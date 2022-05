V (BTS) bị phát hiện "gà công nghệ" chỉ vì một tính năng trên Instagram

V (BTS) là một trong những thành viên có lượng fan khổng lồ nhất của nhóm. Nam ca sĩ cũng là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất hiện nay tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác. Từ sau khi mở mạng xã hội Instagram vào cuối năm 2021 vừa qua, V liên tục nắm giữ nhiều kỷ lục mới, và có tên trong top những tài khoản Instagram có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Thế nhưng, chàng trai vàng của nhà BTS mới đây đã bị chính các fan của mình "bóc mẻ" vì quá low-tech, không sử dụng được một tính năng hay ho trên Instagram.

Cụ thể, trong một story đăng tải gần đây, V đã mở tính năng "Ask me anything" trên nền tảng này. Đây là tính năng mà người đăng tải story cho phép người khác để lại những câu hỏi để mình giải đáp, tuỳ theo các chủ đề được chủ tài khoản đưa ra. Sau đó, bạn có thể trả lời những câu hỏi này bằng những story kế tiếp.

V đăng tải story "Vào đi nào"

Thế nhưng chỉ sau ít phút mở tính năng này, V buộc phải than vãn rằng anh chàng không thể xem được những câu hỏi từ mọi người và cho rằng việc sử dụng hết các tính năng trên Instagram thật sự rất khó.

Anh chàng không xem được những câu hỏi đã được gửi đến mình

Quyết tâm không từ bỏ, anh chàng còn phải lên tận một nền tảng khác là Weverse để nhờ các "cao nhân" hướng dẫn. Tuy nhiên, do không thể xem được, anh chàng cũng nhanh chóng xoá story trên Instagram. Đặc biệt, tính năng này rất hay được Jungkook - một thành viên khác của BTS sử dụng. Có lẽ V phải học hỏi cậu em của mình nhiều rồi.

https://kenh14.vn/v-bts-bi-phat-hien-ga-cong-nghe-chi-vi-mot-tinh-nang-tren-instagram-20220505193837896.chn