Tủ đồ mấy nàng sành điệu sao mà thiếu áo gile len được: Cầm 87k sắm ngay item vượt lạnh mùa đông, vừa ấm vừa xinh khỏi bàn

Không chỉ là item thuộc về mùa đông, gile len còn có thể mặc ở các mùa khác trong năm nữa. Vậy nên, dễ hiểu vì sao "ẻm" hot hit quanh năm suốt tháng đến thế. Mình đã tổng hợp ra những mẫu gile len siêu xinh và được chị em săn đón nhất dưới đây. Tranh thủ đang dịp sale cuối năm, tội gì không "xuống tiền" nhỉ?

1. Gile len họa tiết retro

Mẫu gile len retro "huyền thoại" này là sản phẩm được rất nhiều cô nàng yêu thích vì cực dễ phối. Các họa tiết retro thường thấy vẫn là hình quả trám, caro hoặc thổ cẩm,... Dù nàng theo đuổi phong cách gì đi nữa thì mẫu này cũng cực kỳ "ăn rơ" với style của nàng.

2. Gile len phối bèo

Đổi gió cùng mẫu gile len phối bèo lông thỏ. Nghe tên thôi là thấy cả bầu trời hường phấn bánh bèo rồi. Và dĩ nhiên nếu nàng thuộc team điệu đà, thích ăn diện một chút thì lựa chọn "quất" em này là siêu hợp lý luôn.



3. Gile cổ V trơn

Người ta nói "simple is the best", vậy nên nhiều khi chính sự đơn giản lại là lựa chọn "oklah" nhất. Thế nên em gile cổ V trơn này là một trong những item được xếp vào hàng không bao giờ lỗi mốt đó ạ. Tông màu được yêu thích nhất vẫn là những gam như be, trắng, đen vì dễ mặc, dễ phối, đi chơi hay đi học, đi làm đều được luôn.

4. Gile croptop

Nếu đã quá chán với mẫu gile dáng thường hay dáng dài thì mẫu gile croptop là lựa chọn mà các nàng nên sắm. Toàn mẫu xịn đẹp, siêu xinh như thế này chỉ muốn "hốt" hết luôn thôi.

