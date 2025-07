Tuấn Hưng bị phản ứng tiêu cực khi cạo đầu gây sốc: “Tôi không cần phản bác”

Tối 18/7, ca sĩ Tuấn Hưng gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh xuống tóc ở núi Yên Tử trên trang cá nhân có 1,3 triệu người theo dõi. Ông xã Hương Baby cho biết quyết định cạo đầu với mong muốn mẹ sẽ có sức khỏe tốt hơn mỗi ngày. Được biết, mẹ của Tuấn Hưng lâm bạo bệnh, được điều trị tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Sau khi đăng tải hình ảnh xuống tóc, Tuấn Hưng lại nhận về những phản ứng trái chiều từ netizen. Mới đây, nam ca sĩ sinh năm 1978 đã lên tiếng bày tỏ rõ quan điểm, cho biết sẽ không phản bác những nhận xét tiêu cực đang nhắm tới mình.

Tuấn Hưng cho biết: "Tôi không đi tu. Tôi chỉ đang học cách tu trong từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng bước chân. Không xuống tóc để thành người khác. Chỉ là muốn trở về gần hơn với chính mình, cố gắng tu tập và cầu xin sức khỏe cho mẹ. Ai hiểu thì thương. Ai chưa hiểu tôi cũng thương. Vì họ khác mình nên không có những suy nghĩ giống mình hiện tại. Nên tôi không cần phản bác, chỉ cần tiếp tục tĩnh và tiếp tục buông những điều không đáng giữ".

Tuấn Hưng quyết định xuống tóc để cầu bình an, sức khỏe cho mẹ

Giọng ca 7x cũng lên tiếng nêu rõ quan điểm khi nhận những ý kiến trái chiều khi cạo đầu trên núi Yên Tử

Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng từng công khai tình trạng sức khoẻ không ổn định của mẹ. Anh cho biết mẹ được điều trị tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội, phải đối mặt với những cơn đau do bệnh tình kéo dài.

Anh chia sẻ: "Mẹ chỉ sinh nặng đẻ đau mình con nhưng lại có rất nhiều người bạn của con yêu mẹ. Mẹ đau một, con đau xót nghìn lần nên mẹ phải vững tâm vượt qua bạo bệnh nhé. Con yêu mẹ". Đồng thời, Tuấn Hưng cầu nguyện cho mẹ luôn vững tâm để vượt qua mọi thử thách.

Ca sĩ Tuấn Hưng từng chia sẻ không cần bất cứ điều gì ngoài sức khỏe của cha mẹ, vợ con

Tuấn Hưng là một trong những nam ca sĩ đình đám của Vpop, nổi lên từ những năm 2000 và được biết đến với chất giọng trầm ấm, phong cách mạnh mẽ cùng hình ảnh người đàn ông bản lĩnh trên sân khấu lẫn trong đời thường.

Anh từng là thành viên của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu - hiện tượng một thời của làng nhạc Việt, trước khi tách ra solo và ghi dấu ấn đậm nét qua loạt bản hit như Tìm Lại Bầu Trời, Dĩ Vãng Cuộc Tình, Cầu Vồng Khuyết, Nắm Lấy Tay Anh… Với chất nhạc nam tính và đời tư không phô trương, Tuấn Hưng xây dựng cho mình hình ảnh một nghệ sĩ dày dạn, chân thành và được lòng khán giả qua nhiều thế hệ.

Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Tuấn Hưng không có tên trong danh sách top 17 Gia tộc anh tài toàn năng. Anh chỉ nhận giải "an ủi" là Anh tài bền bỉ - hạng mục giải thưởng do các anh tài bình chọn cho nhau, do thiếu điểm hỏa lực cá nhân. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động vì cho rằng kết quả này xứng đáng với nỗ lực mà các anh tài đã bỏ ra. Tuy nhiên, vẫn có không ít người cho rằng kết quả trên không hợp lý. Cụ thể, khán giả cho rằng Tuấn Hưng xứng đáng có mặt trong danh sách thành đoàn. Trong thời gian chương trình phát sóng, Tuấn Hưng là cái tên thường xuyên chiếm sóng trên mạng xã hội.