Vẫn ăn cơm trắng, người đàn ông giảm đường huyết, 10 kg trong 4 tháng nhờ 3 thay đổi đơn giản

Nhiều người cho rằng muốn giảm cân thì phải “cắt sạch tinh bột”. Tuy nhiên, một bác sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc) cho biết điều quan trọng không nằm ở việc loại bỏ cơm hay carbohydrate, mà là cách lựa chọn thực phẩm và kết hợp vận động hợp lý.

Theo bác sĩ chuyên khoa giảm cân Hsiao Chieh-chien, chỉ số HbA1c là thước đo phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng ba tháng. Đây là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá khả năng kiểm soát đường máu. Mức HbA1c trên 6,5% thường được xem là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Ông chia sẻ trường hợp một người đàn ông từng có HbA1c ở mức 9,7%, đồng thời tăng cân, tích mỡ bụng rõ rệt. Sau 4 tháng thay đổi lối sống, chỉ số này giảm xuống còn 5,8%, cân nặng giảm 10 kg và vòng eo nhỏ đi khoảng 10 cm.

Ăn cơm trắng.

Điều đáng chú ý là người này vẫn ăn cơm trắng trong suốt quá trình giảm cân.

“Không phải tinh bột gây hại, vấn đề nằm ở loại carbohydrate và cách cơ thể sử dụng chúng”, bác sĩ Hsiao nhấn mạnh.

Theo ông, nhiều người có xu hướng loại bỏ hoàn toàn tinh bột ngay khi phát hiện đường huyết tăng cao. Tuy nhiên, việc cắt giảm cực đoan không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả bền vững.

Bác sĩ Hsiao cho biết người đàn ông trên đã áp dụng ba thay đổi chính.

- Đầu tiên là loại bỏ đường bổ sung và thực phẩm chế biến sẵn khỏi khẩu phần ăn hằng ngày. Các loại đồ uống ngọt, bánh kẹo, thức ăn nhanh hay thực phẩm công nghiệp chứa nhiều đường và chất béo được hạn chế tối đa.

- Thứ hai, thay vì sợ carbohydrate, người này ưu tiên thực phẩm tự nhiên và vẫn sử dụng cơm trắng như nguồn năng lượng chính. Theo bác sĩ Hsiao, carbohydrate tự nhiên khi ăn đúng cách vẫn có thể trở thành nguồn năng lượng chất lượng cho cơ thể.

- Thay đổi quan trọng thứ ba là tăng cường vận động. Người đàn ông kết hợp tập aerobic với tập sức mạnh, đồng thời điều chỉnh lượng ăn theo mức độ hoạt động: tập luyện nhiều thì ăn nhiều hơn, ít vận động thì giảm lượng tinh bột.

Bác sĩ Hsiao gọi đây là phương pháp “chu kỳ carbohydrate”, tức điều chỉnh lượng carb theo nhu cầu năng lượng của cơ thể trong từng ngày.

Ông giải thích khi tập thể dục hoặc tập tạ, cơ bắp sẽ tiêu thụ năng lượng mạnh hơn. Lúc này, lượng đường từ cơm trắng được cơ thể nhanh chóng chuyển vào tế bào cơ để tạo năng lượng, thay vì tồn đọng trong máu và làm tăng đường huyết.

Ngoài ra, việc tăng khối lượng cơ bắp cũng giúp cải thiện độ nhạy insulin – yếu tố quan trọng trong kiểm soát tiểu đường và cân nặng.

Không chỉ giảm cân thành công, người đàn ông còn cải thiện đáng kể thể lực. Nếu trước đây anh gặp khó khăn khi bế con nặng 18 kg thì hiện tại đã có thể dễ dàng bế đứa trẻ nặng hơn 30 kg.

Theo bác sĩ Hsiao, giảm cân lành mạnh không đồng nghĩa với việc nhịn ăn hay loại bỏ hoàn toàn tinh bột. Điều quan trọng hơn là xây dựng chế độ ăn cân bằng, ưu tiên thực phẩm tự nhiên và duy trì vận động đều đặn để cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.