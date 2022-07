Tự chui vào nồi rồi chơi game bằng "búa" cho giống nhân vật trong trò chơi, nam streamer ức chế

Là một streamer, nhiệm vụ của bạn không gì khác ngoài việc biến những điều tưởng như chẳng có gì thú vị trở thành một nội dung hay để phục vụ người xem. Điển hình như như trường hợp của anh chàng HandOfBlood dưới đây, người vừa khiến không ít fan phải bật cười trước pha xử lý có phần hơi "cồng kềnh" nhưng mang đầy tính hài hước của mình.

Tạo hình của HandOfBlood trong trò chơi

Theo đó, mới đây, HandOfBlood vừa có một màn chơi Getting Over It cực kỳ thú vị. Vốn nổi tiếng là một trong những tựa game gây ra sự ức chế cao vì mức độ khó và lầy của trò chơi, thế nhưng thực tế, Getting Over It cũng đã "hết trend", không còn thật sự trở nên thịnh hành như cách đây vài năm về trước. Tuy vậy, HandOfBlood vẫn có cách để biến nó trở thành một nội dung rất thú vị. Đó chính là cosplay thành chính nhân vật trong game, từ hành động, bối cảnh cho tới cả dụng cụ để mang tới tiếng cười cho người xem.

HandOfBlood và nhân vật của mình - trông cũng rất tương đồng phải không nào

Không chơi theo cách thông thường khi ngồi trên ghế gaming và thoải mái cầm chuột, anh chàng streamer lựa chọn phương thức chính là chui vào một chiếc vạc siêu to khổng lồ, đội mũ chụp giả trọc đầu cho giống nhân vật trong game và sau đó, sử dụng một chiếc búa xốp chứa cảm biến chuyển động để có thể điều khiển. Cụ thể, mỗi lần HandOfBlood vung vẩy chiếc búa bên ngoài thì trong game, nhân vật cũng sẽ làm hành động tương tự.

Chơi game như thế này thì mất sức là phải

Chơi game kiểu này nhìn qua thì có vẻ khá thú vị, nhưng lại cực kỳ mất sức. Và với độ khó của Getting Over It, không ít người cũng nghĩ tới việc HandOfBlood có lẽ sẽ chẳng đủ sức để qua ải đầu. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của bản thân, anh chàng này cuối cùng cũng thành công trong việc tạm thời vượt qua được độ khó mức một, khi hạ gục một cái cây khô với thời gian khoảng gần 40 phút. Còn tất nhiên, để phá đảo game thì không.

HandOfBlood lộ rõ sự mệt mỏi trong quá trình livestream

Hiện tại, phiên livestream của HandOfBlood vẫn đang nhận được rất nhiều sự theo dõi cũng như ủng hộ từ phía cộng đồng mạng. Cũng phải dành một lời khen cho anh chàng, khi đã biết biến một nội dung tưởng như chẳng còn gì thú vị trở nên hài hước tới vậy thông qua cách thức chẳng giống ai của mình.

https://gamek.vn/tu-chui-vao-noi-roi-choi-game-bang-bua-cho-giong-nhan-vat-trong-tro-choi-nam-streamer-uc-che-mat-gan-mot-tieng-chua-qua-duoc-ai-dau-20220720125901062.chn