Vai Bác Ba Phi của Trấn Thành ở Đất Rừng Phương Nam: Thời lượng xuất hiện ít đến nỗi ai cũng thấy sốc

Sau buổi chiếu đầu tiên dành cho báo chí và nghệ sĩ, thông tin về phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội. Đa phần khán giả đều đánh giá Đất Rừng Phương Nam là bộ phim nhiều cảm xúc, các tuyến nhân vật có đất diễn và đồng đều.

Phản ứng này trái ngược với thông tin tiêu cực về Đất Rừng Phương Nam trước thời điểm phim chiếu những suất đầu tiên. Cụ thể, vì ác cảm với Trấn Thành nên không ít người đòi tẩy chay phim. Từng chiếc poster, từng khung hình trong MV nhạc phim đều bị mang ra soi mói và phán xét.

Tuy nhiên, liệu Trấn Thành và Đất Rừng Phương Nam có đáng bị ném đá khi mà tổng thời lượng xuất hiện của Trấn Thành trong phim chỉ tầm 3 phút? Thêm nữa, Trấn Thành không để lại ấn tượng quá nhiều, anh nói những câu đã xuất hiện trong trailer dùng để quảng bá phim và cũng chẳng có điểm nhấn nhiều như các nhân vật An hay Út Lục Lâm (Tuấn Trần), ông Tiều (Tiến Luật), Tư Mắm (Di Băng).

Không giống như Bố Già hay Nhà Bà Nữ, Trấn Thành thực sự xuất hiện không nhiều ở Đất Rừng Phương Nam. Vai Bác Ba Phi của anh nói đúng ra là vai phụ, cả bộ phim là hành trình tìm cha của bé An (Hạo Khang) chứ không xoay quanh Trấn Thành.

Có thể, vì để tạo hiệu ứng quảng bá nên ekip sản xuất mới mang hình ảnh Trấn Thành đi khắp nơi, nhưng sau khi xem phim, khán giả ắt sẽ có cái nhìn khác đi bởi Trấn Thành chỉ đóng có 3 phút chứ không phải 30 phút hay chiếm toàn bộ thời lượng phim.

Phim còn chưa chiếu chính thức nhưng khán giả đã đòi tẩy chay Trấn Thành vì cho rằng anh đóng vai Bác Ba Phi không hợp

Chán ghét Trấn Thành vì quá yêu mến Mạc Can

Ngay khi ekip sản xuất Đất Rừng Phương Nam mới công bố thông tin Trấn Thành đóng vai Bác Ba Phi, đã có nhiều khán giả phản đối vì cho rằng nam diễn viên không thể đóng hay bằng nghệ sĩ Mạc Can.

Với Đất Phương Nam bản cũ, Mạc Can đã thổi hồn vào màn ảnh, khiến cho nhân vật Bác Ba Phi trở nên sống động và ghi dấu trong lòng công chúng. Càng yêu mến Mạc Can bao nhiêu thì khán giả càng không muốn vai diễn thuộc vào hàng kinh điển của ông bị người khác đóng lại. Vô hình trung, Trấn Thành chịu áp lực từ Mạc Can dù cả Trấn Thành lẫn Mạc Can đều không mong muốn điều này.

Nhân vật Bác Ba Phi nổi tiếng với sự hoạt ngôn, chân chất, vừa nhìn đã thấy hiện lên sự thật thà, ngay thẳng của người miền Tây. Xét về tuổi tác, Trấn Thành quá trẻ để làm Bác Ba Phi, khi đóng vai này, Mạc Can ở trong độ tuổi 40 - 50, còn Trấn Thành chỉ mới 36 tuổi, chưa đủ trải nghiệm để khiến khán giả tin rằng anh có thể đóng tốt Bác Ba Phi.

Thực tế, trên thế giới có rất nhiều trường hợp diễn viên trẻ đóng vai già hoặc diễn viên già đóng vai trẻ, chênh lệch tuổi tác ngoài đời thực có thể được lấp đầy bằng diễn xuất và tạo hình.

Trấn Thành và nghệ sĩ Mạc Can

Tuy nhiên, từ hình ảnh do ekip sản xuất Đất Rừng Phương Nam tung ra, khán giả lại lên cơn cuồng nộ vì Trấn Thành mang đến cảm giác "giả trân", từ râu tóc cho đến ánh mắt lờ đờ hay cách nói chuyện "cố lên gân cho có khí thế", Trấn Thành bỗng dưng khiến người xem choáng váng. Bác Ba Phi của Trấn Thành mới quá, khác lạ quá, không giống với Bác Ba Phi mà Mạc Can từng thể hiện.

