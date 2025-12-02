Vì sao trang trí Giáng sinh của Melania Trump năm nay được gọi là “thật sự đặc biệt”?

Sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, Melania Trump trở lại Washington D.C. và lao ngay vào những buổi làm việc muộn trong đêm để chỉnh sửa từng chi tiết trang trí Giáng sinh tại Nhà Trắng. Năm nay, chủ đề “Home Is Where The Heart Is” - “Nhà là nơi có trái tim” không chỉ là một câu khẩu hiệu đẹp, mà được bà gửi gắm từ trải nghiệm làm mẹ, làm phụ nữ và không ngừng dịch chuyển giữa công việc, gia đình, ánh đèn chính trị.

Bà nói, những năm tháng đó khiến bà hiểu rằng “nhà” không chỉ là một địa chỉ trên bản đồ, mà còn là sự ấm áp và bình yên mà ta mang theo bên mình, dù đứng ở đâu trên thế giới. Thế nên Giáng sinh 2025 ở Nhà Trắng, bên cạnh những con số ấn tượng như hơn 50 cây thông, 75 vòng nguyệt quế, hàng ngàn mét ruy băng và hàng vạn cánh bướm trang trí, còn là cả một cuộc đối thoại mềm mại về giá trị của yêu thương, của hy sinh, của những đứa trẻ lớn lên từ những hoàn cảnh khó khăn và cả những gia đình có người thân phục vụ trong quân ngũ. Với nhiều người Mỹ, đây không chỉ là mùa lễ, mà còn là mùa nhớ lại mình thuộc về đâu.

Chủ đề “Nhà là nơi có trái tim”: thông điệp rất phụ nữ, rất đời

Theo Hello!, thông tin từ văn phòng Đệ nhất phu nhân, ý tưởng Giáng sinh năm nay được lấy từ chính cuộc sống của Melania Trump - một người mẹ, một phụ nữ từng phải di chuyển liên tục vì công việc và vai trò công chúng. Bà chia sẻ trong thông cáo: “Sự dịch chuyển không ngừng đã dạy tôi rằng nhà không đơn thuần là một không gian vật lý, mà là sự ấm áp và thoải mái tôi mang trong lòng, bất kể tôi đang ở đâu. Giáng sinh này, hãy cùng nhau tôn vinh tình yêu mình giữ trong lòng, và chia sẻ nó với thế giới xung quanh”.

Nghe qua tưởng rất “thời trang”, nhưng lại là điều khá gần gũi với nhiều phụ nữ: Những người phải rời quê lên phố, đi làm xa, hay xoay xở trong guồng quay vừa làm mẹ vừa đi làm. “Nhà” nhiều khi không chỉ là căn hộ chật hay rộng, mà là cảm giác an toàn khi ôm con ngủ, là tin nhắn hỏi thăm của bố mẹ, là bữa cơm vội mà vẫn ấm áp tiếng cười. Bằng cách đưa câu chuyện Giáng sinh về lại với khái niệm “home”, Melania Trump biến chương trình trang trí vốn rất dễ phô trương thành một mạch cảm xúc trầm hơn, dịu hơn, gần với trái tim phụ nữ hơn.

Những con số ấn tượng và một cây thông dành cho gia đình quân nhân

Nhà Trắng năm nay được phủ kín không khí lễ hội theo đúng nghĩa đen: 75 vòng nguyệt quế cài nơ đỏ trên các ô cửa, hơn 50 cây thông lớn nhỏ trải khắp các phòng, 700 feet dây lá thông, 25.000 feet ruy băng và tới 10.000 cánh bướm trang trí bay dọc các hành lang. Tất cả kết hợp với ánh đèn vàng tạo nên một khung cảnh lung linh nhưng không bị lạnh, mà có cảm giác “nhà” rất rõ ràng.

Tâm điểm là cây thông Noel chính thức đặt tại Phòng Xanh (Blue Room) - một cây thông cao 18 feet được mang từ Sidney, bang Michigan. Năm nay, cây thông này được dành để tri ân các Gold Star Families - những gia đình có người thân hy sinh khi phục vụ trong quân đội. Trên cành là những ngôi sao vàng, cùng với các món đồ trang trí 3D được in và thiết kế bằng công nghệ AI, đại diện cho chim và hoa biểu trưng của từng bang và vùng lãnh thổ của Mỹ.

Thông điệp ở đây rất rõ: Dù người lính đang ở tuyến đầu hay đã nằm lại ở đâu đó, “nhà” vẫn là nơi trái tim họ hướng về, và gia đình họ vẫn là phần quan trọng của quốc gia. Giáng sinh, vì vậy, không chỉ là dịp trang hoàng lộng lẫy, mà còn là thời gian để nhớ ơn những người đã hy sinh để người khác được sum vầy.

Phòng Đỏ và hành trình trưởng thành của những đứa trẻ trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng

Nếu Phòng Xanh mang màu sắc tri ân quân nhân, thì Phòng Đỏ lại được thiết kế xoay quanh chủ đề “Fostering the Future” - một sáng kiến trong chương trình Be Best của Melania Trump, hỗ trợ trẻ em trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng. Cây thông tại đây được trang trí bằng những quả châu vẽ tay logo Be Best, những dải ruy băng ghi tên chương trình và những chú bướm xanh nổi bật.

Theo chia sẻ, những cánh bướm này tượng trưng cho sự chuyển hóa từ ấu trùng thành bướm, như hành trình lớn lên từ một đứa trẻ đến khi trưởng thành. Với trẻ từng sống trong hệ thống nuôi dưỡng, việc tìm được nơi thuộc về, tìm được “nhà” thật sự không hề đơn giản. Bởi vậy, hình ảnh bướm xanh bay quanh cây thông là lời nhắc rằng mỗi em bé đều có quyền được mơ về tương lai, được hỗ trợ để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, được có một mái nhà đúng nghĩa.

Melania Trump mời nhà thiết kế Hervé Pierre cùng tham gia hiện thực hóa ý tưởng này, để mỗi chi tiết trong Phòng Đỏ không chỉ đẹp mà còn kể được một câu chuyện dài về sự nâng đỡ thầm lặng.

Từng căn phòng, một lát cắt khác của chữ “home”

Không chỉ Phòng Xanh và Phòng Đỏ, các phòng khác ở Nhà Trắng cũng được “kể chuyện” theo chủ đề. Tại Phòng Đông (East Room), văn phòng Đệ nhất phu nhân hợp tác với tổ chức America 250, đưa logo kỷ niệm 250 năm nước Mỹ lên các hộp trang trí dưới chân cây thông, dùng màu đỏ - trắng - xanh làm gam màu chủ đạo.

Ở Phòng Xanh Lá (Green Room), hai bức chân dung Tổng thống George Washington và Tổng thống Donald Trump được ghép từ hơn 6.000 mảnh ghép, như một lời nhắc rằng lịch sử, quyền lực, biểu tượng quốc gia cũng được làm nên từ vô số mảnh nhỏ chính là mỗi người dân, mỗi gia đình. Tất cả tạo nên cảm giác Giáng sinh năm nay tại Nhà Trắng không chỉ là phông nền đẹp cho những buổi tiệc, mà là một cuốn album kể lại những mối dây gắn kết giữa người với người, giữa cá nhân với cộng đồng, giữa hiện tại và lịch sử.

Văn phòng Đệ nhất phu nhân tiết lộ, kế hoạch Giáng sinh đã được khởi động từ tháng 8, với rất nhiều thời gian, công sức từ đội ngũ lễ tân xã hội và bản thân Melania Trump. Bà được mô tả là người “tuyển chọn, thiết kế và giám sát từng chi tiết”, cùng với Hervé Pierre. Tuần trước khi công bố trang trí, bà vừa đón cây thông chính thức của Nhà Trắng, vừa tham dự lễ “ân xá gà tây” cùng chồng ở Vườn Hồng, rồi lại tham gia sự kiện gói quà Giáng sinh cho chương trình của Hội Chữ Thập Đỏ tại căn cứ Joint Base Andrews.

Ngày 4/12, bà tiếp tục xuất hiện tại lễ thắp sáng Cây thông Giáng sinh Quốc gia. Đằng sau vài tuần lấp lánh đèn là nhiều tháng chuẩn bị trong âm thầm - điều mà bất kỳ người phụ nữ nào từng lo toan một cái Tết, một mùa lễ cho cả gia đình đều có thể thấu hiểu rất rõ.

Giáng sinh 2025 ở Nhà Trắng, nhìn từ xa, là ánh đèn và vòng nguyệt quế. Nhưng nếu nhìn gần hơn, đó là một phụ nữ trung niên chọn kể câu chuyện “nhà là nơi có trái tim” theo cách của mình: Tôn vinh gia đình, tri ân người hy sinh, nâng đỡ những đứa trẻ dễ bị tổn thương và nhắc mọi người rằng, dù bạn ở đâu, vẫn có thể học cách tạo ra một mái nhà ấm áp cho chính mình và người thân.