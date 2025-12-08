U22 Việt Nam ghi điểm tuyệt đối, tặng quà động viên cầu thủ Lào gãy chân tại SEA Games 33

Các cầu thủ U22 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thể thao cao thượng và nhân văn khi đến thăm hỏi, động viên và gửi tặng quà chia tay cầu thủ Phetdavanh Somsanid, đội trưởng của U22 Lào, người không may bị gãy chân tại SEA Games 33.

Chấn thương nghiêm trọng xảy ra ở phút 85 trong trận U22 Lào để thua ngược U22 Malaysia 1-4 vào chiều 6/12. Phetdavanh không chỉ phải rời sân bằng cáng mà còn nhận thẻ đỏ, sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Sáng ngày 7/12, trước khi đội tuyển Lào rời Thái Lan về nước do đã bị loại khỏi giải, các thành viên U22 Việt Nam đang ở chung khách sạn với U22 Lào đã có mặt để thăm hỏi và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc. Hành động thiết thực và ý nghĩa nhất là việc toàn đội đã gửi tặng Phetdavanh số tiền 300 USD (khoảng 7,3 triệu đồng) như một món quà động viên.

Hành động cực đẹp của U22 Việt Nam

Chia sẻ về hành động này, trung vệ Nguyễn Nhật Minh cho biết: "Chúng tôi rất đồng cảm và chia sẻ với Phetdavanh. Đội muốn gửi chút tình cảm đến bạn ấy, mong Phetdavanh nhanh phục hồi".

Về phía mình, Phetdavanh Somsanid đã bày tỏ sự xúc động và cảm kích trước tấm lòng của đội bạn. Anh đăng tải hình ảnh chụp cùng một số thành viên U22 Việt Nam trên trang cá nhân kèm dòng chữ: "Xin cảm ơn tấm lòng của các bạn đội Việt Nam".

Hành động ấm áp này của U22 Việt Nam không chỉ là sự sẻ chia giữa những đồng nghiệp mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết và tình hữu nghị trong khu vực Đông Nam Á.