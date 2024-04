U60, tôi "rút ruột" 27 tỷ đồng đầu tư cùng bạn trai, ngỡ như tri kỷ: Cảnh sát vào cuộc triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao

Mới đây, Cục công an thành phố Hàng Châu, Trung Quốc đã tổ chức buổi lễ hoàn trả tiền cho các nạn nhân bị lừa đảo trên mạng. Một trong những người may mắn được trả lại đó là bà Vương. Bà đã được cảnh sát trao trả tận tay số tiền 109 vạn NDT (tương đương với 27 tỷ VND).



Tưởng là duyên phận trời định

Bà Vương năm nay 52 tuổi, cách đây mấy chục năm bà và chồng ly dị. Sau khi nghỉ hưu, bà cảm thấy cuộc sống chán nản, buồn tẻ nên muốn tìm một người bạn gắn bó. Thế là bà vào phần hẹn hò trên ứng dụng Wechat để tìm người nói chuyện. Tại đây, bà đã làm được quen được ông Lý - một doanh nhân thành đạt. Ông Lý giới thiệu quê ở Lâm An. Vì quê của bà cũng ở Lâm An nên tự nhiên bà có thiện cảm với ông.

Trong thời gian nói chuyện, ông Lý là một người tinh tế, ga lăng, lúc nào cũng ân cần hỏi han. Ban đầu, bà Vương có chút lo lắng nhưng thấy album ảnh, thông tin cập nhật trên wechat của ông đều thể hiện ông là con người có phẩm chất tốt nên bao nhiêu hoài nghi, lo lắng của bà đều bị dập tắt.

Tình cảm của hai người ngày một nảy nở. Lúc này, ông Lý giới thiệu cho bà Vương một cách mình làm ăn. Ông biết có một kẽ hở của một sàn đầu tư, chỉ cần để chút tiền vào đó chắc chắn sẽ thu lại gấp bội. Vì công việc của bản thân, ông không thể trực tiếp đầu tư nên muốn mượn danh bà để làm ăn phi vụ này. Bà Vương nghe vậy liền đồng ý ngay.

Nhìn thấy túi tiền của người bạn mình ngày một tăng lên một cách nhanh chóng, cộng với sự thuyết phục của ông Lý, bà Vương quyết định bản thân trực tiếp đầu tư xem sao.

Từ ngày 18/1 - 16/1 bà đã rút được 1980 NDT (tương đương 49 triệu VND) tiền lãi. Được đà, bà tiếp tục đầu tư, lấy hết tiền tiết kiệm của bản thân mình, mượn thêm của họ hàng, ngân hàng. Tổng cộng bà đã bỏ ra thêm 109 vạn NDT (tương đương với 27 tỷ VND).

Cuối cùng, bà phát hiện ra tiền một khi đã trên sàn thì không còn lấy lại được. Nhưng ông Lý liên tục trấn an, bản thân ông cũng từng vay rất nhiều tiền nên không cần phải quá lo lắng.

Người thành thật như vậy lại là kẻ lừa đảo

Cảnh sát cho biết, bà Vương đã rơi vào bẫy lừa đảo thông qua hình thức hẹn hò. Ngày 20/1, sau khi nhận được vụ việc từ con trai bà, cảnh sát đã nhắn tin cảnh báo: “Bà đã gặp trực tiếp ông ấy chưa? Bà biết gì về ông ấy ngoài đời thật không?”. Tuy đã ngăn chặn, khuyên nhủ vô số lần nhưng bà Vương một câu cũng không đáp lại. Bà vẫn một mực khăng khăng rằng ông Lý là người tốt.

Ngày 23/1, lần này cảnh sát trực tiếp đến nhà bà. Con trai và con dâu cũng can ngăn, kể những trường hợp bị lừa đảo cho bà nghe. Sau nhiều lần khuyên, bà Vương mới chịu mở điện thoại ra, phát hiện bà đã bị ông Lý chặn tài khoản Wechat. Lúc ngày bà mới ngỡ ngàng biết bản thân bị lừa.

Cảnh sát hoàn trả lại tiền

Sáng ngày 23/1, Công an huyện Lâm An cùng với Đồn Công an Yuqian đã nhanh chóng can thiệp và liên hệ ngay với Trung tâm chống lừa đảo Công an thành phố để cùng tiến hành xử lý, khởi tố vụ án.

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị sơ bộ, công an huyện Lâm An đã thành lập đội đặc nhiệm và huy động lực lượng cảnh sát đến 7 tỉnh, thành phố trong đó có Quảng Tây, Quảng Châu, Thâm Quyến để truy lùng dấu vết.

Cuối cùng, sau bao ngày tháng, cảnh sát đã bắt được kẻ cầm đầu và triệt phá thành công đường dây lừa đảo qua mạng này. Bà Vương cũng các nạn nhân khác được hoàn trả số tiền bị lừa trong niềm vui và hạnh phúc.