Trải nghiệm khách hàng luôn có sức ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như tạo nên thương hiệu cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường đầy tính cạnh tranh như hiện này thì việc có được những trải nghiệm tốt của khách hàng chắc chắn đều được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Và để có được điều đó, nhiều doanh nghiệp lựa chọn ứng dụng công nghệ sáng tạo làm đòn bẩy, đây được coi là cách làm hợp thời trong xu thế hiện nay.

Lý do bạn lựa chọn mua vé máy bay của một hãng hàng không là gì? Đó là vì giá vé, giờ bay thuận tiện, dịch vụ… hay đơn giản là cách hãng hàng không đó mang đến những giá trị thực tế mà người dùng cần?

Bàn về hãng hàng không có mức giá hợp lý thì có lẽ không ít người vẫn có suy nghĩ rằng khi lựa chọn giá vé máy bay có giá vé cạnh tranh thì chúng ta phải chấp nhận mọi dịch vụ ở mức… "ổn". Điều đó phần nào không sai nhưng hiện nay, các hãng hàng không với chi phí bay hợp lý đang biết cách mang đến những làn gió đầy mới mẻ.

Ở đây chúng tôi muốn nói đến Vietjet và cách hãng hàng không này mang đến cho người dùng "Vietjet SkyJoy", một chương trình mang lại những trải nghiệm rất có lợi cho khách hàng. Hãng hàng không Vietjet chắc chắn đã quá quen thuộc nhưng Vietjet SkyJoy có lẽ vẫn còn là cái tên khá mới. Tuy là một "tân binh", SkyJoy đã chứng minh được rằng dù "sinh sau đẻ muộn" nhưng nếu ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả thì chắc chắn sẽ được người dùng đón nhận.

Ngay từ khi ra mắt, Vietjet SkyJoy đã định hướng giúp khách hàng có những trải nghiệm mới, từ việc có cơ hội tích điểm SkyPoint đa kênh trong mọi hoạt động chi tiêu với Vietjet tới các dịch vụ tiêu dùng hàng ngày và cơ chế đổi điểm thưởng SkyPoint linh hoạt nhận vé máy bay Vietjet quanh năm, hay dịch vụ, sản phẩm từ hơn 250 thương hiệu được yêu thích tại Việt Nam trong lĩnh vực ăn uống, nghỉ dưỡng, mua sắm…

Việc tích điểm với hãng hàng không tưởng chừng như không mới nhưng ở Vietjet SkyJoy lại có sự khác biệt riêng. Nếu như chúng ta quen với khái niệm "tích dặm bay" thì với Vietjet SkyJoy cho phép người dùng được tích điểm dựa trên chi tiêu. Tích dặm bay phần nào khiến người dùng cảm thấy bối rối khi không biết tính dặm bay thế nào thì tích điểm chi tiêu lại rõ ràng hơn hẳn, đơn giản là chi tiêu bao nhiêu thì được tích điểm bấy nhiêu. Chỉ một sự khác biệt nhỏ nhưng SkyJoy đang cho thấy sự am hiểu khách hàng của mình.

Việc nắm bắt được tâm lý khách hàng của Vietjet SkyJoy còn thể hiện ở chỗ thương hiệu này mở rộng hoạt động tích điểm từ Vietjet đến nhiều đối tác tài chính ngân hàng, di chuyển, mua sắm, du lịch nghỉ dưỡng. Đây chính là điểm đổi mới sáng tạo đầy tích cực trong ngành hàng không.

Không chỉ dừng lại là ứng dụng tích điểm, Hội viên SkyJoy còn có thể dễ dàng thu được điểm thưởng khi mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ của hàng trăm đối tác của Vietjet ở đa dạng các lĩnh vực. Nói một cách đơn giản, bạn chỉ cần tận hưởng tối đa mọi trải nghiệm thú vị trong cuộc sống hàng ngày của mình là đã có thể nhận SkyPoint một cách dễ dàng.

Như vậy là chỉ xuất phát từ việc đăng ký khách hàng thân thiết khi mua vé máy bay, người dùng không chỉ tiết kiệm được nhiều chi phí mà còn có được nhiều trải nghiệm. Rõ ràng, SkyJoy là một nước đi đầy lý thú và biết cách chiều lòng khách hàng của hãng hàng không Vietjet.

Chương trình khách hàng thân thiết được giới thiệu hay như vậy, thực tế SkyJoy có mang lại trải nghiệm tốt đến thế?

Câu trả lời lại nằm ở việc vận dụng hiệu quả sáng tạo công nghệ. Đó chính là chìa khóa giúp triển khai và kết nối mọi thứ với nhau. Trải nghiệm dùng SkyJoy cũng nhận được những phản hồi tốt khi mà người dùng dễ dàng sử dụng Vietjet SkyJoy tại phiên bản website hay ứng dụng trên điện thoại. Đăng ký trở thành Hội viên Vietjet SkyJoy, khách hàng được tích điểm SkyPoint trên mỗi 10.000 VNĐ chi tiêu với Vietjet. Thông qua các chuyến bay trong 12 tháng với Vietjet, Hội viên sẽ được nâng hạng và trải nghiệm nhiều ưu đãi, sử dụng các dịch vụ ưu tiên tại sân bay, tham gia chương trình khuyến mãi… Trong đó, phần thưởng thu hút khách hàng lớn nhất chính là vé máy bay Vietjet, khách hàng có thể cân nhắc dùng điểm SkyPoint để đổi vé thay vì thanh toán bằng tiền.

Thông thường khi tham gia chương trình khách hàng hàng thân thiết của các hãng hàng không trong khu vực, người dùng có thể sẽ phải chờ đợi đến vài tháng để có thể đổi vé thưởng. Lý do là bởi lượng ghế trên máy bay dành cho chương trình khách hàng thân thiết thường có số lượng không quá nhiều. Thời gian chờ đợi dài khiến khách hàng cảm thấy mệt mỏi và đôi khi còn ảnh hưởng đến lịch trình.

Vì thế mà chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy cung cấp vé thưởng quanh năm, tức là người dùng có thể đổi vé bất kỳ lúc nào khi đạt đủ điểm SkyPoint. Điểm SkyPoint cũng có thể đổi vé máy bay quanh năm và tiết kiệm chi phí đến 90%. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được sử dụng điểm SkyPoint để đổi trọn vẹn vé, dịch vụ bổ sung và thuế phí... Điểm khác biệt này được nhiều người đánh giá cao khi nhiều hãng hàng không khác lại yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt với các chi phí và thuế phát sinh. Nếu như thiếu điểm, khách hàng có thể mua điểm bổ sung hoặc dùng kết hợp tiền thanh toán vé thưởng. Mọi thao tác đều được diễn ra một cách "mượt mà" thông qua website hoặc ứng dụng với các hướng dẫn rất dễ hiểu.

Chưa kể, thời gian gần đây, Vietjet SkyJoy không ngừng "yêu chiều" Hội viên bằng cách mang tới liên hoàn deal đỉnh khi hợp tác cùng các đối tác lớn thuộc đa dạng lĩnh vực. Trong đó có ưu đãi nhận ngay 1.000 SkyPoint khi thanh toán vé máy bay quốc tế trị giá từ 2 triệu qua thẻ Mastercard tại website/ ứng dụng Vietjet.

Đặc biệt, ngay bây giờ, chỉ cần đăng ký trở thành Hội viên Vietjet SkyJoy, người dùng sẽ càng "bội thu" ưu đãi: Tặng 500 SkyPoint chào bạn mới (*), tích điểm SkyPoint từ các chuyến Vietjet đã bay từ 24/12/2022 để nâng hạng Hội viên nhanh chóng và hành trình đổi thưởng thêm bất tận.

Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, SkyJoy đã thu hút gần 10 triệu thành viên và trong đó thế hệ Millennials và GenZ chiếm đông đảo. Đây là kết quả của sự nỗ lực đổi mới sáng tạo từ Vietjet, khi sẵn sàng ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm. Vietjet đang khẳng định hình ảnh hãng hàng không thế hệ mới, mang tới những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng!

"Sản phẩm vừa ra mắt ghi dấu ấn Sáng tạo" là một hạng mục nằm trong Better Choice Awards - giải thưởng trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE2023) do Bộ Kế Hoạch & Đầu tư Việt Nam chủ trì. Đây là hạng mục tri ân, khuyến khích những giá trị Đổi mới sáng tạo được áp dụng trên các sản phẩm mới vừa ra mắt. Hạng mục giải thưởng này không chỉ tạo ra cơ hội cho người dùng ủng hộ sản phẩm mà họ yêu thích đồng thời khám phá những sản phẩm mới và hữu ích. Điều này cũng thể hiện mục tiêu của Better Choice Awards 2023 trong việc đưa ra những gợi ý sản phẩm "phù hợp nhất" cho mọi người dựa trên nhu cầu sử dụng của họ.

Chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy có mặt trong đề cử hạng mục "Sản phẩm vừa ra mắt ghi dấu ấn Sáng tạo" của Better Choice Awards 2023. Vượt qua các vòng thẩm định hồ sơ, chấm điểm và bầu chọn gắt gao giữa hơn 20 sản phẩm đến từ các thương hiệu lớn Việt Nam và quốc tế, Vietjet SkyJoy đã chiến thắng với giải thưởng "Sản phẩm vừa ra mắt ghi dấu ấn Sáng tạo".

Giải thưởng là sự ghi nhận cũng như động lực mạnh mẽ để Vietjet SkyJoy nói riêng và các thương hiệu khác nói chung tiếp tục sáng tạo, mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn nữa cho người dùng. Đây cũng là minh chứng cho sự đổi mới, sáng tạo không ngừng, tối ưu hóa trải nghiệm sẽ mang tới những sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Việc đem đến những ứng dụng công nghệ mới thực sự tiện ích trong cuộc sống của khách hàng, Vietjet phần nào khiến nhu cầu trải nghiệm bay của mọi người tăng lên, và chắc chắn đó cũng là những tín hiệu đầy tích cực cho ngành du lịch của nước nhà.

Có một câu nói thế này: "Trải nghiệm khách hàng là một trong hai trụ cột cốt lõi để giữ chân khách hàng; vấn đề là, bạn sẽ không thể phát triển nếu như khách hàng của bạn không ở lại." Cái nhìn ban đầu tốt là cần thiết, nhưng điều níu chân khách hàng lâu dài lại là việc mang đến cho họ cái họ thực sự cần. Khách hàng luôn mong muốn tìm ra và được sử dụng những gì tốt nhất, chất lượng nhất. Doanh nghiệp khi biết áp dụng đúng phương thức tạo cho khách hàng sự thoải mái, an toàn cũng như nhận được nhiều lợi ích thì đó chính là điều khiến người dùng trở thành khách hàng trung thành. Và trong câu chuyện của Vietjet SkyJoy, ứng dụng công nghệ sáng tạo đúng cách chính là chìa khóa giúp khách hàng và doanh nghiệp đều được lợi.

(*) Số lượng có hạn. Chương trình có thể thay đổi số điểm tặng tùy theo tình hình thực tế.

Bài viết: Lý Bích Phương Thiết kế: Huyền Trang