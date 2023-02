Va chạm giao thông, 1 người bị chém chết ở Bình Dương

Ngày 13-2, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh nhóm người cầm hung khí đi tìm đối thủ. Khi nhóm này phát hiện người cần tìm thì lập tức lao tới tấn công. Sự việc khiến một người bị thương nặng bỏ chạy với cánh tay đẫm máu, một người khác bị thương té xuống đường.

Hiện trường vụ chém nhau kinh hoàng được đăng tải trên mạng xã hội

Từ nội dung video, công an phường Thuận Giao, TP Thuận An (Bình Dương) xác định tình huống trên xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 12-2 trên Đường 22/12, đoạn qua khu phố Hòa Lân 2. Công an phường phối hợp cùng Công an TP Thuận An đã đến khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin những người chứng kiến vụ việc.



Đối với 2 người bị thương được người dân đi cấp cứu, một người do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện.

Được biết, các đối tượng đánh nhau xuất phát từ mâu thuẫn do va chạm giao thông trên đường Thuận Giao 20, sau đó xảy ra cự cãi, đánh nhau.