Việt Nam có thêm một LHP quốc tế, hứa hẹn sự quy tụ dàn sao hạng A

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (Da Nang Asian Film Festival - DANAFF) là sự kiện nghệ thuật mới nhất được khai sinh tại Đà Nẵng - một trong những thành phố đáng sống nhất của Việt Nam. Đây là sự kiện được UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng cùng các sở ngành, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước như Mạng lưới khuyến khích Điện ảnh Châu Á (Network for the Promotion of Asian Cinema/NETPAC) phối hợp tổ chức.

DANAFF được ra đời nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, tôn vinh những giá trị nhân văn cũng như khám phá mới mẻ trong cách thể hiện và thông điệp nghệ thuật độc đáo. Sứ mệnh của LHP là tìm kiếm và khích lệ các tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. DANAFF cũng được kỳ vọng sẽ là bà đỡ, giới thiệu đến với khán giả những tác phẩm điện ảnh mới, chất lượng từ điện ảnh châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Poster quảng bá chính thức của DANAFF 2023 với hình ảnh cầu Rồng Đà Nẵng.

DANAFF lần thứ I sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng trong 5 ngày, từ 9-13/5/2023, với nhiều sự kiện đa dạng như chiếu phim dự thi, chiếu phim của các khách mời đến từ nhiều quốc gia, các hội thảo chuyên đề và workshop làm phim... Trong đó, đáng chú ý hơn cả là workshop Ươm mầm tài năng với hai lớp học Diễn xuất cơ bản dưới sự giảng dạy của giảng viên Lydia Park (Hàn Quốc) và Diễn xuất nâng cao của giảng viên Tsuyoshi Sugiyama (Nhật Bản). Các lớp học được dẫn dắt bởi nhà làm phim Phan Đăng Di - nhà làm phim độc lập đã sáng lập chương trình Gặp gỡ Mùa thu.



Theo dự tính của ban tổ chức, trong năm đầu tiên được tổ chức, DANAFF sẽ trình chiếu hơn 40 bộ phim từ Việt Nam và quốc tế. Các tác phẩm sẽ được phân chia theo từng hạng mục như phim dự thi - gồm Giải thưởng phim châu Á (14 phim), Giải thưởng Phim Việt Nam (10 phim), Chương trình "Điện ảnh Việt Nam hôm nay" (14 phim), Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản (7 phim)… Để đủ điều kiện tranh giải tại DANAFF 2023, các bộ phim phải được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2023.

Các giải thưởng chính của Liên hoan Phim châu Á tại Tp. Đà Nẵng gồm hạng mục Giải thưởng phim châu Á dự thi do Ban Giám khảo Phim châu Á quyết định, hạng mục Giải thưởng Phim Việt Nam dự thi do Ban Giám khảo Phim Việt Nam quyết định, giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc do Ban Giám khảo NETPAC quyết định, giải Khán giả cho phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trong các phim tham dự Chương trình "Điện ảnh Việt Nam hôm nay". Tổng trị giá các giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng.