Vì sao Giám đốc Công ty phát triển nhà Cà Mau bị bắt?

Tin tức từ báo Công an nhân dân, ngày 1/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Thế Giới (SN 1967), Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau (gọi tắt là Công ty phát triển nhà Cà Mau), về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng bị bắt về hành vi trên còn có 2 bị can là Tô Quang Phúc (SN 1962, nguyên Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau) và Lê Quốc Mỹ (SN 1973, Trưởng phòng tín dụng đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau).

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Giới. Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, năm 2023, Thanh tra Chính phủ có báo cáo về việc kiểm tra, xác minh, đề xuất hướng xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị của tập thể cán bộ hưu trí tỉnh Cà Mau về việc chuyển nhượng “đất vàng” tại Công ty phát triển nhà Cà Mau.

Theo đó, tập thể cán bộ hưu trí tỉnh Cà Mau phản ánh Công ty TNHH Thiên Tân nhận chuyển nhượng “đất vàng” của Công ty phát triển nhà Cà Mau không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đến nay không thu được tiền, giao đất thực hiện dự án nhà ở hơn 10 năm không thực hiện. Theo Thanh tra Chính phủ, qua kiểm tra, xác minh, nội dung phản ánh này là đúng. Trong quá trình thực hiện dự án Khu dân cư (KDC) Thạnh Phú, năm 2016, Công ty TNHH Thiên Tân nhận chuyển nhượng 13.562,6 m2 đất của Công ty phát triển nhà Cà Mau với giá 15,558 tỉ đồng. Tại thời điểm chuyển nhượng, Công ty phát triển nhà Cà Mau không xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn Nhà nước là vi phạm quy định tại điều 20 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ và điều 6 Thông tư 21/2014/TT- BTC của Bộ Tài chính.

Mặt khác, việc chuyển nhượng này không xác định lại giá trị tại thời điểm chuyển nhượng, không tổ chức bán đấu giá là vi phạm quy định tại khoản 3 điều 16 Quy chế Quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 9/QĐ-HĐQT ngày 6/10/2016 của HĐQT Công ty phát triển nhà Cà Mau. Đáng chú ý, giá trị theo hợp đồng chuyển nhượng so với giá trị tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh Cà Mau ban hành đối với phần đất 13.562,6 m2 có sự chênh lệch rất lớn.

Từ việc thực hiện không đúng quy định đã dẫn đến thất thoát vốn Nhà nước tại Công ty phát triển nhà Cà Mau (Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau nắm giữ 97,28% vốn điều lệ), Thanh tra Chính phủ chuyển kiến nghị khởi tố vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan việc Công ty phát triển nhà Cà Mau chuyển nhượng 13.562,6 m2 đất cho Công ty TNHH Thiên Tân gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 11 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có đủ căn cứ xác định bị can Giới, Phúc và Mỹ phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, báo VOV thông tin.