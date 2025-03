Video: Khoảnh khắc cá heo nặng hơn 400 cân “nhảy nhầm” lên thuyền, ngư dân có pha giải cứu nghẹt thở

Một chuyến đi câu cá yên bình đã bất ngờ trở nên "hỗn loạn" đối với ba người đàn ông New Zealand khi một con cá heo nặng hơn 900 pound (hơn 400 kg) dường như từ trên trời rơi xuống và đáp thẳng vào chiếc thuyền nhỏ của họ.

Rất may, không ai bị thương nặng khi con cá heo mũi chai dài 11 feet (khoảng 3,3 mét) bất ngờ nhảy lên khoang chiếc thuyền không mui, theo lời Dean Harrison - chủ nhân của chiếc thuyền dài gần 16 foot (gần 5 mét).

Harrison cùng hai người bạn đang câu cá gần khu vực Hole in the Rock, một địa điểm nổi tiếng với cảnh đẹp ngoạn mục ngoài khơi phía bắc đảo Bắc của New Zealand, trong khi một đàn cá heo đang nô đùa phía trước. Khi đó, họ bỗng nhìn thấy một cái bóng che khuất ánh nắng và nghe thấy một tiếng động lớn vang trời trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn.





Con cá heo này dường như muốn nhảy lên thuyền để chào hỏi vậy. Mọi thứ vẫn đang bình thường, rồi bỗng như có tia sét giáng xuống, một con cá heo lớn xuất hiện ngay trên thuyền, quẫy đạp loạn xạ và làm vỡ hết mọi thứ”, Harrison kể lại.

Theo lời Harrison, trong lúc con cá heo vùng vẫy, nó đã làm gãy "toàn bộ cần câu có trên thuyền" và khiến mũi thuyền hư hại nặng. Trong khi đó, cả 3 người chỉ biết bám chặt vào thành thuyền để giữ thăng bằng. Một người đàn ông bị thương nhẹ ở tay do phần lưng và vai bị con cá heo non cọ quẹt vào. May mắn, 3 người và con cá heo đều không bị thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên, với kích thước quá lớn của con vật, việc thả nó trở lại biển ngay lập tức là điều không thể. "Chúng tôi nhìn con cá heo, thấy nó vẫn còn sống và thở được, nên nghĩ rằng phải tìm cách chăm sóc nó và tính xem nên làm gì tiếp theo. Nó bị kẹt trên thuyền rồi, giờ cứ coi như nó đi chung hành trình với bọn tôi vậy”, Harrison kể.

Nhóm người đã liên hệ với cơ quan bảo tồn của New Zealand và được hướng dẫn di chuyển đến một bến thuyền cách đó khoảng một giờ, nơi các nhân viên đang chờ để hỗ trợ giải cứu cá heo. Trên đường đi, họ dùng vòi nước để giữ ẩm cho con vật và che nắng bằng một chiếc khăn ướt có in hình các cầu thủ của đội tuyển bóng bầu dục All Blacks.

Khi lên bờ, các thành viên của một bộ tộc Māori địa phương đã làm lễ cầu nguyện cho con cá heo trước khi nó được đưa trở lại đại dương bằng xe kéo. Những người hỗ trợ đã đặt tên cho chú cá heo khoảng 2–3 tuổi này là Tohu, có nghĩa là "dấu hiệu" trong tiếng Māori. Từ đó, Tohu cũng trở thành tên mới của chiếc thuyền của Dean Harrison.

"Con cá heo đã bơi đi được, bọn tôi cũng an toàn rời đi, và giờ ai cũng có một câu chuyện đáng nhớ để kể lại. Cái kết đẹp cho tình huống mà lẽ ra có thể rất tồi tệ”, anh chia sẻ.

Những sinh vật biển khổng lồ từng nhiều lần bất ngờ xuất hiện trên các con thuyền. Năm ngoái, một con cá voi đã lao mình khỏi mặt nước ngoài khơi bang New Hampshire (Mỹ), làm lật úp một chiếc thuyền và hất văng 2 ngư dân xuống biển. May mắn thay, 2 thiếu niên ở gần đó, trong đó có một người quay lại được toàn bộ sự việc – đã lập tức tới ứng cứu.

Vào tháng 8 năm 2022, một con cá mập mako lớn cũng bất ngờ nhảy khỏi mặt nước và đáp xuống boong của một chiếc thuyền câu cá ngoài khơi bang Maine. Khoảng một tháng trước đó, một người phụ nữ đã bị đâm trọng thương bởi chiếc mỏ dài sắc nhọn của một con cá buồm nặng gần 100 pound (hơn 45 kg). Con cá đã bất ngờ lao lên khỏi mặt nước và tấn công khi nhóm bạn của cô đang cố gắng kéo nó lên thuyền gần vùng biển Florida.

Nguồn: CBS News