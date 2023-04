Tỷ phú giàu nhất lịch sử nước Mỹ dặn con: 99% thất bại và nghèo khó đến từ 1 thói quen ai cũng mắc, thay đổi ngay kẻo khổ muôn đời

Không chỉ là doanh nhân Mỹ giàu có nhất mọi thời đại, tỷ phú Rockefeller còn được đánh giá là một người cha tuyệt vời. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, tỷ phú này luôn cố gắng dành thời gian để dạy dỗ và chỉ bảo con cái.

Bởi ông tin rằng giáo dục là con đường tốt nhất để con cái trở thành những người có ích cho xã hội và gặt hái được thành công, tiếp nối sự thịnh vượng của gia tộc.

Trong suốt cuộc đời mình, "Vua dầu mỏ" đã viết tổng cộng 38 lá thư để dặn dò con trai bằng những bài học trong kinh doanh, cuộc sống mà bản thân ông đã từng trải qua và tự mình chiêm nghiệm. Nổi bật trong đó là bài học về sự thất bại. Theo tỷ phú Rockefeller, 99% nguyên nhân thất bại và nghèo khó của mọi người đều đến từ một nguyên nhân, đó là hay bao biện cho hành vi của mình thay vì nhận lỗi và sửa sai.

Trong một bức thư gửi con trai trong những năm tháng cuối đời, ông đã cảnh báo con trai mình: "Đừng bao giờ bao biện hay bào chữa. Những lời bào chữa là nguồn gốc của sự thất bại".

Theo quan điểm của Rockefeller, bào chữa là một căn bệnh của tâm trí, và những người mắc phải căn bệnh này đều là những kẻ thua cuộc, không có ngoại lệ. Vua dầu mỏ Mỹ cho rằng sự khác biệt lớn nhất giữa người thành công, giàu có và những người tầm thường đó là thói quen bao biện, bào chữa cho bản thân. Theo ông, "người càng thành công thì càng ít bào chữa. 99% thất bại là do mọi người đã quen với việc bao biện".

Chỉ cần bạn để ý một chút, bạn sẽ thấy rằng những người không làm gì, thất bại thường tìm ra cả đống lý do để đổ lỗi hay bào chữa cho bản thân khi gặp vấn đề thay vì nhìn nhận nó. Rockefeller rất coi thường những người như vậy, ông cho rằng viện cớ là một hành động hèn nhát. Khi một người tìm được lý do chính đáng cho sự thất bại của mình, họ càng tin vào điều đó theo thời gian và mất đi ý chí cố gắng. Để rồi cuối cùng ngừng nỗ lực thay đổi bản thân và tự nhấn chìm mình trong hố sâu của sự thất bại. Người như vậy thì muôn đời cũng chẳng khá lên được.

Ngoài bài học về sự thất bại nói trên, vị tỷ phú này còn gửi gắm con trai mình nhiều bài học ý nghĩa khác để có được sự giàu sang và cả thành công. Những bức thư mà Rockefeller gửi con tuy đơn giản, thẳng thắn nhưng ẩn chứa những ý nghĩa to lớn, thiết thực. Mỗi một câu nói ra đều rất quý giá và đáng để mọi người cùng suy ngẫm:

1. Khoảng cách giữa thành công và thất bại là lòng tham mạnh mẽ. Lòng tham không chỉ cho phép một người phát huy hết khả năng của mình mà còn buộc người đó phải cống hiến mọi thứ, loại bỏ mọi chướng ngại vật và tiến về phía trước với tốc độ tối đa.

2. Sự giàu có chỉ là kết quả phụ của sự siêng năng.

3. Thu nhập chỉ là sản phẩm phụ của công việc, hãy làm những gì cần làm, làm tốt công việc của mình, có như vậy mức lương lý tưởng nhất định sẽ tìm đến bạn.

4. Yêu công việc là một niềm tin. Với niềm tin này, chúng ta có thể đập nát núi tuyệt vọng thành những viên đá hy vọng. Nếu bạn xem công việc là một thú vui, cuộc sống sẽ là thiên đường; nếu bạn xem công việc là nghĩa vụ, cuộc sống sẽ là địa ngục.

5. Vay tiền không phải là một điều xấu, nó sẽ không làm bạn phá sản, chỉ cần bạn không xem nó như một chiếc phao cứu sinh và chỉ sử dụng nó trong lúc khủng hoảng, mà là một công cụ đắc lực, bạn có thể sử dụng nó để tạo cơ hội.

6. Đừng sống bằng sự may rủi mà hãy phát triển bằng cách lập kế hoạch. Một kế hoạch tốt có thể ảnh hưởng đến vận may, và trong mọi trường hợp, nó có thể ảnh hưởng đến cái gọi là may mắn.

7. Tình bạn được xây dựng trên cơ sở kinh doanh tốt hơn nhiều so với tình bạn được xây dựng trên tình bạn. Đối xử tốt với người khác khi bạn đi lên vì bạn sẽ va vào họ khi bạn đi xuống.

8. Trên đời không có gì thay thế được lòng kiên trì. Tài năng không được đánh giá cao có rất nhiều, và những thiên tài không thành công cũng là điều thường thấy. Giáo dục cũng vậy, thế giới đầy rẫy những kẻ vô dụng. Chỉ có sự kiên trì và quyết tâm mới dẫn đến thành công.

9. Ước mơ + Thất bại + Thử thách = Thành công

10. Những người giả vờ khôn ngoan là kẻ ngu ngốc, và những người biết cách giả vờ ngu ngốc mới thực sự là kẻ thông minh.

(Tổng hợp)