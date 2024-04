VERA bắt tay MARVEL ra mắt BST tôn vinh vẻ đẹp độc lập và hiện đại của phụ nữ “Be Your Own Shero”

Khi siêu anh hùng đồng hành cùng phái đẹp



Lần đầu tiên, thương hiệu thời trang nội y cao cấp VERA bắt tay cùng Disney ra mắt Bộ sưu tập thời trang vô cùng cá tính và năng động. MARVEL vốn là thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới với vũ trụ của những siêu anh hùng như Captain America, Captain Marvel lừng lẫy.

BST lấy cảm hứng từ siêu anh hùng MARVEL

Sự hợp tác ấn tượng này mang đến làn gió mới, giúp VERA tiếp cận với xu hướng quốc tế, thu hút nhiều đối tượng khách hàng mới, đặc biệt là những khách hàng trẻ, yêu thích điện ảnh và các nhân vật siêu anh hùng truyền cảm hứng.



BST lần này được lấy cảm hứng từ hai siêu anh hùng biểu tượng của biệt đội Avengers là Captain America - tấm khiên đại diện cho chính nghĩa với trái tim dũng cảm cùng với Captain Marvel - nữ siêu anh hùng với sức mạnh tối thượng, hình tượng nữ quyền gắn liền với sự độc lập, tự tin và dũng cảm. Không chỉ là sức mạnh thể lực, mà cả suy nghĩ và tính cách của Captain Marvel cũng mang theo sự mạnh mẽ, quyết đoán, sẵn sàng tự mình đương đầu với mọi thử thách, đây chính là thông điệp xuyên suốt "Be your own Shero" mà VERA muốn truyền tải thông qua BST lần này.

Có gì thú vị trong BST thời trang kết hợp với MARVEL từ VERA

BST bao gồm 12 thiết kế từ nội y đến trang phục năng động như T-shirt, áo crop top, đầm cotton cool ngầu, đầm dây ngọt ngào, đầm oversize trẻ trung,... mang đậm phong cách năng động và hiện đại, phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Màu sắc chủ đạo được sử dụng nhiều nhất là Đỏ và Đen, hai tone màu đại diện cho sự mạnh mẽ, cá tính. Bên cạnh đó, các sản phẩm sắc Hồng pastel ngọt ngào cũng được cách điệu vừa cá tính vừa nữ tính, tạo nên sức hút đặc biệt cho người mặc.

BST lấy cảm hứng từ siêu anh hùng MARVEL

Dòng sản phẩm hướng đến sự đa năng cùng tính ứng dụng cao, những trang phục mặc nhà vẫn có thể trở nên linh hoạt khi kết hợp cùng các thiết kế thời trang khác để tạo thành nhiều outfit sành điệu xuống phố, đi dạo hay tập luyện.

Các thiết kế đều thể hiện sự mạnh mẽ, năng động, hình ảnh và màu sắc mang đậm bản sắc của từng siêu anh hùng, tạo nên sự phá cách, khỏe khoắn nhưng vẫn kết hợp một cách hài hòa với sự quyến rũ, uyển chuyển vốn có của các thiết kế từ VERA.

BST lấy cảm hứng từ siêu anh hùng MARVEL

BST lần này được VERA sản xuất tại nhà máy Quadrille theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, sử dụng chất liệu chính từ 95% cotton cao cấp kết hợp với 5% spandex, mềm mịn, thoáng mát, co giãn tốt ít nhăn và vô cùng an toàn cho sức khỏe. Các thiết kế trong BST MARVEL đều hướng đến sự thoải mái, đa năng nhưng vẫn phải thật thời trang. Hình in đầy cá tính và mang tính biểu tượng của vũ trụ siêu anh hùng.

Hướng đi mới đầy tiềm năng cùng MARVEL

Để bắt đầu việc kết hợp với một thương hiệu toàn cầu VERA phải tập trung chú trọng đến những tiêu chuẩn cao nhất, những quy định kỹ lưỡng từ khâu lựa chọn đối tác, đến kiểm định chất lượng sản phẩm .

Không chỉ cho ra đời những sản phẩm đạt chuẩn, thiết kế mang đúng tinh thần của nhân vật bản quyền mà còn phải hợp thị hiếu và nhu cầu của khách hàng mục tiêu. Từ đó cho thấy khả năng đa dạng hóa sản phẩm cũng như tiềm lực sản xuất từ VERA là vô cùng triển vọng, mở ra nhiều sự hợp tác hơn cùng The Walt Disney và nhiều thương hiệu toàn cầu khác trong tương lai.

BST lấy cảm hứng từ siêu anh hùng MARVEL

Chị Huỳnh Diễm Thiên Thơ - Giám đốc thương hiệu VERA chia sẻ: "Khi thiết kế bộ sưu tập đầu tiên kết hợp giữa VERA và MARVEL, chúng tôi mong muốn mang tới những trải nghiệm độc đáo dành riêng cho những khách hàng của VERA.

Sức mạnh hòa quyện cùng phong cách - Bộ sưu tập mang đến vẻ đẹp mới đầy hiện đại, năng động, giúp các cô gái thoải mái khi mặc nhà và thỏa sức mix & match biến hóa để tỏa sáng phong cách streetwear cá tính. Hãy cùng cảm nhận sức hút đặc biệt của siêu anh hùng Captain Marvel & Captain America trong từng thiết kế, và tự tin khám phá sự mạnh mẽ bên trong bạn với bộ sưu tập MARVEL''.

Ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho Bst Marvel

BST MARVEL ra mắt sẽ mang đến cho các khách hàng vô vàn ưu đãi trải nghiệm hấp dẫn:

Tặng 1 quần lót phiên bản Marvel trị giá 185.000VND cho hóa đơn từ 700.000VND.

Tặng 1 áo thun tank top phiên bản Marvel trị giá 385.000VND cho hóa đơn từ 1 triệu.

Theo dõi VERA để không bỏ lỡ loạt siêu phẩm kết hợp với các siêu anh hùng lần đầu ra mắt và trở thành những người đầu tiên sở hữu BST THE MARVEL.