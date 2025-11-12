Từ nay đến 31/12/2025, những trường hợp này bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước nếu không sẽ bị phạt

Theo quy định hiện hành, công dân Việt Nam phải thực hiện cấp đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD) khi đủ 25, 40 và 60 tuổi.

Vì vậy. công dân sinh năm 2011 chưa có thẻ Căn cước thì phải làm thẻ Căn cước ngay khi đủ tuổi; công dân sinh năm 2000, 1985, 1965 phải đổi sang thẻ Căn cước trong năm 2025.

Tuy nhiên, trong trường hợp công dân đã cấp đổi thẻ Căn cước trước 2 năm ở các độ tuổi 14, 25, 40, 60 sẽ không phải cấp đổi thẻ Căn cước. Ví dụ:

Người sinh năm 2012 đã làm Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước trong khoảng thời gian đủ 12 tuổi đến ngày đủ 14 tuổi thì thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước sẽ có thời hạn đến ngày sinh nhật năm 2037.

Người sinh năm 2000 đã làm Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước trong khoảng thời gian đủ 23 tuổi đến ngày đủ 25 tuổi thì thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước sẽ có thời hạn đến ngày sinh nhật năm 2040.

Người sinh năm 1985 đã làm thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước trong khoảng thời gian đủ 38 tuổi đến ngày đủ 40 tuổi thì thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ căn Căn cước sẽ có thời hạn đến ngày sinh nhật năm 2045.

Người sinh năm 1965 đã làm thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước trong khoảng thời gian đủ 58 tuổi đến ngày đủ 60 tuổi thì Căn cước công dân hoặc thẻ căn Căn cước sẽ được sử dụng đến cuối đời.

Trừ các trường hợp nêu trên, nếu công dân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình (mức phạt đến 500.000 đồng).