Video "thần đồng" Lamine Yamal "thở oxi" gây xôn xao, hút 26 triệu view 2 ngày trước World Cup 2026

Lamine Yamal đăng video đeo mặt nạ oxy, khiến người hâm mộ lo lắng về sức khỏe

Ngôi sao trẻ của bóng đá Tây Ban Nha Lamine Yamal đã khiến không ít người hâm mộ tuyển Tây Ban Nha cũng như CLB Barcelona một phen hoang mang sau khi đăng tải một đoạn video trên TikTok, trong đó anh xuất hiện với thứ trông giống như một chiếc mặt nạ dưỡng khí.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hơn 26,4 triệu lượt xem sau chưa đầy 1 ngày và làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của cầu thủ 18 tuổi. Thậm chí, một số người còn lo ngại rằng Yamal đang phải điều trị trong bệnh viện.

Lamine Yamal gây lo lắng khi đăng video thở oxy

Tuy nhiên, sự thật sau đó đã được làm rõ. Thiết bị mà Yamal sử dụng không phải là dụng cụ hỗ trợ hô hấp trong bệnh viện, mà là một phần của liệu pháp phục hồi bằng buồng oxy cao áp (hyperbaric chamber).

Đây là phương pháp phục hồi thể chất hiện đại, trong đó người sử dụng được cung cấp oxy tinh khiết 100% trong môi trường có áp suất cao hơn bình thường. Công nghệ này giúp oxy hòa tan trực tiếp vào huyết tương trong máu, từ đó tăng cường quá trình phục hồi mô sâu, thúc đẩy tái tạo cơ bắp và hỗ trợ chữa lành các tổn thương bên trong cơ thể.

Sau khi nguyên nhân thực sự được tiết lộ, nỗi lo của người hâm mộ nhanh chóng được giải tỏa. Dù vậy, trong vài giờ đầu tiên, đoạn video vẫn tạo nên một làn sóng bàn tán mạnh mẽ trên mạng xã hội khi nhiều người hiểu lầm rằng tài năng trẻ của Barcelona đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trước đó, Lamine Yamal cũng phải tập riêng trong buổi tập của ĐT Tây Ban Nha làm fan lo lắng khi World Cup 2026 chỉ còn 2 ngày nữa sẽ chính thức khởi tranh.

Video lan truyền với tốc độ chóng mặt và trở thành chủ đề được thảo luận rộng rãi. Cuối cùng, thay vì là dấu hiệu đáng báo động, đoạn clip lại cho thấy sự nghiêm túc của Lamine Yamal trong quá trình hồi phục thể lực và chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng sắp tới, đặc biệt là World Cup 2026.

Việc sử dụng các phương pháp phục hồi tiên tiến cũng phản ánh sự đầu tư kỹ lưỡng của ngôi sao trẻ nhằm duy trì trạng thái thể chất tốt nhất trước khi bước vào giai đoạn thi đấu đầy thử thách cùng tuyển Tây Ban Nha.