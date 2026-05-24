Sau một đêm dài ngủ sâu, cơ thể chúng ta bị mất nước qua đường hô hấp, bài tiết qua nước tiểu và mồ hôi nên sẽ rơi vào trạng thái thiếu nước nghiêm trọng. Cảm giác "khát khô cổ" vào buổi sáng là tín hiệu khẩn cấp thúc giục bạn phải bổ sung chất lỏng ngay lập tức. Tuy nhiên, việc vớ đại bất kỳ ly nước nào đang có sẵn trên bàn để thỏa mãn cơn khát lúc bụng rỗng có thể là một sai lầm chí mạng.

Hãy điểm danh ngay 5 loại nước bạn tuyệt đối phải tránh xa vào sáng sớm để bảo vệ gan, thận và hệ tiêu hóa dưới đây:

1. Nước ép trái cây

Nhiều người lầm tưởng nước trái cây rất tốt cho sức khỏe nên có thể uống thoải mái vào bất cứ lúc nào. Thế nhưng, buổi sáng khi vừa thức dậy lại là thời điểm "đại kỵ" cho thức uống này. Trong quá trình ép, một lượng lớn đường fructose và glucose được giải phóng, khiến cơ thể hấp thụ rất nhanh và đẩy lượng đường trong máu tăng vọt đột biến. Thói quen này kéo dài dễ dẫn đến béo phì, mệt mỏi và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Hơn nữa, các loại nước ép trái cây (đặc biệt là họ cam quýt, bưởi, chanh) có tính axit rất cao. Khi bụng đói, không có thức ăn để trung hòa, lượng axit này sẽ kích ứng trực tiếp lên lớp niêm mạc dạ dày còn yếu sau đêm dài, gây ra chứng trào ngược, buồn nôn, ợ nóng và tàn phá hệ tiêu hóa.

2. Trà đặc hoặc trà để qua đêm

Trà là thức uống lành mạnh nhưng uống khi bụng rỗng sẽ kích thích dạ dày tiết axit vô tội vạ, gây tổn thương niêm mạc và làm giảm vị giác của bạn cho bữa sáng. Đặc biệt, nếu sử dụng trà để qua đêm thì tác hại chẳng khác nào tự nạp độc tố vào người.

Dù được đậy kín trong bình giữ nhiệt hay tủ lạnh, các amino axit và cacbonhydrat vi lượng trong trà để lâu vẫn sẽ hình thành môi trường nuôi dưỡng vi khuẩn. Đồng thời, các thành phần như polyphenols và vitamin bị oxy hóa sẽ làm biến chất trà. Khi đi vào dạ dày trống rỗng, chúng gây kết tủa, cản trở sự hấp thụ sắt dẫn đến nguy cơ thiếu máu, đồng thời lượng caffeine và axit tannic cao sẽ làm tổn thương màng bảo vệ dạ dày nghiêm trọng.

3. Nước ngọt có ga

Uống nước ngọt có ga vào đầu ngày mang lại tác hại nhân đôi cho sức khỏe. Lượng khí carbon dioxide (CO2) đi vào dạ dày trống rỗng tạo ra áp lực lớn, gây rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, sình bụng và ợ hơi liên tục.

Đáng nói, nước có ga không hề cung cấp lượng nước thực sự mà cơ thể đang khát khao vào sáng sớm, ngược lại chúng còn làm gia tăng tốc độ bài tiết canxi trong quá trình trao đổi chất, âm thầm hủy hoại men răng và tăng nguy cơ loãng xương. Lúc này, do cơ thể chưa được bổ sung thực phẩm để có năng lượng, gan và thận đang ở trạng thái yếu nhưng lại bị ép phải hoạt động quá sức để chuyển hóa các chất nhân tạo, dẫn đến suy giảm chức năng theo thời gian.

4. Nước muối loãng

Vẫn còn không ít người tin vào lời truyền miệng rằng uống một cốc nước muối pha loãng vào buổi sáng giúp thanh lọc cổ họng, giảm cân và thải độc. Thực tế y khoa hoàn toàn ngược lại.

Việc nạp thêm lượng muối vào sáng sớm không thể làm ẩm cổ họng mà càng gây khô miệng, khô lưỡi và tăng nhu cầu cần nước của tế bào. Lúc này, các cơ quan nội tạng còn yếu sau đêm ngủ dài, việc bổ sung hàm lượng muối cao làm tăng áp lực thẩm thấu máu một cách đột ngột, bắt buộc thận và gan phải làm việc quá sức. Thói quen này phá hủy chức năng lọc của thận, làm tăng gánh nặng chuyển hóa và khiến huyết áp tăng vọt, cực kỳ nguy hiểm cho người có bệnh nền tim mạch, thận hay dạ dày.

5. Nước lạnh hoặc nước đá

Uống một cốc nước lạnh hoặc nước đá ngay khi ngủ dậy để tìm kiếm sự tỉnh táo là sai lầm phổ biến. Theo y học cổ truyền, buổi sáng là lúc dương khí bắt đầu xuất hiện, uống nước lạnh sẽ làm tổn hại đến sự phát triển của dương khí, lâu ngày làm giảm sức đề kháng và suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể.

Dưới góc nhìn y học hiện đại, nước lạnh tác động trực tiếp vào khoang bụng trống rỗng làm cho hệ thống mạch máu và dạ dày đột ngột co thắt lại. Điều này khiến tuần hoàn máu kém đi, nhu động ruột bị ảnh hưởng và hệ tiêu hóa hoạt động trì trệ, dễ sinh ra các cơn đau bụng, chuột rút dạ dày hoặc tiêu chảy.

Uống nước thế nào mới tốt vào buổi sáng? Thay vì các loại nước kể trên, bạn nên uống khoảng 200ml nước lọc sau khi thức dậy. Tốt nhất là chọn nước trắng đã lọc, nấu sôi sau đó để ở nhiệt độ ấm nhẹ khoảng 30 - 40 độ C để tốt nhất sức khỏe. Cũng nên uống chậm từng ngụm nhỏ để không gây gánh nặng cho thận và tim, đồng thời giúp giảm cân, thải độc hiệu quả hơn.



Nguồn và ảnh: Sohu, Etnet, Health 2.0