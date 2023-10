Từ gia đình Beckham, Taylor Swift đến Harry - Meghan: Được gì khi tiết lộ đời tư trên phim tài liệu?

Chỉ vài năm trở lại đây, khi truy cập trang chủ Netflix, hàng loạt các bộ phim tài liệu về người nổi tiếng sẽ được giới thiệu ở phần đề xuất và thu hút được số lượng lớn người xem. Từ siêu sao ca nhạc như Beyoncé hay Taylor Swift đến nhiều người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác như cầu thủ Cristiano Ronaldo, cặp đôi Harry - Meghan hay gần đây nhất là gia đình nhà danh thủ Beckham, tất cả đều có cho mình một bộ phim tài liệu riêng.

Bộ phim tài liệu của cựu danh thủ Beckham thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây

Rõ ràng, xu thế này không chỉ được khai thác bởi một mình gã khổng lồ Netflix mà cả AppleTV+ hay thậm chí là trên YouTube, cũng đều có không ít các nội dung tương tự về người nổi tiếng.

Việc những người nổi tiếng viết tự truyện hay làm phim tài liệu chắc hẳn đã không còn quá xa lạ nhưng câu hỏi lớn ở đây là: Điều gì đã khiến người nổi tiếng quyết định tiết lộ hàng loạt các bí mật đời tư của mình với công chúng?

Nhận định về việc này, Lucy Ford, một phóng viên giải trí và người dẫn chương trình podcast Fandemia, cho biết: "Nó tạo ra cảm giác về sự gắn kết (giữa người nổi tiếng và người xem) khi những ‘rào cản bị phá bỏ hoàn toàn’".

Nhiều người nổi tiếng phá vỡ "rào cản" với fan hâm mộ qua các bộ phim tài liệu

Cho thấy khía cạnh "ít ai biết" về bản thân

Sức hấp dẫn của đời tư người nổi tiếng từ trước đến nay chưa bao giờ hạ nhiệt. Tuy nhiên, do sự "thêu dệt" của các kênh truyền thông, đôi khi câu chuyện hay tính cách thực sự của người nổi tiếng không có cơ hội để được nhìn nhận một cách đúng đắn.

Do vậy, lợi ích đầu tiên khi người nổi tiếng tự chia sẻ câu chuyện của mình trong bộ phim tài liệu cũng là một cách để họ kể câu chuyện thực sự, cảm nghĩ thực sự của họ với những biến cố và sự kiện trong đời, qua đó, phần nào kiểm soát được hình tượng của mình trước người hâm mộ và công chúng.

Harry và Meghan cho khán giả thấy góc nhìn của người trong cuộc về những sự kiện xảy ra trong cuộc đời họ

Lucy giải thích: "Khi câu chuyện đến từ chính người nổi tiếng, họ có quyền kiểm soát đối với cách mà người khác nhìn nhận họ. Những dự án này hầu hết được người hâm mộ tiếp nhận... nên phần lớn, nó sẽ tạo hiệu ứng tích cực hơn về hình tượng của người nổi tiếng với người hâm mộ của mình".

Khi "bức tường" giữa người nổi tiếng và người hâm mộ được phá vỡ qua các cầu chuyện đời tư, người nổi tiếng sẽ tiếp tục kể những câu chuyện thầm kín hơn được tuyển chọn kĩ càng, về cuộc đời của mình và đây được xem là cơ hội để họ "viết lại câu chuyện của mình" theo chiều hướng khác với những gì mà công chúng từng biết. Ví dụ như trong bộ phim tài liệu nhà Beckham, sự thật xung quanh vụ ngoại tình nổi tiếng của cựu danh thủ cũng đã được kể lại bởi chính người trong cuộc.

Câu chuyện của nhà Beck nhận được nhiều sự chú ý

Một ví dụ khác có thể kể đến bộ phim This Is Paris của nữ thừa kế nổi danh Paris Hilton khi bộ phim cho thấy sự tương phản lớn giữa một Paris sang chảnh mà chúng ta thấy trên màn ảnh và Paris thực sự đằng sau máy quay. Tương tự, Part Of Me của Katy Perry cũng nhận được nhiều sự chú ý khi chứng kiến cảnh cô suy sụp sau khi chia tay Russell Brand vài phút trước khi biểu diễn trên sân khấu. Và cảnh tượng này đã giúp hình tượng của Katy được khắc họa sâu sắc hơn trong lòng người hâm mộ.

Lucy nói: "Trong trường hợp của Paris Hilton, bộ phim tài liệu của cô ấy nói rất nhiều về con người thực sự của cô và cho thấy nhiều điều người ta hiểu lầm về cô là không đúng. Đó là cơ hội để cô ấy thay đổi câu chuyện về chính mình và điều đó rõ ràng mang lại hiệu ứng đáng kinh ngạc".

Katy Perry sẵn sàng cho người hâm mộ thấy "góc khuất" của một ngôi sao toàn cầu

Trở thành xu hướng trên mạng xã hội

Tất nhiên, khi bạn tốt làm điều gì đó, bạn sẽ không làm nó miễn phí. Các ngôi sao là người hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai và họ không bao giờ sử dụng Instagram, tạo podcast hay TikTok chỉ để cho vui.

Do vậy, việc phát hành những bộ phim tài liệu cũng được coi là một cú hích để làm tăng thêm danh tiếng và độ nhận diện của các ngôi sao trên các nền tảng mảng xã hội. Ví dụ như trường hợp của Beckham, dù đã là một người có sức ảnh hưởng lớn trong văn hóa đại chúng trong nhiều năm liền nhưng việc tung ra bộ phim tài liệu về cuộc sống riêng tư vẫn khiến số lượng người theo dõi trên mạng xã hội của anh tăng thêm tới 500.000 sau chỉ 3 ngày, theo dữ liệu từ chuyên trang phân tích Social Blade. Điều này cho thấy tác động tích cực của bộ phim vào danh tiếng của cựu danh thủ người Anh lớn như thế nào.

Danh tiếng của Beckham tiếp tục được củng cố sau khi phát hành phim tài liệu

Một ví dụ điển hình khác là Cristiano Ronaldo, giống như những người nổi tiếng khác, anh không chỉ thường xuyên chia sẻ những nội dung liên quan đến sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của mình mà còn thể hiện bản thân bằng cách chia sẻ những khoảnh khắc thân mật với gia đình và bạn bè của anh ấy qua phim tài liệu và trang mạng xã hội cá nhân.

Việc luôn sở hữu lượng người theo dõi cao trên mạng xã hội được cho là đã giúp Ronaldo kiếm được nhiều hơn cả số tiền mà việc làm cầu thủ bóng đá mang lại cho anh. Do đó, những người nổi tiếng như Ronaldo có thể biến sự nổi tiếng trên mạng xã hội của họ thành vốn kinh tế và việc trở nên phổ biến trên mạng xã hội là một phần đáng kể liên quan đến thu nhập của những người nổi tiếng.

Cristiano Ronaldo "cá kiếm" số tiền khổng lồ với vai trò là người có ảnh hưởng trên MXH

Nguồn: Cosmopolitan, Sciencedirect