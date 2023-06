TYDOL Plus trao hoa cho top 5 Người đẹp Du lịch Miss World Vietnam 2023

Đêm Chung khảo Toàn quốc Miss World Vietnam 2023 vừa được diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình TP. HCM quy mô và hoành tráng. Đêm chung khảo quy tụ top 59 thí sinh đến từ các tỉnh thành trong cả nước để cùng tranh tài tại đêm thi quan trọng để có cơ hội góp mặt vào Vòng Chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Trong suốt thời gian diễn ra vòng Chung khảo, các thí sinh tham gia nhiều hoạt động đồng hành bổ ích: Ngày hội Vượt giới hạn - Chạm đam mê tại Nhà máy RV-OPV, tham gia các sự kiện họp báo, các buổi tập luyện kĩ năng,...



Tại đêm Chung khảo, quy tụ dàn khách mời "khủng" là những Nghệ sĩ, Hoa Á hậu, Người nổi tiếng, như: Diễn viên Vân Trang, Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Phương Nhi, Hoa hậu Thanh Thuỷ, Hoa hậu Đỗ Hà, Á hậu Thuỳ Linh,... Các thí sinh của Miss World Vietnam sẽ tham gia những phần trình diễn như: đồng diễn, bikini, áo dài và dạ hội để tìm ra top 40 thí sinh xuất sắc bước vào vòng Chung kết toàn quốc.

Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng Nhà tài trợ Kim cương tại Đêm Chung khảo Toàn quốc Miss World Vietnam 2023. Ảnh: Miss World Vietnam

Đồng hành cùng các thí sinh Miss World Vietnam trong suốt chặng hành trình vừa qua là Nhà tài trợ Kim cương TYDOL Plus - thương hiệu thuốc giảm đau dành cho phái nữ. Xuất hiện tại đêm Chung khảo này, đại diện Nhà tài trợ gửi những lời động viên tinh thần đến các cô gái.

Nhà tài trợ kim cương TYDOL Plus tại Thảm đỏ Đêm Chung khảo Toàn quốc Miss World Vietnam 2023. Ảnh: Miss World Vietnam

Bên cạnh đó, đại diện công ty RV-OPV với nhãn hàng TYDOL Plus, bà Đào Thị Kim Loan - Tổng Giám đốc công ty Cổ phần dược phẩm RV-OPV và Ông Animesh Tyagi - Giám đốc điều hành công ty CP Dược phẩm RV-OPV trao hoa chúc mừng cho TOP 5 đề cử Người đẹp du lịch trên sân khấu. Được biết, TYDOL Plus là đơn vị đồng hành xuyên suốt cùng Người đẹp du lịch. Xuất phát từ mong muốn lan toả nét đẹp của du lịch Việt đến với bạn bè thế giới. Do đó, TYDOL Plus đã hết lòng cùng các thí sinh thực hiện phần thi quan trọng này. 5 cô gái trong top đề cử này là những thí sinh có phần thể hiện tốt nhất. Và Giải thưởng Người đẹp du lịch sẽ được công bố tại Đêm Chung kết vào tháng 7 sắp tới.

TOP 5 Đề cử Người đẹp du lịch lộ diện. Từ trái sang phải: Ông Animesh Tyagi - Giám đốc điều hành công ty CP Dược phẩm RV-OPV, Thí sinh Đào Thị Hiền (SBD: 064), Phạm Thị Tú Trinh (SBD: 303), Trần Thị Hồng Linh (SBD: 142), Trần Phương Nhi (SBD: 015), Lê Thị Kim Hậu (SBD: 193) và bà Đào Thị Kim Loan - Tổng Giám đốc công ty Cổ phần dược phẩm RV-OPV. Ảnh Miss World Vietnam

