Vì sao Ấn Độ lâm vào "khủng hoảng oxy" giữa làn sóng Covid-19 thứ hai?

Một trong những vấn đề khẩn cấp nhất khi số ca nhập viện vì Covid-19 tăng từng ngày là tình trạng thiếu hụt nguồn oxy y tế để chữa trị cho các bệnh nhân nặng.



Các bồn chứa oxy rỗng được các máy bay vận tải C-17 và IL-76 của Không quân Ấn Độ vận chuyển về các nhà máy sản xuất. (Ảnh: ANI)

Bằng tất cả các loại phương tiện, bất kể ngày đêm, Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực để sản xuất và vận chuyển khối lượng oxy y tế nhiều nhất có thể tới các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19, trong đó có thủ đô New Delhi và các bang ở phía Tây và phía Nam. Thậm chí, Tòa án Tối cao nước này còn cho phép vận hành trở lại một tổ hợp sản xuất đồng ở bang Tamil Nadu vốn đang bị đình chỉ, chỉ với mục đích đưa một nhà máy sản xuất oxy công nghiệp nằm tại đây trở lại sản xuất, đáp ứng nhu cầu đang bức thiết hiện nay.



Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt trầm trọng, thậm chí là cạn kiệt oxy vẫn xảy ra ở các điểm nóng về dịch bệnh. Vậy nguyên nhân là vì sao?



Bệnh viện có cạn kiệt oxy y tế?

Tình trạng khan hiếm khẩn cấp hiện nay không phải là việc các bệnh viện của Ấn Độ đã hết oxy. Đó là việc oxy có được đưa đến các địa điểm này kịp thời hay không? Việc chậm trễ trong việc giao sản phẩm này bắt nguồn từ vị trí đặt các nhà máy sản xuất.

Một đoàn tàu hàng vận chuyển các xe chứa oxy lỏng từ thành phố Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh tới bang Maharashtra- vùng dịch Covid-19 lớn nhất của Ấn Độ. (Ảnh: ANI)

Lấy ví dụ như tại thủ đô New Delhi, trong tuần qua, nhiều bệnh viện không có năng lực tự đáp ứng nhu cầu oxy y tế đã phải xoay sở để tìm kiếm nguồn cung khẩn cấp. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, tình hình dịch bệnh tại các bang láng giềng của New Delhi như Uttar Pradesh, Haryana cũng diễn biến quá xấu, số lượng bệnh nhân nhập viện dồn dập khiến các nhà máy sản xuất phải ưu tiên đáp ứng nhu cầu tại địa phương trước. Vì thế, các bệnh viện tại New Delhi phải đặt hàng từ các nhà máy xa hơn tại các khu công nghiệp ở phía Đông Ấn Độ.

Bình chứa oxy trong kho của một bệnh viện ở thủ đô New Delhi. (Ảnh: ANI)

Vấn đề mới lại phát sinh

Các nhà máy sản xuất oxy công nghiệp phục vụ cho thủ đô của Ấn Độ lại nằm trên lãnh thổ 7 bang khác nhau. Một số nhà máy còn cách New Delhi đến hơn 1.000km.

Do đặc tính dễ cháy nổ của loại vật liệu này, tất cả các lô hàng oxy hóa lỏng đều phải vận chuyển trong các bồn chứa đặc chủng, phải lên kế hoạch vận chuyển chi tiết để đảm bảo việc giao hàng đúng hẹn. Và trong những ngày qua, khi mà nhu cầu oxy y tế tại Ấn Độ lên mức đỉnh điểm, các địa phương có các hành động gây khó dễ với việc vận chuyển oxy, nhằm đáp ứng nhu cầu tại địa phương trước.



Chính vì những động thái này mà New Delhi chỉ nhận được 177 tấn oxy tinh khiết vào ngày 21/4, thay vì 378 tấn như được phân bổ. Tuy nhiên, một số nguồn tin địa phương lại cho rằng các bệnh viện tại New Delhi đã tự gây khó cho mình khi đặt mua hàng mà không tính cả thời gian vận chuyển oxy qua nhiều bang bằng đường bộ.

"Vấn đề đã không phát sinh nếu họ tính toán và đặt hàng từ cách đây 2- 3 tuần". Nguồn tin này cho biết với tờ Economic Times. Phía chính quyền New Delhi cũng không có phản hồi trước câu hỏi về việc lên kế hoạch.

Một bệnh nhân Covid-19 phải thở oxy trong lúc chờ được xếp giường bệnh ở bệnh viện LNJP, thủ đô New Delhi. (Ảnh: ANI)

Ấn Độ đủ năng lực sản xuất oxy phục vụ y tế

Năng lực sản xuất oxy hàng ngày của Ấn Độ có thể lên tới ít nhất là 7.100 tấn, bao gồm cả mục đích công nghiệp. Số lượng này là đủ để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Tuần này, Chính phủ Ấn Độ quyết định phân bổ 6.822 tấn oxy lỏng mỗi ngày cho 20 bang chịu ảnh hưởng nặng nhất vì Covid-19. Số lượng này là lớn hơn so với tổng nhu cầu của các địa phương này là 6.785 tấn.

Như vậy, nhu cầu oxy phục vụ y tế của Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng 1 tuần. Hôm 12/4, số lượng oxy theo yêu cầu của ngành y tế chỉ khoảng 3.842 tấn. Theo Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ, năng lực đáp ứng về oxy của Ấn Độ đã tăng thêm 3.300 tấn chỉ sau vài ngày nhờ việc chuyển các nguồn phục vụ sản xuất thép và công nghiệp sang cho lĩnh vực y tế.

Tất cả nhằm phục vụ các bệnh nhân Covid-19

Vấn đề hậu cần vận chuyển oxy đang là ưu tiên lúc này. Chính phủ Ấn Độ đã huy động cả các đoàn tàu hàng để chuyển các bồn chứa oxy lỏng từ nhà máy tới các địa phương đang có nhu cầu cấp thiết. Nước này dùng máy bay chở hàng của Không quân để chuyển các bồn chứa rỗng về nhà máy. Rồi các bồn chứa oxy này lại được bơm đầy và trở lại bằng đường bộ. Ngoài ra, quân đội Ấn Độ đang nhập khẩu 23 máy sản xuất oxy lưu động của Đức để sẵn sàng cho tình huống xấu hơn. Nhiều ngành công nghiệp cũng cho biết đang hỗ trợ oxy tinh khiết cho các bệnh viện. Tập đoàn đa ngành Tata của Ấn Độ đã nhập khẩu 24 container chuyên dụng để vận chuyển oxy lỏng. Chính phủ nước này cũng đã ra lệnh chuyển đổi các bồn chứa khí argon và nitrogen để phục vụ vận chuyển oxy y tế.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, với tốc độ gia tăng các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 như những ngày qua với hơn 300.000 người mỗi ngày, nhu cầu oxy cho y tế sẽ còn tiếp tục leo thang. Ấn Độ cần chuẩn bị để tăng cường sản xuất và phân phối loại vật tư y tế đặc biệt này trong những ngày tới./.