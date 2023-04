Việc thu phí tham quan phố cổ Hội An sẽ được lấy ý kiến người dân

Trước thông tin thành phố Hội An sẽ bán vé đối với tất cả du khách vào tham quan phố cổ, một người dân sống và kinh doanh trên đường Trần Phú lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán vì lượng khách vào phố cổ sẽ giảm mạnh. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc buôn bán của người dân phố cổ vẫn chưa thuận lợi, thu nhập hàng ngày giảm khá nhiều so với trước.

Người đàn ông này khá bất ngờ và hoang mang trước việc thành phố sẽ phân luồng lối đi tại các đường chính vào khu phố cổ Hội An.Việc bố trí 2 lối đi riêng gồm một lối đi dành cho người dân địa phương và một lối dành cho du khách là chưa có tiền lệ nên mọi người rất lo lắng về tính khả thi:“Ví dụ nhà tôi nằm trên con đường này, bây giờ chẳng lẽ phân luồng là bắt tôi đi đường khác sao? Nếu thế thì hết sức vô lý, không thể nào ngăn sông cấm chợ được hết. Trong khu phố cổ này có rất nhiều hộ dân sinh sống, họ có quyền đi lại tự do chứ làm sao bắt họ đi đường khác, đi đường khác là đường nào?”

Phố cổ Hội An

Ông Phùng Tấn Đông, một người Hội An tâm huyết với hoạt động nghiên cứu văn hóa và con người bản địa cho rằng, công tác bảo tồn văn hoá di sản và phát triển du lịch của đô thị cổ Hội An bị dư luận phản ứng gay gắt là điều đáng buồn và không nên xảy ra trong thời điểm người dân thành phố này đang gượng dậy sau đại dịch Covid-19. Liệu sẽ còn bao nhiêu du khách đặt chân vào phố cổ Hội An khi họ bị “giám sát”, bị bắt buộc phải đi trên tuyến đường này mà không được đi tuyến phố kia?.

Ông Phùng Tấn Đông cho rằng, nếu thành phố Hội An vội vàng đưa ra một Đề án thu phí tham quan phố cổ mà chưa lấy ý kiến từ các cấp có thẩm quyền và nhân dân địa phương thì rất có thể sẽ làm “tổn thương” tình yêu của du khách trong và ngoài nước dành do Di sản Văn hoá thế giới này:“Nếu lỡ đưa ra phương án không phù hợp thì cần phải sửa và nên tôn trọng chính các giá trị tự thân của mình. Tại sao trước khi đề cập vấn đề này thành phố Hội An không lấy ý kiến của người dân? Họ là chủ sở hữu của phố cổ Hội An mà? Chính quyền thành phố cần lắng nghe và tìm phương án cực kỳ mềm dẻo, hài hoà vì không ai ứng xử như vậy với di sản cả, nó sẽ đánh mất hoàn toàn các giá trị.”

Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao

Lãnh đạo thành phố Hội An cho biết, đây không phải lần đầu tiên địa phương nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi triển khai một chủ trương mới liên quan đến phố cổ Hội An - Di sản Văn hoá thế giới. Lãnh đạo thành phố Hội An khẳng định, sẽ luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến dư luận khi xây dựng phương án bán vé. Mỗi chủ trương mà Chính quyền thành phố đưa ra phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu gắn với mục tiêu bảo vệ di tích và gìn giữ văn hoá di sản vì trước khi Hội An trở thành điểm du lịch nổi tiếng thì trước hết Hội An là một di sản văn hoá.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, địa phương xây dựng phương án kiểm soát thu phí tham quan phố cổ không phải để tận thu và không có chuyện người dân trong phố cổ Hội An khi ra vào phải xuất trình giấy tờ như dư luận đang lo lắng. Ông Nguyễn Văn Lanh cho biết thêm, thành phố chỉ mới xây dựng dự thảo Đề án và sẽ được lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp để đi đến thống nhất thực hiện các giải pháp phù hợp nhất trước khi ban hành: “Trước hết thành phố sẽ tập trung làm mới du lịch Hội An. Chắc chắn rằng hình ảnh Hội An sẽ mới mẻ và đẹp hơn trong thời gian đến. Các sản phẩm du lịch phụ trợ trong phố cổ Hội An sẽ được chăm chuốc, bổ sung, nâng cao hơn thì mới kéo du khách về đây được.”

Thành phố Hội An

Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đến chủ trương siết chặt hoạt động mua bán vé tham quan. Trong tuần này, UBND thành phố Hội An sẽ có báo cáo cụ thể gửi Cục Di sản Văn hóa. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo UBND thành phố Hội An phải xây dựng phương án kiểm soát mua bán vé tham quan phố cổ thật rõ ràng, chặt chẽ, khoa học, nhân văn.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết: “Hội An phải có phương án cụ thể, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư trong đô thị cổ. Làm gì cũng không được tác động, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán, sinh hoạt trong phố cố. Phải làm thật khoa học, hài hoà và chắc chắn phải lấy ý kiến người dân, lấy ý kiến các cơ quan đoàn thể của Hội An và cộng đồng doanh nghiệp. Các phương án cụ thể phải được thảo luận thật kỹ trước khi triển khai”./.