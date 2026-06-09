Tuyển Anh đóng quân tại nơi dính tai tiếng, lại lỏng lẻo an ninh, lo sốt vó vì sợ bị quay lén ở World Cup

HLV Thomas Tuchel đau đầu vì lỗ hổng an ninh tại nơi đóng quân của tuyển Anh.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã chính thức chốt phương án đóng quân cho chiến dịch World Cup 2026 của thầy trò HLV Thomas Tuchel. Theo đó, tổ hợp thể thao Swope Soccer Village tại thành phố Kansas (bang Missouri, Mỹ) sẽ là nơi tập luyện chính thức của đội tuyển Anh xuyên suốt giai đoạn vòng bảng. Tuy nhiên, quyết định này đang vấp phải nhiều sự chú ý từ truyền thông xứ sở sương mù do những yếu tố nhạy cảm về vị trí địa lý và thách thức lớn trong công tác bảo mật.

Tờ The Sun tiết lộ, khu huấn luyện của đội tuyển Anh tại World Cup nằm cạnh một địa điểm khét tiếng chuyên tổ chức các hoạt động tụ tập nhạy cảm ngoài trời

Tổ hợp Swope Soccer Village vốn nằm trọn trong khuôn viên của Công viên Swope - một địa danh nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng tại địa phương. Giới truyền thông Anh nhanh chóng bóc tách những "vết đen" lịch sử của khu vực này, nơi từng bị coi là điểm nóng của các hoạt động tệ nạn và tụ tập nhạy cảm ngoài trời. Mặc dù khu tổ hợp thể thao được đầu tư hiện đại, bối cảnh phức tạp của công viên bao quanh vẫn dấy lên những e ngại nhất định về mặt hình ảnh.

Dẫu vậy, mối bận tâm lớn nhất của HLV Thomas Tuchel và ban huấn luyện vào lúc này không nằm ở danh tiếng của khu vực, mà là lỗ hổng an ninh nghiêm trọng từ thiết kế của sân tập. Swope Soccer Village được đánh giá là quá trống trải và thiếu tính biệt lập. Không gian mở tại đây trở thành mối đe dọa trực tiếp đến tính bảo mật trong các buổi tổng duyệt của "Tam Sư".

Đội tuyển Anh vẫn đang tích cực tập luyện (Ảnh: Getty)

Để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, FA hiện đang khẩn trương phối hợp với các bên liên quan để triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Hàng loạt hàng rào bảo vệ và hệ thống rào chắn tầm nhìn chuyên dụng sẽ được dựng lên bao quanh sân tập nhằm ngăn chặn tuyệt đối mọi ánh mắt tò mò từ bên ngoài. Đối với HLV Thomas Tuchel, việc đảm bảo một môi trường tập trung kín kẽ và an toàn cho các học trò là điều kiện tiên quyết trước khi bước vào cuộc săn tìm danh hiệu vàng tại World Cup 2026.