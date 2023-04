Văn Mai Hương chưa kịp "chạm trán" Chi Pu đã tràn đầy sóng gió, còn bị nhắc lại ồn ào "hát chùa" nhạc Lady Gaga

Nếu như không có gì thay đổi thì Chi Pu sẽ xuất hiện ở tập 18 Biển Của Hy Vọng được lên sóng trong tuần này. Bên cạnh việc ngóng chờ được nghe những bài hát do Chi Pu thể hiện, cư dân mạng còn trông đợi cuộc tương phùng giữa nữ ca sĩ và "oan gia một thời" Văn Mai Hương.

Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ drama giữa 2 nữ ca sĩ khi Văn Mai Hương "đá đểu" đàn chị không thể gọi là "ca sĩ đồng nghiệp", đồng thời cho rằng mình bị "sỉ nhục" khi nghe phát ngôn "Ở Viêt Nam, ai cầm mic lên cũng được gọi là ca sĩ".

Chi Pu chạm trán Văn Mai Hương ở Biển Của Hy Vọng

Từ đó đến nay, mối quan hệ giữa Chi Pu và Văn Mai Hương vô tình được mặc định như nước với lửa, cả 2 cũng hiếm hoi xuất hiện chung trong 1 sự kiện hay dự án nào đó. Và bằng cách nào đó, ekip Biển Của Hy Vọng lại làm được điều này khi mời được cả Chi Pu tham gia cùng Văn Mai Hương.

Khi biết được cả 2 tham gia chung chương trình, 1 số cư dân mạng bất ngờ nhắc lại drama "hát chùa" của "người làm nghề chân chính" Văn Mai Hương. Cụ thể như sau:

- Nhưng mà người ta bỏ tiền ra làm nhạc chứ không có hát chùa.

- Hát chùa nhạc, lấy bài của người ta đặt tên show của mình rồi chân chính giữ chưa?

- Cover nhạc không xin phép bản quyền là thành ca sĩ rồi!

Vì sao Văn Mai Hương lại bị chữ "hát chùa" đeo bám dai dẳng thế này?

Trở lại giai đoạn đầu năm 2021, bản mashup Always Remember Us This Way/ Ngày Chưa Giông Bão của Văn Mai Hương và Hòa Minzy trong tập 7 show Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân trở thành một hiện tượng, viral "bùng nổ" trên khắp MXH, vươn lên top 2 trending YouTube. Tất cả nhờ một phiên bản hát live "một cú ăn ngay" đầy xuất thần của Văn Mai Hương, không thể phủ nhận được phiên bản hát live đã "ăn điểm" tuyệt đối nhờ giọng hát lẫn cảm xúc mà nữ ca sĩ đặt vào màn trình diễn.

Văn Mai Hương trình diễn Always Remember Us This Way

Không dừng lại ở đó, Văn Mai Hương sau đó đã khá vô tư trình diễn lại bản cover này trên khắp các sự kiện lẫn các phòng trà và địa điểm tổ chức âm nhạc. Văn Mai Hương cũng từng cho biết các đơn vị tổ chức thậm chí chỉ đích danh ca khúc Always Remember Us This Way và yêu cầu ca khúc phải có mặt trong danh sách biểu diễn. Sự thành công của bản cover khiến Văn Mai Hương đăng tải lên kênh YouTube của mình cả 2 phiên bản cover được ghi hình và biên tập chỉn chu, không khác nào một sản phẩm chính thức.

Nhiều fan Lady Gaga cho rằng Văn Mai Hương đang "lạm dụng" sức hút từ ca khúc Always Remember Us This Way, thậm chí cho rằng nữ ca sĩ Vpop không tôn trọng bản gốc khi có lần không để credit tên của Lady Gaga lên đoạn clip cover. Một số bộ phận fan Lady Gaga cũng khó chịu khi cho rằng Văn Mai Hương xem Always Remember Us This Way là ca khúc của riêng cô, không nhắc đến bản gốc do Lady Gaga trình bày đến từ bộ phim A Star Is Born.

Sau đó, Văn Mai Hương đã có phản hồi về tất cả những nghi vấn này. Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định việc cô cover Always Remember Us This Way của Lady Gaga là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật, những đơn vị tổ chức chương trình mời cô trình diễn ca khúc trên đều đã đóng tiền bản quyền với phí cao hơn cả các ca khúc nhạc Việt.

Văn Mai Hương qua đó cũng khẳng định phía ekip cô đã xin phép đơn vị chủ quản của ca khúc trước khi cover. Cô cũng khẳng định luôn hâm mộ Lady Gaga và cho rằng sai sót xung quanh việc không để tên Lady Gaga ở phần credit 1 clip cover thuộc về editor của fanpage, song người này đã khắc phục ngay sau đó.

Thế nhưng, phía cộng đồng fan vẫn không nguôi ngoai và tiếp tục "làm căng" khiến cho một số video, audio Always Remember Us This Way trên các nền tảng âm nhạc của Văn Mai Hương "bay màu". Cũng từ đó, nữ ca sĩ bị gắn mác "hát chùa".

Drama giữa Văn Mai Hương và cộng đồng fan Lady Gaga từng cực căng 1 thời