Tự tin chọn nguyện vọng 1 trong bối cảnh dự kiến điểm chuẩn các ngành giảm

Trong nhiều phương thức xét tuyển, UEF thu hút thí sinh tham gia xét học bạ vì lý do vừa sức với thí sinh và có độ an toàn, an tâm khi chọn hướng vào đại học. Bên cạnh đó, trong vài năm gần đây, phương thức xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT cũng được phụ huynh, thí sinh quan tâm, theo thông tin của trường, có thể mức điểm chuẩn của trường đa dạng và phù hợp với bối cảnh chung. Gần nhất, năm 2024, các ngành thế mạnh của trường có mức điểm dao động từ 17 – 21, có ngành điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức này có mức 16 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển của trường năm 2024

Không chỉ có mức điểm đầu vào phù hợp với năng lực đa dạng của thí sinh, UEF còn thu hút thí sinh đăng ký vào trường bởi hàng loạt ưu điểm: môi trường học tập hiện đại, năng động; đội ngũ giảng viên giàu chuyên môn và tận tâm; chương trình đào tạo song ngữ quốc tế gắn với thực tiễn; đảm bảo cơ hội thực tập, việc làm tại các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước; cùng các hoạt động giao lưu, trao đổi quốc tế sôi động, mở rộng tầm nhìn toàn cầu cho thế hệ trẻ hiện nay.

Theo thống kê hàng năm, thí sinh chọn đăng ký xét tuyển vào trường chú trọng vào nhóm ngành thế mạnh và xu hướng, trong đó nhóm ngành về kinh doanh quản lý, truyền thông, marketing, tài chính ngân hàng, nhóm ngành ngôn ngữ, công nghệ, quản trị khách sạn.

Điểm chuẩn dao động, kèm xét học bạ

Năm nay, với những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, đề thi được đánh giá khó hơn, mang tính phân loại rõ rệt, kết quả thi của thí sinh có thể chịu nhiều ảnh hưởng. Trước thực tế đó, UEF dự kiến sẽ có mức điểm chuẩn ở các ngành thế mạnh giảm so với các năm trước. Đây được xem là bước điều chỉnh hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thí sinh có nguyện vọng theo học tại trường, đồng thời vẫn đảm bảo duy trì chất lượng đầu vào và cam kết đào tạo toàn diện, đáp ứng mục tiêu chất lượng.

Bên cạnh phương thức trên, xét học bạ là "chìa khóa" chiến lược để chắc chắn hơn về cơ hội trúng tuyển đại học cho thí sinh. Với sự chủ động khi lựa chọn tổ hợp môn thế mạnh bằng điểm học bạ tốt của lớp 12, thí sinh có thể tự tin hơn để xét tuyển vào nhóm ngành yêu thích. Điều này giúp tối ưu hóa kết quả học tập tích lũy, đồng thời không lệ thuộc vào bài thi tổ hợp cố định.

Thí sinh lựa chọn xét học bạ để chủ động hướng đi an toàn

Khi xét học bạ vào UEF, thí sinh có cơ hội nhận học bổng khi trường triển khai chính sách học bổng đa dạng gồm học bổng tuyển sinh lên đến 100% học phí, xét dựa trên kết quả học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc IELTS, cùng nhiều chính sách học bổng khác như học bổng doanh nghiệp đến 50% toàn khóa, học bổng tài năng, học bổng giáo dục, học bổng gia đình. Học phí cũng được nhà trường cam kết ổn định trong toàn khóa, giúp phụ huynh, thí sinh dễ dàng hoạch định tài chính trong suốt quá trình học.

Đặc biệt, đối với thí sinh có nguyện vọng 1 đăng ký vào UEF, các bạn có thêm cơ hội nhận được ưu đãi học phí trị giá 5 triệu đồng. Chính sách đặc biệt này dành cho 1.000 tân sinh viên đầu tiên. Ưu đãi như một lời khích lệ của UEF dành cho những người trẻ biết nắm bắt thời cơ, mạnh dạn quyết định sớm trong quá trình lựa chọn trường học.

Trong thời gian đợi kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 cũng như điểm chuẩn công bố từ các trường, thí sinh có thể nắm bắt cơ hội xét học bạ để giữ lợi thế và vững vàng tâm lý. Với chính sách học bổng đa dạng cùng môi trường đào tạo chất lượng và định hướng quốc tế rõ ràng, thí sinh có thể nộp hồ sơ học bạ vào trường để xét học bổng tuyển sinh với các mức giá trị 25%, 50% đến 100% học phí. Thời gian trường nhận đăng ký xét học bạ đến ngày 15/7.