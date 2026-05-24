Từ chuyện tình học trò gây sốt 13 năm trước đến cuộc hôn nhân viên mãn: Visual cặp đôi như bị thời gian bỏ quên

Cứ đến khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6, mạng xã hội lại rộn ràng những bức ảnh bế giảng được "đào" lại từ nhiều năm trước. Người khoe ảnh tập văn nghệ, người chia sẻ khoảnh khắc chia tay lớp học, người bất ngờ vì nhan sắc tuổi 18 của mình khác xa hiện tại. Giữa không khí ngập tràn ký ức ấy, nhiều gương mặt từng nổi bật một thời cũng được dân mạng nhắc tên trở lại.

Mới đây, bức ảnh bế giảng cách đây 13 năm của một cặp đôi hot boy - hot girl bất ngờ thu hút sự chú ý. Điều khiến nhiều người thích thú không chỉ là chuyện cả hai đã đi cùng nhau từ thời áo trắng đến hôn nhân, mà còn bởi sau hơn một thập kỷ, ngoại hình của họ dường như không thay đổi quá nhiều so với những ngày cuối cấp.

Đó chính là cặp đôi Trang Lou - Tùng Sơn!

Bức ảnh cách đây 13 năm được Trang Lou đăng tải lại đang thu hút sự chú ý từ netizen

Theo đó, nhân dịp bế giảng năm học, Trang Lou và Tùng Sơn đăng tải lại một tấm ảnh cũ mà cả hai đã chụp chung trong ngày cuối cùng của thời học sinh. Một người mặc áo dài, một người mặc đồng phục nhưng nhiều người cho rằng, visual của cặp đôi này dù cách đây hơn cả 1 thập kỷ vẫn không khác gì, thậm chí hiện tại ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Không ít người nhận xét, Trang Lou vốn đã sở hữu nhiều đường nét xinh đẹp, là gương mặt hot girl thời điểm bấy giờ. Còn Tùng Sơn ngày xưa thì gầy hơn, nhìn “lãng tử” hơn nhưng về độ đẹp trai so với hiện tại thì netizen cho rằng cũng một chín, một mười.

Bên cạnh nhan sắc, biểu cảm tình tứ, dễ thương đúng chuẩn tình yêu “gà bông” tuổi học trò cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Thời gian bỏ quên 2 người này hả, sao ảnh thời cấp 3 với bây giờ chẳng khác gì là sao”.

- “Đáng yêu ghê, tình yêu tuổi học trò thành công nhất mình từng biết”.

- “Nhìn ảnh bế giảng nhớ hồi đi học quá. Khi ấy mình cũng mê đắm cặp đôi này, siêu dễ thương”.

- “Cute quá vậy, không già đi chút nào. Giờ thậm chí đẹp hơn”.

- “Cặp đôi gà bông thời đó đáng yêu ha, vẫn ngưỡng mộ tình yêu năm 17 tuổi của Trang Lou - Tùng Sơn”.

- “Từ học sinh giờ thành phụ huynh cả rồi, thời gian trôi nhanh thật. Nhìn ảnh đôi bạn này mình cũng tự xem lại ảnh bế giảng mà bồi hồi, nhớ ngày xưa”.

Cho những ai chưa biết, Trang Lou (Phạm Thu Trang, SN 1995) và Nguyễn Tùng Sơn (SN 1995) được bạn trẻ yêu mến bởi tình yêu như cổ tích đẹp như mơ. Cặp đôi này thầm yêu nhau từ những năm tháng cấp 3, chỉ lén lén nhìn nhau ban đầu, thấy tim rung động, luôn tìm cớ đi ngang qua để “trộm nhìn nhau” một cái rồi vui âm ỉ trong lòng. Sau đó cả hai kết bạn trên Facebook, bắt đầu những cuộc trò chuyện qua mạng.

Trang Lou - Tùng Sơn hiện tại có cuộc sống vực viên mãn

Trên mạng “thân nhau” là thế nhưng mỗi lần gặp nhau bên ngoài là cả hai cùng ngượng ngùng, e thẹn. Cặp đôi “bọ xít” này không đặt mục tiêu gì lớn lao, cứ lặng lẽ bên nhau, song đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu cột mốc quan trọng của cuộc đời như cấp 3, đại học, kết hôn, cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Trang Lou và Tùng Sơn về chung nhà từ năm 2015, thời điểm cả hai chỉ mới tròn 21 tuổi. Sau đó không lâu, cặp đôi thông báo chào đón nhóc tỳ đầu lòng có tên thân mật là Xoài (SN 2016). Đến năm 2021, vợ chồng Trang Lou - Tùng Sơn chào đón thêm con trai thứ có tên thân mật là Dừa.

Hiện tại, dù đã là “hot mom - hot dad” 2 con nhưng cặp đôi vẫn luôn giữ được tình cảm ngọt ngào, mặn nồng dành cho đối phương. Trên trang cá nhân của mình, Trang Lou và Tùng Sơn thường chia sẻ những hình ảnh cả hai tập trung vào nhiều dự án, công việc cùng nhau từ làm KOL đến tự kinh doanh. Ngoài ra, cặp đôi vẫn luôn dành phần lớn thời gian cho các bạn nhỏ, đưa con đi du lịch, đi chơi,... và nhận về nhiều sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng.