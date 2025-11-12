Vì sao người đi công tác lại hay chọn khách sạn Mường Thanh?

Nhắc đến việc lựa chọn khách sạn, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng nhưng còn có một phân khúc khách không kém phần quan trọng, đó là những người thường xuyên đi công tác. Khác với du khách thông thường họ có những tiêu chuẩn riêng trong việc chọn nơi lưu trú như: thuận tiện di chuyển, đủ yên tĩnh để làm việc và đảm bảo các dịch vụ thiết yếu. Cũng từ đó mà những chuỗi khách sạn có độ phủ rộng và mức giá hợp lý như Mường Thanh trở thành lựa chọn quen thuộc cho nhiều chuyến công tác.

Mường Thanh là một trong những khách sạn lâu đời ở Việt Nam, được thành lập từ năm 1997. Trải qua 3 thập kỷ phát triển, thương hiệu này đã gắn liền với hành trình du lịch và công tác của nhiều thế hệ khách Việt. Từ những cơ sở đầu tiên ở miền Bắc, chuỗi khách sạn này dần mở rộng khắp cả nước, trở thành cái tên quen thuộc với cả du khách trong và ngoài nước lẫn những người thường xuyên di chuyển vì công việc.

Mường Thanh là hệ thống khách sạn đi vào hoạt động từ năm 1997

Vị trí ngay trung tâm, phủ sóng khắp mọi tỉnh thành

Với 60 khách sạn tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước, chuỗi khách sạn này sở hữu mạng lưới rộng rãi cơ sở lưu trú trong số các thương hiệu khách sạn nội địa. Mường Thanh có các hệ thống khách sạn phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng với 4 phân khúc: Mường Thanh Luxury, Mường Thanh Grand, Mường Thanh Holiday và Mường Thanh. Đặc biệt là Mường Thanh Grand là nơi mà tập đoàn này giới thiệu là phong cách phục vụ nhanh chóng, dịch vụ tiện lợi, là nơi kết nối cuộc sống hiện đại, đáp ứng tất cả mong muốn của du khách dù đang đi du lịch hay công tác.

Hệ thống các khách sạn của Mường Thanh hầu hết các địa phương lớn, đặc biệt là những khu vực trung tâm. Mường Thanh Luxury Đà Nẵng tọa lạc gần bãi biển Mỹ Khê hay Mường Thanh Grand Sài Gòn Centre toạ lạc trên đường Mạc Đĩnh Chi, ngay trung tâm thành phố thuận tiện cho việc di chuyển đến các khu vực hành chính, thương mại. Ngoài ra, nơi này còn có các loại phòng họp hội nghị đáp ứng nhu cầu tổ chức các buổi họp hoặc sự kiện dành cho nhóm khách công tác.

Các hệ thống khách sạn đều nằm ở khu vực trung tâm

Đối với người đi công tác, yếu tố vị trí thường quyết định phần lớn lựa chọn lưu trú. Việc ở gần nơi có thể thuận tiện di chuyển giữa sân bay, trung tâm, công ty giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, đồng thời giảm rủi ro trong lịch trình dày đặc. Trong bối cảnh nhiều chuyến công tác chỉ kéo dài 1 - 2 ngày, việc tìm nơi lưu trú quen thuộc, có vị trí ổn định gần điểm làm việc là một ưu thế rõ rệt của Mường Thanh.

Đầy đủ cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ cho công việc

Chuỗi khách sạn này đảm bảo đầy đủ tiện nghi cơ bản cho các du khách đến để nghỉ dưỡng lẫn công tác như phòng họp, wifi ổn định, khu vực làm việc trong phòng, dịch vụ giặt ủi hoặc đưa đón sân bay.

Các dịch vụ phù hợp cho khách công vụ này được duy trì ổn định cho các chi nhánh giúp khách lưu trú yên tâm lựa chọn mà không cần đắn đo sự khác biệt giữa các chi nhánh.

Nơi đây có đầy đủ các cơ sở vật chất và dịch vụ phục cho việc nghỉ ngơi và làm việc

Chi phí hợp lý, hoá đơn chứng từ chuyên nghiệp

So với các khách sạn quốc tế cùng phân khúc, Mường Thanh có mức giá được xem là vừa túi tiền với khách công vụ. Mức giá của các hạng phòng ở Mường Thanh từ 1 - 10 triệu đồng cho 1 đêm, tuỳ thời điểm và chưa tính thuế phí. Nhiều doanh nghiệp cũng tin tưởng lựa chọn Mường Thanh hoặc sử dụng chính sách giá ưu đãi khi đặt phòng công vụ với hệ thống này, giúp việc quản lý chi phí và chứng từ thuận tiện hơn.

Mường Thanh có nhiều hạng phòng với mức giá khác nhau

Nhìn chung, điểm mạnh của Mường Thanh nằm ở sự ổn định và tính bao phủ. Trong khi những thương hiệu khác hướng đến sự nghỉ dưỡng, chuỗi khách sạn này lại vừa đáp ứng được tiêu chí trên mà vẫn phục vụ tốt nhu cầu của nhóm khách công vụ.