Khi quá yêu mến một người, người ta dễ dàng làm tổn thương người khác, nhất là trường hợp đến sau, đóng lại vai kinh điển như Trấn Thành. Chính Trấn Thành cũng từng nói: "Tôi đắn đo rất nhiều. Nhưng riêng cá nhân tôi, tôi thích làm những việc thử thách, mình phải cố gắng để vượt qua, nó kích thích sự sáng tạo của mình rất nhiều.

Bác Ba Phi của tôi không chỉ là một người kể chuyện vui cho mọi người cười mà sẽ có diễn xuất trong đó, là một phiên bản bác Ba Phi hoàn toàn mới. Tôi nghĩ khán giả cũng sẽ không so sánh nhiều đâu. Bởi vì mỗi một bác Ba Phi trong từng phiên bản phim sẽ khác nhau, tùy vào nội dung phim. Trong bản điện ảnh, nhân vật này có chút vai trò khác nữa, hy vọng sẽ được mọi người yêu thích".

Trấn Thành vạ miệng quá nhiều lần, chưa xem phim khán giả đã thấy ghét

Ngoài chuyện chịu áp lực từ Mạc Can, Trấn Thành còn đối diện với hậu quả do những lần phát ngôn vô tội vạ gây ra.

Trong quá khứ, Trấn Thành đã có rất nhiều lần vạ miệng

Gần đây nhất, Trấn Thành vướng vào lùm xùm "bao rạp CGV để xem phim cho riêng tư". Dù khi sự việc khép lại, Trấn Thành có bằng chứng để chứng minh mình không sai trong chuyện đòi bao rạp, tuy nhiên khán giả vẫn nhất quyết không tin anh.

Chưa dừng lại ở đó, vừa thoát khỏi vụ bao rạp xong, Trấn Thành lại đi họp báo ra mắt phim của đồng nghiệp và phát biểu hùng hồn về 4 chữ "hào quang rực rỡ". Chỉ trong 1 đêm, các đoạn clip Trấn Thành khóc nức nở, giải thích về "hào quang rực rỡ" như kiểu làm nghệ sĩ là vất vả, cực khổ, gian nan lắm đã viral khắp nơi. Hẳn nhiên, đồng cảm thì ít mà chỉ trích thì nhiều. Không chỉ khán giả, đến cả các nghệ sĩ cũng không chấp nhận được phát ngôn từ Trấn Thành.

Trấn Thành tài giỏi, thông minh, giàu có là điều không ai bàn cãi. Tuy nhiên, anh lại nói quá nhiều và thích thể hiện bản thân. 1 vụ ồn ào xảy đến, khán giả có thể dễ dàng bỏ qua nhưng cứ vài tháng lại có phát ngôn gây tranh cãi, bản thân Trấn Thành cứ bị cuốn theo tai tiếng không hồi kết.

Trấn Thành liệu có đáng bị mắng dù phim Đất Rừng Phương Nam chưa chính thức khởi chiếu?

Vì có ác cảm với Trấn Thành nên khán giả không còn đặt niềm tin vào anh nhiều như trước. Vậy mới có chuyện, dù chưa xem Trấn Thành đóng gì trong Đất Rừng Phương Nam, khán giả đã rủ nhau tẩy chay anh chàng.

Khách quan mà nói, Đất Rừng Phương Nam là bộ phim được đầu tư sản xuất bài bản, chỉn chu, là công sức chung của cả tập thể hơn trăm con người chứ không riêng gì Trấn Thành. Nếu Trấn Thành đóng Bác Ba Phi thực sự không tốt, khán giả có thể nêu quan điểm hoặc thậm chí tẩy chay. Tuy nhiên, đừng vội nghĩ rằng Trấn Thành chiếm hết spotlight của bộ phim này, bởi Trấn Thành chỉ xuất hiện tầm 3 phút, nói những câu đã xuất hiện trong trailer thì làm sao đủ sức nặng lấn át các diễn viên còn lại?

Khi phim chính thức ra mắt, khán giả mới đủ cơ sở để xác thực xem Trấn Thành có đóng được Bác Ba Phi hay không! Khi phim chiếu chính thức, khán giả mới đủ cơ sở để nhận định 3 phút của Trấn Thành có ý nghĩa gì trong tổng thể hành trình đi tìm cha của nhân vật chính là bé An.