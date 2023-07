Vbiz rần rần với loạt hỷ sự: 2 đám hỏi chung ngày, 1 sao nam bất ngờ tổ chức tiệc cưới

Sắp tới đây, Vbiz sẽ rần rần trong không khí hỷ sự khi loạt sao Việt quyết định tổ chức ngày trọng đại của mình vào cuối tuần này. Theo đó, diễn viên Phương Oanh - Shark Bình và cặp đôi Cường Seven - Vũ Ngọc Anh sẽ có lễ ăn hỏi diễn ra cùng ngày. Và bất ngờ chính là "hoàng tử Indie" Vũ. cũng sẽ đãi tiệc cưới tại Hà Nội.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh quyết định về chung một nhà sau gần 7 năm bên nhau. Là cặp đôi đẹp của Vbiz nên thông tin cả hai tổ chức hôn lễ khiến nhiều người vui lây. Nhiều đồng nghiệp và khán giả đều gửi lời chúc mừng trước cái kết đẹp của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh.

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh có cái kết viên mãn sau gần 7 năm yêu nhau

Vào ngày 26/7, lễ ăn hỏi của cặp đôi sẽ được diễn ra tại tư gia (Hà Nội). Sau đó 2 ngày, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh sẽ tổ chức tiệc cưới và dự kiến có 1000 khách mời. Được biết, cả hai đã lên ý tưởng làm đám cưới theo phong cách disco, đúng mong muốn của Cường Seven. Hiện tại, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh đang ở Hà Nội để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình được diễn ra tươm tất và vui vẻ nhất.

Bộ ảnh cưới độc đáo mang phong cách disco của cả hai

Đám cưới của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh được tổ chức vào ngày 28/7 tại Hà Nội

Phương Oanh - Shark Bình

Cách đây không lâu, Phương Oanh và Shark Bình đã chính thức đăng ký kết hôn tại quê nhà Hà Nam, và ngày 26/7 tới đây, cả hai sẽ tổ chức đám hỏi riêng tư. Thông tin này khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Ngày 24/7 vừa qua, Phương Oanh và mẹ chồng cũng đã có buổi thử áo dài để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi. Những hình ảnh thân thiết của cả hai nhận được sự chú ý của công chúng. Theo tiết lộ của Hoa hậu Ngọc Hân trong buổi thử áo dài, mẹ chồng Phương Oanh là một người có tính cách hóm hỉnh, ấm áp và dành nhiều tình cảm cho con dâu.

Sau khi đăng ký kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình sẽ tổ chức đám hỏi tại tư gia

Hình ảnh Phương Oanh và mẹ chồng thử áo dài chuẩn bị cho lễ ăn hỏi sắp tới

Phương Oanh rạng rỡ trong chiếc áo dài cưới trắng tinh khôi

Vũ. tổ chức tiệc cưới

Tháng 11/2021, Vũ. khiến công chúng một phen xôn xao khi tổ chức lễ hỏi riêng tư tại Hà Nội. Và sau gần 2 năm, "hoàng tử Indie" chuẩn bị cùng bà xã tổ chức tiệc cưới, cụ thể là vào ngày 29/7 tới đây. Được biết, tiệc cưới của nam ca sĩ cũng sẽ diễn ra kín đáo với sự có mặt của gia đình và bạn bè thân thiết nhất.

Vũ. và bà xã sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 29/7

Vũ. là nam ca sĩ đang được giới trẻ yêu mến. Với những bản tình ca da diết cùng vẻ ngoài điển trai, lãng tử, Vũ. được khán giả nhắc đến với danh xưng "hoàng tử Indie". Bà xã của Vũ. là Hằng Nguyễn, con gái duy nhất của bà Nga Dior - nhân vật có tiếng trong ngành thời trang. Hằng Nguyễn có ngoại hình nổi bật và gu thời trang đơn giản nhưng thanh lịch. Hiện nay, cô đang làm truyền thông cho một công ty về âm nhạc.