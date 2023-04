Vans x Haribo cùng Oversized Florals mang lại thế giới ngọt ngào đầy màu sắc cho mọi lứa tuổi

Thành lập năm 1920 bởi Hans Riegel, Haribo đem đến sứ mệnh "niềm vui trẻ thơ" cho các tín đồ kẹo dẻo trong suốt 100 năm qua. Haribo là đơn vị dẫn đầu trong ngành sản xuất bánh kẹo đặc biệt là kẹo dẻo, nổi bật với những thiết kế lấy cảm hứng từ "Happy World" của Haribo nhưng khi thêm vào phong cách Vans, đã chứng minh không chỉ cool ngầu thì mới đúng tông thời trang đường phố, Haribo đem lại cái nhìn mới về các anh chàng skater bụi bặm nhưng rất trẻ thơ.



BST Sweet của Haribo x Vans dành cho trẻ em cho ra mắt đôi Kids Authentic Elastic Lace như một cái gật đầu cho sự phát triển của bộ sưu tập này. Lấy cảm hứng từ sự tôn vinh niềm vui của trẻ em mà trên thân giày được thiết kế in allover làm nổi bật hình ảnh Goldbears đặc trưng không thể nhầm lẫn của nhà Haribo. Vẻ ngoài vui nhộn, kết cấu cổ giày thấp cổ điển kết hợp cùng dây cột đàn hồi và tab gót dễ dàng mang vào/tháo ra, đôi Elastic Lace không chỉ đem lại thoải mái mà còn là niềm vui trong từng bước đi của trẻ nhỏ, bất kỳ ở đâu hay độ tuổi nào.

Kế thừa hình bóng cổ điển, đôi Vans x Haribo Classic Slip-On có họa tiết gấu kẹo checkerboard kết hợp trên đệm cổ chân, dòng chữ Haribo ở đế giày làm nổi bật thương hiệu Haribo trên nền Classic của Vans, item này được dự đoán sẽ là điểm sáng mới trong đợt ra mắt lần này.

Thêm vào đó, phụ kiện là 1 phần không thể thiếu của nhà Vans, đưa ra item Mini Backpack với hình ảnh gấu Goldbare – linh vật không thể nhầm lẫn của nhà Haribo – cộng thêm nền checkerboard xoắn ốc không chỉ làm tăng thêm vẻ nhí nhảnh mà còn thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa hai brand: Niềm vui đậm chất "Off The Wall". Về cấu tạo, phần dây đeo linh hoạt có thể chuyển từ đeo chéo sang dạng balo, chi tiết móc khóa đỏ nổi bật với nền trong suốt cùng dải checkerboard cũng rất Off The Wall.

Song song đợt quay trở lại này, Vans còn cho ra mắt item cực kỳ mới lạ, dự đoán sẽ làm cộng đồng yêu giày Vans đứng ngồi không yên.

Oversized Florals chính thức lên kệ bày bán tại Việt Nam ngày 06/04/2023, đôi high-top huyền thoại được kết hợp với kiểu dáng thanh mảnh màu sắc cổ điển được sáng tạo thêm chi tiết hoa phong cách Oversize, tone chủ đạo trắng vàng càng tăng thêm nét trẻ trung năng động của Oversized Florals. Tin chắc rằng Vans sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trẻ trong mọi hành trình.

Một lần nữa Vans lại trở lại mạnh mẽ hơn trên đường đua thời trang bền vững với những item cực kỳ xin xò.



Bộ sưu tập Sweet của Vans x Haribo và Oversized Floral đã được lên kệ bày bán trên tất cả các hệ thống Vans tại Việt Nam, ngoài ra bạn còn có thể đến Sneaker Buzz – đối tác cấp cao của Vans Việt Nam để sở hữu ngay những item mới toanh này nhé

Mua online tại Sneakerbuzz hoặc Lazada