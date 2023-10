Tư duy làm giàu của người Do Thái hiệu quả hơn chăm chỉ: Không phải lúc nào cũng dùng chìa khoá để mở khoá

Chỉ chiếm 0,25% dân số thế giới nhưng dân tộc này chiếm đến 22% giải thưởng Nobel của thế giới, cao gấp 108 lần so với mức trung bình toàn cầu. Hàng năm năm ít nhất 50% trong số 100 người giàu nhất trong danh sách của Forbes đều là người thuộc dân tộc Do Thái.

Tuy nhiên, trong cuộc điều tra năm 2017, chỉ số IQ của người Do Thái không chênh lệch đáng kể so với các dân tộc khác. Vậy điều gì đã khiến họ trở nên giàu có?

Trong cuốn sách "Talmud - Tinh hoa trí tuệ Do Thái" đã chỉ ra rằng người Do Thái thực sự trở nên giàu có nhờ 3 tư duy này. Thay vì lao vào kiếm tiền một cách chăm chỉ, trước hết bạn cần biến mình thành người có thể kiếm tiền. Với 3 tư duy dưới đây bạn sẽ từng bước tiến gần đến sự giàu có với cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

1. Không phải lúc nào bạn cũng có thể dùng chìa khóa để mở khóa

Theo người Do Thái không có vấn đề nào là không thể giải quyết. Doanh nhân Do Thái McCall điều hành cửa hàng đồng do cha để lại. Tuy nhiên, xung quanh cửa hàng lại có rất nhiều cửa hàng tương tự và giá đồng luôn giữ mức 35 xu, rất khó có thể tăng lên 40 xu.

Tuy nhiên McCall đã có cách để không chỉ bán đồng với giá cao hơn mà còn có thể bán hết số hàng một cách nhanh chóng. Vậy anh ta đã làm thế nào?

McCall đã chế tạo đồng thành tay nắm cửa, ổ khóa bằng đồng và các vật dụng hàng ngày khác. Khi những người khác coi đồng là nguyên liệu thô, McCall đã nhìn thấy thị trường phát triển các sản phẩm gia công từ đồng và kiếm được lợi nhuận cao hơn gấp trăm lần.

Sau đó McCall thậm chí còn đạt được sự hợp tác với các công ty đồng hồ để cung cấp cho họ những sản phẩm gia công từ đồng để thu về số tiền khủng.

Chỉ bằng cách đi theo con đường độc đáo này, bạn mới có thể tránh được sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, đồng thời có được những cơ hội phát triển lớn nhất trong lĩnh vực của mình.

Chỉ cần thoát được lối suy nghĩ cố hữu, nhảy ra cùng an toàn của bản thân, và nhìn nhận vấn đề từ góc độ mới, bạn luôn tìm được giải pháp. Nếu có thể nghĩ ra những cách mà người khác không thể nghĩ ra, bạn có thể kiếm được khoản tiền mà người khác không thể có được.

Vậy làm thế nào để bạn có thể làm khác đi? Trước tiên, bạn cần nghĩ theo cách khác. Ví dụ lãnh đạo giao cho bạn một nhiệm vụ mà mọi người đều cảm thấy khó khăn. Vậy đừng nghĩ rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi. Thay vào đó, bạn cần nghĩ làm thế nào để tôi có thể biến điều này thành hiện thực? Từ đây, bạn sẽ tìm ra được phương pháp.

Khi người sáng lập quỹ Blackstone, Stephen Schwarzman, một người gốc Do Thái, lần đầu làm việc tại Lehman, ông đã sử dụng ý tưởng này để nhanh chóng huy động vốn trong "trận chiến" đầu tiên.

2. Khi gặp khó khăn hãy chậm lại

Đối với người Do Thái, cách để đối phó với khó khăn đó là nhẫn nhịn. Trong quá trình nhẫn nhịn, bạn có thể dành thời gian phân tích đầy đủ những ưu, nhược điểm nhằm cân nhắc các biện pháp đối phó, tích luỹ sức mạnh và tài sản nhằm chờ thời điểm để vươn lên.

Ví dụ nếu bạn gặp một người lãnh đạo thích mắng mỏ nhân viên vô lý. Nếu anh ta khiển trách bạn một lần, bạn cãi lại một lần, rất có thể bạn sẽ bị đuổi việc chỉ trong một thời gian ngắn.

Thay vì thế, bạn không nên lãng phí thời gian và sức lực để phân bua với anh ta mà cứ âm thầm học hỏi và tiến bộ, sớm muộn gì bạn cũng sẽ vượt qua trình độ của anh ta. Biết đâu trong tương lai, bạn lại trở thành thủ lĩnh của anh ta.

Ngay cả khi không có cơ hội để trở thành thủ lĩnh, bạn vẫn có thể thay đổi chỗ làm với một trình độ tốt được tích lũy từng ngày. Dù thế nào đi chăng nữa, kết quả sẽ không phải là quá tệ. Đây là một cách xoay chuyển tình thế hữu hiệu.

3. Không chỉ làm ra sản phẩm tốt, bạn cần phải biết quảng bá sản phẩm của mình

Theo kinh nghiệm kinh doanh của người Do Thái, không những làm ra sản phẩm tốt, bạn còn cần phải biết quảng bá sản phẩm của mình để kiếm tiền.

Nếu quan sát cách kinh doanh của người Do Thái, bạn sẽ thấy rằng họ sẽ không bao giờ làm giàu bằng cách "chặt chém giá" hay "lãi ít nhưng doanh thu cao".

Trong mắt người Do Thái, hạ giá một cách mù quáng không chỉ không công bằng với những khách hàng đã mua giá gốc mà còn làm giảm giá trị của hàng hoá trong lòng khách hàng. Do đó để kiếm tiền, bạn không chỉ cần vùi đầu vào việc tạo ra sản phẩm tốt mà còn phải học cách quảng bá và vận hành.

Chẳng hạn khi nhắc đến kim cương, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thứ đá quý trường tồn với thời gian và có mức giá đắt đỏ. Và nó trở thành một vật mang giá trí khiến ai cũng ao ước sở hữu. Thực tế, mức giá đắt đỏ của kim cương được định giá bởi người Do Thái.

Do đó lần tới, dù bạn muốn sản phẩm hay ứng tuyển vào các công ty, bạn cũng nên nỗ lực nhiều hơn vào việc quảng bá. Để nhiều người hiểu được giá trị của bạn, công nhận bạn và sẵn sàng trả mức lương cao để mời bạn về làm việc.

Như việc ứng tuyển lên vị trí cao hơn, mặc dù bạn thường hoàn thành tốt công việc. Song nếu không có bài phát biểu tập trung và logic, rất khó bạn có thể lấy được sự ưu ái của lãnh đạo.

Mọi người đều mong muốn thành công và kiếm được nhiều tiền hơn. Song làm việc chăm chỉ không phải là cách duy nhất để kiếm tiền và nó thậm chí không phải là cách hiệu quả nhất. Chỉ bằng tư duy đúng đắn, bạn mới có thể có các bước làm giàu hiệu quả, để gặt hái của cải tương xứng với nỗ lực của bản thân.