VCS đang drama bỗng sôi động hơn bao giờ hết: SofM và loạt sao "comeback" biến VCS thành All-Star Việt Nam?

Ngày 1/4 nhưng những thông tin chuyển nhượng "cực ảo" của VCS trước thềm Playoffs đã trở thành sự thật. Theo đó, nhiều ngôi sao nổi tiếng nhất của LMHT từng giải nghệ đã quay trở lại "cắm phím chơi game" ở giải đấu này.

SofM comeback VCS, fan ngóng chờ 2 thần rừng đối đầu

Tối ngày 31/3, SofM chính thức thông báo trên trang cá nhân sẽ trở lại với VCS dưới vai trò tuyển thủ. Theo đó, người đi rừng thành công nhất LMHT Việt Nam sẽ thi đấu cho đội tuyển mình đồng sở hữu là Vikings Esports (VKE). Cũng từ đây, khán giả càng thêm mong chờ lần đối đầu giữa SofM và Levi. Một bên là người đi rừng giàu thành tích nhất lịch sử VCS, phía còn lại là tuyển thủ thành công nhất với LMHT Việt Nam. Dự kiến, trận đối đầu này sẽ được diễn ra vào ngày 3/4 khi mà GAM và VKE sớm gặp nhau tại Bán kết.

Lý do thì hẳn ai cũng rõ khi mà 32 cái tên của VCS nằm trong nghi án tiêu cực gây rúng động. VKE của SofM cũng có đến 4 cái tên liên quan cần điều tra thêm và thiếu nhân sự chính là lý do then chốt. Trước đó, đội tuyển này cũng đăng bài chiêu mộ tân binh để đủ nhân lực tham gia vòng Playoffs.

SofM trở lại VCS dưới vai trò tuyển thủ

Xạ thủ BigKoro trở lại, lần đầu thi đấu cho GAM

BigKoro là xạ thủ thành công bậc nhất của VCS khi có thời gian dài cùng YG hay sau đó là Saigon Buffalo có nhiều thành tích cao ở giải đấu quốc nội này cũng như nhiều mùa giải tham gia những giải đấu hàng đầu của LMHT như CKTG hay MSI.

Ở đầu mùa giải, BigKoro được đăng ký là HLV Đường Dưới của GAM Esports. Tuy nhiên, với việc xạ thủ chính thức của đội tuyển này là Pyshiro đang bị đình chỉ thi đấu để hỗ trợ điều tra cùng hàng loạt tuyển thủ khác thì GAM cần gấp rút bổ sung đội hình để kịp thi đấu Playoffs. Theo thông báo mới nhất từ nhà đương kim vô địch VCS, đây là sự điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh hiện tại.

Optimus cũng sẽ trở lại VCS, sẽ sát cánh cùng Team Whales?

Nhiều nguồn tin chưa chính thức cũng đang cho rằng Optimus sẽ trở lại VCS và đội tuyển mà "Cường 7 Núi" tham gia chính là Team Whales. Vẫn chưa rõ vai trò của cựu sao đường giữa SGD, tuy nhiên với kinh nghiệm dày dạn thì Optimus được kỳ vọng là sẽ giúp TW có được chức vô địch VCS đầu tiên. Dù rằng đội tuyển này đang chảy máu nhân sự quan trọng vì BeanJ và Glory đang tạm thời bị đình chỉ thi đấu.

Từ tuyển thủ, HLV hay quản lý thì Optimus đều có kinh nghiệm

Với việc rất nhiều ngôi sao trở lại, Playoffs VCS 2024 đang ồn ào cùng những thông tin về lùm xùm tiêu cực bỗng chẳng khác nào giải đấu All-Star Việt Nam - thể thức từng rất được yêu thích của LMHT nhưng đã không được tổ chức thời gian qua. Bởi lẽ nó không chỉ quy tụ những cái tên đang thi đấu xuất sắc nhất như Kiaya, Levi, Artemis... mà còn có thêm SofM, BigKoro và rất có thể là cả Optimus.