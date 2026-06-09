Vietnam Airlines thông báo quan trọng đến toàn bộ khách hàng

Mùa du lịch hè đang bước vào giai đoạn cao điểm kéo theo nhu cầu đi lại tăng vọt. Lợi dụng tình hình này, hàng loạt thủ đoạn lừa đảo tinh vi mạo danh Vietnam Airlines đã xuất hiện trên không gian mạng, nhắm trực tiếp vào tâm lý săn vé giá rẻ của nhiều gia đình.

Mới đây, trang fanpage chính thức của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã có thông báo quan trọng đến toàn bộ khách hàng. Theo đó, trước tình hình tội phạm mạng diễn biến phức tạp, Vietnam Airlines đã phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát đi thông điệp khẩn thiết, yêu cầu hành khách nâng cao cảnh giác. Sự xuất hiện dày đặc của các trang web và tài khoản mạng xã hội giả mạo đang trở thành mối đe dọa lớn. Các đối tượng lừa đảo thường xuyên sao chép hình ảnh, nội dung và sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn với kênh chính thức của hãng hàng không quốc gia để tạo vỏ bọc uy tín.

Một fanpage giả mạo Vietnam Airlines

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở chiêu bài bán vé máy bay khuyến mãi, bọn tội phạm còn nắm bắt tâm lý các bậc phụ huynh bằng cách quảng cáo rầm rộ các chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp và hoạt động ngoại khóa mùa hè dành riêng cho trẻ em. Ngay khi tạo dựng được lòng tin, kẻ gian sẽ khéo léo dẫn dắt nạn nhân đăng ký, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc điền thông tin cá nhân vào các hệ thống không xác thực nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, mục tiêu tối thượng của kẻ gian là thu thập dữ liệu nhạy cảm. Cơ quan công an và hãng hàng không nhấn mạnh nguyên tắc an toàn cao nhất là người dùng tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ đối tượng nào. Hành khách cũng cần đặc biệt thận trọng, từ chối truy cập vào các đường dẫn không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn hoặc bình luận.

Vietnam Airlines khuyến cáo , hành khách chỉ nên thực hiện giao dịch mua vé máy bay thông qua mạng lưới uy tín bao gồm website, ứng dụng di động, phòng vé và các đại lý chính thức của Vietnam Airlines

Trong trường hợp phát hiện các website, fanpage hoặc tài khoản có dấu hiệu mạo danh thương hiệu Vietnam Airlines, người dân cần giữ bình tĩnh, lập tức ngừng mọi giao dịch. Đồng thời, việc nhanh chóng thông báo cho hãng hoặc cơ quan chức năng sẽ giúp nhà chức trách có biện pháp ngăn chặn và hỗ trợ nạn nhân một cách kịp thời nhất.

Nhằm đảm bảo một mùa hè du lịch an toàn, trọn vẹn và tránh được những rủi ro đáng tiếc, hành khách chỉ nên thực hiện giao dịch mua vé máy bay thông qua mạng lưới uy tín bao gồm website, ứng dụng di động, phòng vé và các đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Việc xác minh thông tin kỹ lưỡng trước khi tiến hành thanh toán là bước phòng vệ không thể thiếu. Bất cứ khi nào có thắc mắc cần giải đáp hoặc cần xác thực độ tin cậy của một chương trình ưu đãi, khách hàng hãy chủ động liên hệ trực tiếp đến Tổng đài 1900 1100 hoặc nhắn tin qua các kênh thông tin chính thống của hãng để được hướng dẫn chính xác.

https://kenh14.vn/vietnam-airlines-thong-bao-quan-trong-den-toan-bo-khach-hang-215260609143043509.chn