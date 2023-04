Uyên Linh "nói không ra hơi" vẫn bắn nốt cao liên tục, chứng minh giọng nội lực qua loạt nhạc phim kinh điển

Tối 29/4, cùng với Ái Phương, ca sĩ Uyên Linh là một trong hai người dẫn dắt đêm diễn Isle of Art, chủ đề nhạc phim kết hợp múa đương đại. Trong không gian âm nhạc đậm chất nghệ thuật và mãn nhãn, Uyên Linh mang đến loạt ca khúc OST biểu tượng của phim ảnh Việt Nam và thế giới. Nhưng khác mọi khi, vì lịch trình dày đặc, Uyên Linh đã gặp phải vài vấn đề sức khoẻ liên quan đến giọng hát.

Uyên Linh trong đêm Isle of Art

Trong phần giao lưu cùng khán giả, nữ ca sĩ tâm sự thật lòng về tình trạng sức khoẻ và mong mọi người đón nhận phần trình diễn một cách cởi mở nhất. Có thể thấy, Uyên Linh "nói không ra hơi" bởi giọng khàn đặc. Do đó, phong độ biểu diễn cũng bị ảnh hưởng khá nhiều khi trong "bài tủ" Bước Qua Mùa Cô Đơn, Uyên Linh chưa xử lý hoàn hảo như những sân khấu khác.

Uyên Linh để lộ giọng nói khàn đặc khi giao lưu cùng khán giả

Nữ ca sĩ hát Bước Qua Mùa Cô Đơn, khó khăn khi xử lý phân đoạn nâng tone giọng

Thế nhưng, mất không quá nhiều thời gian để Uyên Linh lấy lại phong độ. Bước vào ca khúc Skyfall - nhạc phim Điệp viên 007, bản gốc được hát bởi "hoạ mi nước Anh" Adele, Uyên Linh thể hiện bản lĩnh giọng ca hàng đầu khi bắt đầu ca khúc bằng những nốt trầm đầy nội lực. Ở những phân đoạn cao trào, chất giọng dày ấm của Uyên Linh thực sự hợp Skyfall, truyền tải trọn vẹn cảm xúc.

Uyên Linh hát Skyfall

Phân đoạn cao trào của Uyên Linh

Đến với ca khúc kết show Never Enough, Uyên Linh đã có màn bắn highnote liên tục chứng minh sức bền của giọng ca nội lực. Đêm diễn Isle of Art khép lại trong âm nhạc bùng nổ, pháo hoa rợp trời. Có thể thấy, dù gặp đôi chút vấn đề thì khi đứng trên sân khấu, Uyên Linh vẫn cố gắng cháy hết mình, mang đến những giây phút thăng hoa nhất cho khán giả.

Uyên Linh bắn highnote liên tục trong Never Enough