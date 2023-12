UNIQLO và hành trình 4 năm chinh phục người Việt qua triết lý LifeWear: Khi “tối giản” và “thiết thực” thành điều đáng trân quý

Ngày 6/12/2019 trong trí nhớ của người yêu thời trang nói chung hay các tín đồ của phong cách tối giản nói riêng là cột mốc khó quên. Bởi đó là khoảnh khắc cửa hàng đầu tiên của UNIQLO đã chính thức khai trương tại Việt Nam. 4 năm trôi qua, UNIQLO Việt Nam giờ đã mở rộng hệ thống với 22 cửa hàng tại 4 tỉnh thành hoạt động song song cùng cửa hàng trực tuyến, dần trở thành bạn thân thiết với khách hàng của đất nước hình chữ S.

LifeWear - triết lý bắt nguồn từ cuộc sống, tôn vinh sự tối giản và tính thiết thực

Thay vì kiến tạo mọi thứ từ những quan điểm vĩ mô và xa vời, UNIQLO len lỏi vào đời sống của từng khách hàng thông qua triết lý LifeWear - tôn vinh sự tối giản cùng tính thiết thực. 4 năm phát triển ở Việt Nam cùng châm ngôn không thay đổi này, đại diện xứ phù tang đã “du hành” vào tâm trí người tiêu dùng với hình ảnh một thương hiệu mà họ có thể mua bất cứ thứ gì để mặc hàng ngày. Đó có thể là áo thun trơn cơ bản, áo chống nắng mùa hè, quần giữ nhiệt thu đông hay thậm chí là đồ tập, đồ lót siêu nhẹ thoáng khí.

“DNA" của UNIQLO, cũng từ đó mà hình thành.

Từ những sản phẩm cơ bản nhưng chất lượng không hề “đơn giản”...

“Cú chạm” của UNIQLO với người tiêu dùng Việt không chỉ xuất phát từ danh mục những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng thường ngày và đó còn đến từ chất lượng của từng item.

Đầu tiên, có lẽ phải kể đến chiếc áo đã xóa tan định kiến rằng áo phao phải to, nặng mới đủ ấm - Ultra Light Down - hay còn được biết đến với tên gọi áo phao quốc dân trong lòng người tiêu dùng Việt. Ưu điểm lớn nhất của dòng sản phẩm này chính là chất liệu 100% lông vũ, trong đó 90% là lông vũ cao cấp giúp tăng khả năng giữ ấm lên mức tối đa mà không khiến trọng lượng áo nặng vượt mức 268gr. Đầu tư từ 980.000 VNĐ - 1.668.000 VNĐ cho áo phao với các kiểu dáng từ Vest, Parka, Jacket tới Quilted Jacket dùng trong nhiều năm không sợ lỗi mốt hẳn cũng là tiêu dùng thông minh.

Bên cạnh đó, hiếm có một thương hiệu nào bán đồ giữ nhiệt lại phải dày công nghiên cứu phát triển 1 chất liệu riêng biệt, cấu thành từ 4 sợi vải khác nhau như cách UNIQLO tạo ra dòng sản phẩm HEATTECH. Với cơ chế sử dụng độ ẩm hấp thu từ cơ thể để chuyển hóa thành nhiệt, các item thuộc dòng này đều nhận được lời khen có cánh vì khả năng chống chọi gió lạnh quá tốt. Chưa kể tới thiết kế vẫn mỏng nhẹ, kích thước sợi vải HEATTECH chỉ nhẹ bằng 1/10 sợi tóc nên “em nó” cũng không tạo cảm giác cồng kềnh khi mix&match.

Trong những ngày nắng nóng, người mặc hẳn không thể bỏ qua dòng UV Protection với khả năng bảo vệ da khỏi 90% tia UV. Từ chiếc “áo chống nắng” nhẹ mát huyền thoại, UNIQLO đã phát triển dòng sản phẩm này với nhiều phiên bản áo Parka, áo Cardigan, găng tay, kính, mũ… khác nhau với giá từ 244.000 VNĐ đến 980.000 VNĐ để phục vụ nhu cầu “chiến đấu” với tia UV qua mỗi mùa. Tùy vào từng chất liệu hay cấu trúc từng loại vải, hãng sẽ áp dụng các công nghệ chống tia UV tối ưu, đồng thời xếp hạng từng loại từ UPF15 đến UPF50+ cho mọi loại áo, phụ kiện.

Với dòng AIRism siêu mỏng nhẹ tạo cảm giác khô thoáng, giảm độ ẩm, kiểm soát mùi cho những ngày nóng nực, UNIQLO ngoài việc sử dụng chất liệu vải đặc biệt còn áp dụng các công nghệ khác nhau khi sản xuất trang phục cho từng nhóm khách hàng nam và nữ, đảm bảo mỗi sản phẩm đầu ra đều phù hợp với tiêu chuẩn của họ. Chẳng hạn, áo AIRism dành cho nữ sẽ có thêm khả năng chống tia UV, còn áo AIRism cho nam giới vận động nhiều sẽ có thêm chất liệu vi lưới với công dụng thấm hút vi diệu hơn.

Đặc biệt, 2023 còn là năm đánh dấu sự bùng nổ của mẫu túi bán nguyệt đơn sắc Round Mini Shoulder Bag với thiết kế thông minh, tối giản, thân thiện với người dùng cùng bảng màu đa dạng. Oanh tạc khắp từ Âu sang Á (bao gồm cả thị trường Việt Nam), chiếc túi giá 299.000 VNĐ này đã trở thành phụ kiện thời trang hot nhất toàn cầu trong Quý 1/2023. Thậm chí trong bảng tổng kết cuối năm Year In Fashion 2023, Lyst tiếp tục vinh danh UNIQLO Round Mini Shoulder Bag là chiếc túi xuất sắc nhất trong hạng mục The Bag, bỏ xa tất cả những mẫu túi cao cấp ở phân khúc high fashion.

Định vị bản thân là một thương hiệu thời trang bền vững và luôn đi theo sứ mệnh “Made For All", UNIQLO ngày từ những ngày đầu phát triển đã xác định sẽ không chạy theo các xu hướng ngắn hạn mà tập trung tạo ra các sản phẩm cốt lõi để khách hàng có thể sử dụng lâu dài, cân bằng các yếu tố giá thành & chất lượng. Điều này thể hiện rõ qua các sản phẩm Masterpiece, tạo dấu ấn mạnh mẽ với người dùng qua các năm như áo sơ mi Linen/Extra Fine Cotton/Oxford, áo thun Supima/DryEx/U, áo chống nắng AIRism, áo phao Ultra Light Down, đồ lót AIRism không đường may…

… tới vô vàn thiết kế mang đậm bản sắc cá nhân và nhiều màn collab tạo nên cơn sốt

Xen lẫn những dòng sản phẩm Masterpiece cơ bản, UNIQLO cũng có những BST kết hợp tạo nên cơn sốt với các nhà thiết kế đình đám đến từ nhiều thương hiệu cao cấp trên thế giới qua các năm. Điều này không chỉ phần nào khẳng định vị thế của UNIQLO mà còn là cơ hội vàng cho người tiêu dùng được tiệm cận với thế giới high fashion với mức chi trả hợp lý nhất. Chẳng hạn, để mua áo len cashmere J.Crew, bạn sẽ phải chi gần 5,5 triệu VNĐ thì ở UNIQLO, bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 2 triệu VNĐ.

Tạo tiếng vang trong những màn collab đặc biệt phải kể đến 2 BST +J với “nữ hoàng của phong cách tối giản” - Jil Sander vào năm 2009 và 2021. Nét sang trọng thầm lặng, không phô trương được thể hiện qua các mẫu áo sơ mi cắt cúp tinh tế, mang hơi thở high fashion cùng những kiểu áo phao, trang phục len dáng rộng với tính năng giữ ấm vượt trội với chất liệu chủ đạo techno-satin, cashmere, len merino hay lụa tơ tằm habotai. Hay mới đây, khi ra mắt BST UNIQLO : C, kết hợp cùng cựu giám đốc sáng tạo của Givenchy, Clare Waight Keller, thương hiệu này ngay lập tức chiếm được cảm tình của số đông bởi những thiết kế dễ mặc nhưng tinh tế, từ chất liệu đến cách cắt may.

Uniqlo U - cú bắt tay giữa UNIQLO và Giám đốc Sáng tạo Christophe Lemaire, người từng giữ vị trí cầm cân nảy mực tại Hermès lại được xem như “bản giao hưởng của sự tinh tế” theo ngôn ngữ thời trang. Vẫn là những thiết kế đơn sắc, tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhưng các sản phẩm trong BST UNIQLO U còn được xử lý theo tông màu da từ sáng, trầm đến tối tiệp da người mặc.

Dành cho ai thích “chơi” cùng họa tiết hay các thiết kế táo bạo hơn nữa thì UNIQLO & MARNI hay UNIQLO & JW Anderson lại là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Mang hơi thở Pop Art đương đại cùng cách sắp xếp màu sắc theo cấu trúc riêng biệt… loạt sản phẩm nằm trong những BST này cũng thành công thoát ra khỏi khuôn mẫu cơ bản.

Bên cạnh việc collab với nhiều tên tuổi danh tiếng, thương hiệu Nhật Bản còn trao quyền sáng tạo cho chính khách hàng thông qua việc hoạt động UTme!, cho phép mỗi người tự thiết kế T-shirt theo ý mình tại chính cửa hàng UNIQLO. Chỉ sau 10 phút chờ in ấn, bạn sẽ có thể sở hữu ngay item có 1-0-2, thể hiện bản sắc riêng biệt không hoà lẫn với số đông.

Kết

Không thể phủ nhận việc mở rộng mạng lưới cửa hàng, doanh thu từ các sản phẩm Masterpiece hay những lời khen có cánh của khách hàng chính là minh chứng cho thấy sự thành công của UNIQLO Việt Nam trong suốt 4 năm qua. Dù vậy, đường dài mới biết ngựa hay. Cột mốc 4 năm đôi khi vẫn chỉ là khởi đầu cho hành trình rực rỡ ở tương lai phía trước.