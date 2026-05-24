Từ cậu bé nghèo lên TP.HCM mưu sinh đến CEO tạo việc làm cho hàng nghìn người trẻ

Hành trình viết lại số phận của cậu bé làm thuê từ năm 9 tuổi

Có những đứa trẻ lớn lên trong đủ đầy. Cũng có những đứa trẻ trưởng thành từ cảm giác thiếu thốn và cô đơn.

Anh Nguyễn Hoài Thanh (36 tuổi, quê Đồng Nai) – CEO Đông Tây Barbershop kể rằng, tuổi thơ anh chỉ có mẹ. Nhà nghèo, mẹ anh một mình lam lũ sớm hôm.

"Có những ngày tôi phải ở nhà một mình vì mẹ bận đi làm, bụng đói không có gì ăn, tôi khóc đến khản cả tiếng. Tí tuổi, tôi phải bỏ quê nghèo lên thành thị. Kỹ năng sống, kiến thức... gần như bằng không. Lăn lộn đủ mọi nghề để kiếm sống.

Có thời điểm, tôi làm việc 18 tiếng/ngày, không dám nghỉ, không dám bệnh. Có lẽ vì từng quá thiếu thốn nên sau này tôi luôn bị ám ảnh bởi chuyện phải cố gắng. Tôi làm việc sớm tối để tìm cơ hội cho chính mình và sau này là tạo ra cơ hội cho người khác", anh nói.

Năm 9 tuổi, mỗi dịp nghỉ hè, cậu bé Hoài Thanh từ quê nhà Định Quán, Đồng Nai tự lên TP.HCM làm thuê kiếm tiền đi học.

Ít ai nghĩ cậu bé từng làm đủ nghề để kiếm sống ngày ấy, nhiều năm sau lại xây dựng nên một hệ thống tiệm cắt tóc nam "phủ sóng" khắp Việt Nam và vươn ra quốc tế.

Từ tiệm tóc nhỏ đến hệ thống hơn 100 chi nhánh toàn cầu

Năm 2018, anh Nguyễn Hoài Thanh mở tiệm cắt tóc nam Đông Tây Barbershop, với một suy nghĩ đơn giản: Làm nghề bằng sự tận tâm và trung thực.

Ở Đông Tây, mỗi mái tóc được xem như một "tác phẩm" phản ánh cá tính riêng của từng khách hàng. Suốt nhiều năm phát triển, thương hiệu này luôn theo đuổi cách làm nghề chỉn chu đến từng chi tiết.

Hiện hệ thống có khoảng 1000 thợ tóc tay nghề cao cùng hơn 100 chi nhánh tại Việt Nam và quốc tế, trải dài từ Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đến Thái Lan, Trung Quốc, châu Âu và chuẩn bị mở rộng sang Mỹ.

Đông Tây Barbershop được ví như một "không gian nghỉ ngơi" đúng nghĩa dành cho phái mạnh.

Bên trong tiệm là cây xanh, bàn bida, bàn cờ vua, piano, quầy bar…, mang đến cho khách hàng trải nghiệm thư giãn, thay vì cảm giác vội vã thường thấy ở những tiệm tóc thông thường.

Từ máy đánh giày, giặt giày, khử khuẩn dụng cụ theo tiêu chuẩn y khoa đến các dịch vụ chăm sóc như gội đầu thư giãn, massage mặt – vai gáy, phục hồi tóc… mọi trải nghiệm đều được đầu tư đồng bộ. Với trẻ em, tiệm còn có ghế cắt tóc mô phỏng xe hơi để tạo cảm giác an toàn và thích thú.

Dù là học sinh, sinh viên, công nhân hay doanh nhân, nghệ sĩ… mỗi người đều có thể tìm thấy phong cách riêng của mình tại đây.

Với Đông Tây Barbershop, mỗi mái tóc không chỉ là dịch vụ mà trở thành "tác phẩm" phản ánh cá tính của khách hàng.

Chi nhánh Đông Tây Barbershop ở Budapest, Hungary.

"Tôi hiểu cảm giác không ai cho mình cơ hội"

Sau nhiều năm đi qua những vùng khó khăn và gặp nhiều bạn trẻ thất nghiệp, thiếu định hướng, anh Nguyễn Hoài Thanh quyết định mở chương trình đào tạo nghề tóc miễn phí cho 1000 thanh niên trong năm 2026.

Đối tượng được ưu tiên là người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, trẻ câm điếc hoặc những bạn trẻ chưa có nghề nghiệp ổn định.

Lớp dạy nghề tóc miễn phí cho các bạn trẻ câm điếc.

Theo kế hoạch, học viên sẽ được đào tạo miễn phí chuyên sâu các kỹ năng cắt, uốn, nhuộm tóc nam. Sau khoảng 4 tháng học nghề, học viên bắt đầu được đi thực hành có lương. Những người có tay nghề ổn định sẽ được nhận vào làm tại hệ thống Đông Tây Barbershop hoặc được giới thiệu việc làm với thu nhập khởi điểm từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Điều đặc biệt là lớp học này không chỉ dạy kỹ thuật cắt tóc. Nó được xây dựng như một nơi giúp người trẻ học cách sống có trách nhiệm hơn với bản thân:

"Các bạn không thiếu khả năng nhưng thường gặp rào cản khi tìm việc. Nhiều khi các bạn chỉ thiếu một cơ hội thôi.

Ngày xưa nếu không có người chỉ nghề cho tôi, cuộc đời tôi chắc rẽ sang hướng khác rồi. Nên bây giờ làm được gì có ích thì tôi cố gắng làm. Chỉ yêu cầu các bạn phải thực sự nghiêm túc, không làm chơi chơi, không thử thử", anh Nguyễn Hoài Thanh nói về tiêu chí tuyển học viên.

Một thương hiệu đi lên từ sự tử tế

Ngoài hệ thống cửa hàng, Đông Tây Barbershop còn có 20 xe cắt tóc lưu động thường xuyên phục vụ cho các chương trình cắt tóc miễn phí tại bệnh viện, trường học, doanh trại... 2 xe bus cắt tóc và 10 container cắt tóc sáng tạo.

Hệ thống cũng duy trì khoảng 30 cơ sở phục vụ miễn phí cho học sinh, sinh viên và người có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2024, Đông Tây Barbershop tài trợ xây phòng học mới tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Theo anh Nguyễn Hoài Thanh, cách đặt tên thương hiệu "Đông Tây" xuất phát từ mong muốn xây dựng một ngôi nhà chung, nơi những người làm nghề tóc đến từ nhiều nơi, nhiều màu da, sắc tộc có thể cùng học hỏi, làm việc và phát triển như một gia đình.

Từng là đứa trẻ thiếu cơ hội, ngày hôm nay anh Hoài Thanh chọn cách tạo cơ hội cho người khác. Giữa lúc không ít người trẻ loay hoay với thất nghiệp, áp lực tài chính và cảm giác mất phương hướng, câu chuyện của anh khiến nhiều người chú ý.

Và đôi khi, điều thay đổi một con người không phải là tiền bạc, mà chỉ đơn giản là có ai đó tin rằng họ xứng đáng với một cơ hội tốt hơn.