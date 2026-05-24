Vào hè, bớt thịt cá đi mà ăn 3 loại rau này: Mát ruột, nhẹ bụng, da dẻ hồng hào, mẹ nào cũng nên biết

Có những ngày hè oi bức, mở tủ lạnh ra chỉ muốn đóng lại vì chẳng biết ăn gì. Cơ thể uể oải, miệng đắng, nhìn thịt cá là ngán. Đây chính là lúc cơ thể đang "lên tiếng" - nó cần được nghỉ ngơi, cần những món ăn nhẹ nhàng, thanh đạm để tự cân bằng lại. Ba loại rau xanh dưới đây đang vào đúng mùa ngon nhất trong năm, giá rẻ, dễ mua, mà cách chế biến cũng đơn giản đến bất ngờ. Mẹ đảm nào biết cách xoay vòng 3 món này trong tuần, cả nhà sẽ ăn ngon, ngủ khỏe và đi qua mùa hè một cách nhẹ tênh.

1. Rau diếp thơm giòn ngọt tự nhiên, không cần xào nhiều dầu mỡ

Mùa này rau diếp thơm cực kỳ tươi, thân giòn, lá non, mua về còn thoảng mùi thơm tự nhiên. Loại rau này khác với mấy loại cải khác ở chỗ xào lên không bị ra nước, không vàng úa, mà vẫn giữ được độ giòn sần sật rất sướng miệng. Trời nóng, lười đứng bếp ngửi khói dầu thì cứ làm món luộc trộn tỏi này, ăn tươi mát hơn xào nhiều.

Công thức: Rau diếp thơm trộn tỏi ớt

Bước 1: rau diếp thơm tách từng lá ra, rửa dưới vòi nước chảy cho sạch, đặc biệt phần gốc rất dễ bám đất cát. Rửa xong cắt khúc dài khoảng một ngón tay trỏ, tách riêng phần thân và lá vì hai phần này chín không cùng lúc.

Bước 2: Bắc nồi nước lên bếp, nước sôi thì cho thêm vài giọt dầu ăn và một chút muối - đây là mẹo nhỏ giúp rau xanh giữ được màu đẹp. Cho phần thân vào chần khoảng 20 giây trước, sau đó mới cho phần lá vào, đảo một vòng thấy màu rau chuyển đậm là vớt ra ngay, để ráo nước.

Bước 3: Xếp rau đã chần lên đĩa cho gọn gàng. Trong một bát nhỏ, cho tỏi băm và ớt hiểm thái lát vào, đun dầu thật nóng rồi đổ "xèo" lên trên để tỏi dậy mùi. Thêm dầu hào, một ít giấm thơm và chút đường, khuấy đều rồi rưới lên rau là xong. Món này ăn ngon nhất khi còn giòn, làm xong nên bê lên bàn ngay.

2. Rau muống - rẻ tiền nhưng "vua giải nhiệt" mùa hè

Rau muống là loại rau quen thuộc nhất trên mâm cơm Việt vào hè, ngắt một cái là gãy, non mướt. Mùa này rau muống vừa rẻ vừa ngon, thân rỗng nên xào lên cực kỳ thấm gia vị. Bình thường ai cũng quen xào tỏi hoặc xào chao, nhưng thử thêm một nhúm tép khô vào xào cùng đi - vị ngọt tự nhiên dậy lên ngay, đến trẻ con kén ăn cũng phải gắp thêm vài đũa.

Công thức: Rau muống xào tép khô

Bước 1: Rau muống nên nhặt bằng tay, đoạn nào bẻ nhẹ thấy gãy giòn là phần non, đoạn nào dai thì bỏ. Nhặt xong rửa nhiều nước cho sạch, vẩy ráo. Lấy một nhúm tép khô, cho vào rổ xả qua nước một lần - vừa để rửa bụi, vừa giảm bớt độ mặn và mùi tanh, sau đó để ráo.

