phẩm bất động sản chất lượng cao, đồng thời nhận được những ưu đãi hấp dẫn. Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết bảo vệ tối đa quyền lợi của các đối tác, cùng nhau kiến tạo nên một dự án thành công và bền vững.

