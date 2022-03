Vì sao cùng đăng bài dự thi KOC mà người khác hút nghìn like, còn bạn phải đi vận động từng lượt?

Khép lại một vòng thi đầy cạnh tranh giữa cả ngàn thí sinh tiềm năng, KOC VIETNAM 2022 đã bước vào một thử thách mới, hấp dẫn hơn, khó nhằn hơn và cũng thú vị hơn để tìm ra những gương mặt KOC ấn tượng đi tiếp vào vòng trong. Đó chính là vòng 2 mang tên Bán lạ bán lùng.



Xuất hiện tại vòng này, nhiều ứng viên đã bật lên một cách đầy ấn tượng với các bài dự thi sở hữu lượng like áp đảo. Tuy nhiên, cũng có những thí sinh lại tạm thời tụt phía sau. Nghĩ kỹ cũng thấy khó hiểu thiệt chứ, vì sao cùng là đăng bài dự thi KOC với chủ đề cho sẵn như nhau mà lại có sự khác biệt lớn tới vậy? Vì sao người ta mới chia sẻ 5 phút đã có nghìn like còn bạn phải đi mời "rã họng" mới có người ủng hộ 1 like?

Khỏi vò đầu bứt tóc nữa, có lý do cả đấy!

Vượt qua rất nhiều đối thủ để lọt được vào vòng thi top 100 - Bán lạ bán lùng, chắc chắn các thí sinh đều không phải dạng vừa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng bạn đã sở hữu thương hiệu cá nhân riêng. Việc không tạo cá nhân hiệu sẽ khiến bạn trở nên chìm nghỉm giữa đám đông và dễ hiểu thôi, bài thi KOC của bạn cũng theo đó mà chìm luôn

Cuộc thi nào cũng có thể lệ và quy tắc riêng, KOC không phải ngoại lệ, bạn có thể tham khảo thêm tại đây. Không đặt đúng hashtag chương trình là một trong số những lỗi cơ bản nhiều thí sinh mắc phải. Điều này không chỉ khiến bài thi của bạn trở thành không hợp lệ mà quan trọng là nó còn cản trở những người có ý định tìm kiếm, chia sẻ và like bài viết cho bạn nữa

Chắc bạn không xa lạ gì với khái niệm "khung giờ vàng" đúng không? Phim truyện có khung giờ vàng, đăng ảnh "sống ảo" cũng có khung giờ vàng, vậy thì hà cớ gì mà đăng bài thi KOC bạn lại thích đăng lúc nào thì đăng, bỏ qua luôn thời điểm vàng dễ thu hút mọi người nhất? Lời khuyên dành cho bạn là hãy chọn những khung giờ mà mọi người đều rảnh rỗi và xu hướng lướt MXH nhiều nhất, chẳng hạn như từ 11-12h, 20-22h...

Đỉnh cao của các "rì viu ơ" là đọc hiểu tâm lý người đối diện. Bạn đăng bài dự thi KOC nhưng lại chọn sản phẩm bạn thích còn bạn bè, người thân trong friendlist bạn không ai quan tâm thì đừng thắc mắc vì sao bạn chỉ nhận về vài chiếc like lẻ tẻ. Khắc phục nhanh còn kịp!

Và lý do cơ bản nhất cũng như quan trọng nhất, đó chính là bài đăng của bạn chưa đủ hấp dẫn. Nên nhớ vòng 2 KOC là một vòng rất khó nhằn và đòi hỏi sự đầu tư cao, đừng làm hời hợt vì chất lượng bài thi sẽ là yếu tố chính quyết định việc mọi người có bình chọn bạn hay không đấy

Vòng 2 - Bán lạ bán lùng sẽ còn kéo dài đến ngày 3/3 nên vẫn còn thời gian để bạn khắc phục sai lầm đấy. Xốc lại tinh thần và tiếp tục tranh tài thôi nào!

KOC VIETNAM 2022 được đầu tư thực hiện bởi VCCorp cùng đơn vị đồng tổ chức Lazada Việt Nam, phát hành chính thức trên Kenh14 và hệ thống truyền thông đa nền tảng, tư vấn và bảo trợ truyền thông bởi Admicro, với ACCESSTRADE Việt Nam là đối tác cung cấp nền tảng chính thức sẽ là sân chơi chuyên nghiệp, để những gương mặt KOC được học hỏi, cọ xát và phát triển. Với sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử cùng nhu cầu khổng lồ từ người tiêu dùng, thế hệ KOC chuyên nghiệp, sáng tạo và chỉn chu hứa hẹn sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong mọi quyết định mua sắm của giới trẻ. Vòng thi top 100 - Bán lạ bán lùng sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 18/2/2022 đến ngày 3/3/2022. Rất nhiều điều hấp dẫn, thú vị đến từ dàn thí sinh tài năng đang chờ đợi khán giả dõi theo. Hãy chọn cho riêng mình gương mặt yêu thích để bình chọn và cùng chương trình tìm ra KOC xuất sắc nhất tại đây nhé!

