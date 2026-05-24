Mới đây, dân tình có dịp bàn tán rôm rả về một bức hình quy tụ dàn mỹ nhân đình đám của showbiz Việt gồm Kim Tuyến, Ngô Thanh Vân, Minh Hằng, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh và Đồng Ánh Quỳnh. Giữa rừng hoa tài sắc, Kim Tuyến vẫn là gương mặt khiến người ta khó lòng rời mắt nhất. Nữ nghệ sĩ nổi bật nhờ gương mặt có cấu trúc cực kỳ điện ảnh: sống mũi cao, đường xương hàm sắc nét, đôi mắt đen láy và thần thái nửa cổ điển kiểu Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90, nửa phóng khoáng như những minh tinh Latinh. Ở vài góc máy, Kim Tuyến còn gợi cảm giác rất Âu Mỹ nhờ mái tóc bồng bềnh cùng khí chất áp đảo và sang trọng.

Bộ trench coat vàng nổi bật càng giúp cô thêm phần ăn ảnh, tạo hiệu ứng như một siêu sao bước ra từ poster phim TVB thời hoàng kim. Điều đặc biệt ở Kim Tuyến là cô rất khó bị lấn át trong khung hình tập thể, càng đứng cạnh nhiều người đẹp, đường nét góc cạnh và phong thái riêng của Kim Tuyến lại càng bật lên rõ rệt. Không ít khán giả cho rằng cô thuộc nhóm mỹ nhân Việt sở hữu aura mạnh bậc nhất Vbiz: ngoài đời đẹp sắc sảo, lên hình lại càng kiêu sa.

Dưới phần bình luận, không ít netizen bày tỏ sự xuýt xoa trước visual của Kim Tuyến ở tuổi 39. Không ít khán giả nhận xét cô có nét đẹp rất khó trộn lẫn, chỉ cần xuất hiện là lập tức tạo cảm giác của một minh tinh TVB thời hoàng kim hay những ngôi sao Latinh đình đám.

Cách đây không lâu tại một sự kiện nhãn hàng, Kim Tuyến so kè visual bên cạnh loạt cái tên cực hot như Phương Anh Đào, Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Hạ Anh, Minh Hằng... Với ngũ quan hài hoà như được "chạm khắc" qua khuôn, nữ nghệ sĩ không những không bị lấn lướt mà còn dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi khi ống kính lia tới.

Một số bình luận của netizen: - Nói về nhan sắc của Kim Tuyến thì chỉ có một từ Thần. - Trời sinh có khuôn mặt tỷ lệ đẹp như này. - Không muốn bị dìm hàng thì đừng đứng cạnh cổ. - Ai nhìn bả ra nữ thần Hy Lạp không, kiểu sắc vóc đều toả ra khí chất ý. - Ảnh này trông vừa Hong Kong, vừa Mỹ Latinh kiểu gì ý. - Kim Tuyến hút mắt thật sự, nổi bật hẳn luôn.

Kim Tuyến tên thật là Trần Thị Kim Tuyến, sinh ngày 21/3/1987 tại TP.HCM. Cô được xem là một trong những gương mặt thực lực của màn ảnh Việt nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, vừa có thể đảm nhận các vai tâm lý nặng đô, vừa phù hợp với hình tượng phụ nữ sắc sảo, đài các.

Sự nghiệp của Kim Tuyến bắt đầu được chú ý vào năm 2006 khi cô giành giải nhì cuộc thi Phụ Nữ Thế Kỷ XXI. Sau cuộc thi, nhờ ngoại hình nổi bật cùng chiều cao 1m72, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và bén duyên với phim truyền hình.

Những năm sau đó, Kim Tuyến dần khẳng định tên tuổi qua loạt dự án đình đám như Chuyện Tình Đảo Ngọc, Cát Nóng, Ngủ Với Hồn Ma, Tuổi Thanh Xuân, Mộng Phù Hoa… Cô thường được giao những vai phụ nữ nhiều nội tâm, có chiều sâu cảm xúc hoặc mang màu sắc quyền lực, bí ẩn. Lối diễn tự nhiên, ánh mắt giàu biểu cảm cùng thần thái sang trọng giúp Kim Tuyến tạo được dấu ấn riêng giữa dàn diễn viên cùng thời.

Không xuất thân từ trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp, Kim Tuyến từng theo học tại RMIT University Vietnam trước khi lập gia đình khá sớm. Sau biến cố hôn nhân, cô trở thành mẹ đơn thân ở tuổi còn trẻ nhưng vẫn quay lại showbiz và từng bước xây dựng vị trí riêng bằng thực lực diễn xuất. Chính hành trình nhiều thăng trầm ấy cũng giúp hình ảnh Kim Tuyến trong mắt công chúng trở nên bản lĩnh và trưởng thành hơn.

Ở giai đoạn sau, nữ diễn viên chuyển hướng mạnh sang các vai diễn gai góc, trưởng thành hơn trong cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Cô được đánh giá là mẫu diễn viên “càng có tuổi càng đẹp”, sở hữu thần thái sang trọng, quý phái và phong độ nhan sắc ổn định suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Năm 2023, Kim Tuyến được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ đối với phim ảnh Việt Nam. Đến năm 2026, cô đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, tham gia gần 50 dự án điện ảnh và truyền hình, đồng thời tiếp tục giữ sức hút mạnh mẽ trên thảm đỏ lẫn mạng xã hội.

Bên cạnh diễn xuất, Kim Tuyến còn được xem là biểu tượng nhan sắc “lão hoá ngược” của showbiz Việt. Ở tuổi U40, cô vẫn liên tục gây sốt mỗi lần xuất hiện tại sự kiện nhờ visual sang trọng, thần thái quyền lực và phong cách thời trang ngày càng đẳng cấp. Cuối năm 2025 và đầu 2026, nữ nghệ sĩ tiếp tục nhận được sự chú ý lớn khi xuất hiện trong nhiều dự án phim mới cũng như các sự kiện giải trí quy mô lớn.

Mộng Điềm