Bước 2: Bắc chảo nóng cho dầu vào, dầu hơi nhiều hơn xào rau thường vì rau muống khá "ăn dầu". Cho tép khô vào trước, để lửa nhỏ rang từ từ đến khi tép vàng ruộm, thơm lừng cả bếp - đây chính là bước quyết định vị ngọt của cả món ăn.

Bước 3: Khi tép đã thơm, vặn lửa to nhất, đổ rau muống vào. Dùng đũa kết hợp xẻng đảo thật nhanh cho từng cọng rau đều ngấm dầu. Rau bắt đầu mềm và xanh thẫm lại thì rưới một chút nước theo thành chảo, đậy vung khoảng 15 giây.

Bước 4: Mở vung, nêm một chút muối là đủ - không cần bột ngọt vì tép khô đã là "máy tạo vị" tự nhiên rồi. Đảo đều vài cái rồi tắt bếp, nước canh sẽ có màu trắng đục pha xanh, chan vào cơm nóng ăn cực kỳ đưa miệng.

3. Rau dền đỏ - canh hồng đẹp mắt, mát gan, dễ tiêu

Rau dền có hai loại đỏ và xanh, nhưng đầu hè thì rau dền đỏ mới là "ngôi sao" - nấu lên cho ra thứ nước canh màu hồng phớt đẹp đến mê người. Lá rau dền mềm mịn, không có xơ, vào miệng là tan, đặc biệt phù hợp với người tiêu hóa kém, người già và trẻ nhỏ. Thay vì xào suông như thường lệ, thử nấu canh kiểu này đi vừa nhanh vừa thanh, hợp mùa nóng hơn cả mấy nồi canh hầm lâu.

Công thức: Canh rau dền đỏ nấu tôm và đậu hũ non

Bước 1: Rau dền đỏ chỉ lấy phần ngọn non và lá, rửa sạch để ráo. Đậu hũ non cắt thành miếng vuông nhỏ, ngâm qua nước muối loãng để khi nấu không bị nát. Tôm tươi lột vỏ, rút chỉ đen ở lưng, ướp với một chút muối và rượu trắng cho bớt tanh.

Bước 2: Bắc nồi lên bếp, cho ít dầu, phi vài lát gừng cho thơm. Đổ tôm vào áp chảo nhanh đến khi hai mặt chuyển màu đỏ cam đẹp mắt thì vớt ra. Tận dụng phần dầu còn lại, cho vỏ tôm vào đảo cho ra dầu đỏ, đổ nước vào đun sôi - đây chính là bí quyết để nước canh ngọt tự nhiên mà không cần hạt nêm. Sôi xong vớt vỏ tôm bỏ đi.

Bước 3: Cho đậu hũ non vào nồi, hạ lửa nhỏ vừa và đun khoảng 2-3 phút để đậu thấm vị. Vặn lửa lớn lên, cho rau dền vào, sẽ thấy lá rau mềm rất nhanh và bắt đầu tiết ra nước màu hồng tự nhiên. Tiếp đến cho tôm đã áp chảo vào lại.

Bước 4: Đun đến khi nước canh chuyển hồng đẹp, nêm muối và một chút tiêu trắng cho dậy mùi, khuấy đều rồi tắt bếp. Canh ăn vừa mềm mịn vừa ngọt thanh, chan phần nước hồng lên cơm trắng nhìn thôi đã thấy ngon mắt - "trị" hẳn cái tật biếng ăn mùa hè.

Ba loại rau này đều là rau bình dân ngoài chợ, không cầu kỳ, không đắt đỏ - cái hay nằm ở chỗ chúng đang vào đúng mùa ngon nhất trong năm. Bước vào hè, bớt mỡ màng cay nóng đi, thử dành vài bữa làm những món rau tươi mát này cho cả nhà. Bữa cơm đơn giản, nhẹ nhàng, mà ai cũng thấy dễ chịu trong người - đó mới chính là cách thương yêu gia đình bền lâu nhất trong những ngày nắng nóng.