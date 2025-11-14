Từ aespa đến loạt em xinh Việt, “khối băng” của Chopard đang càn quét mọi feed thời trang

Chopard Ice Cube đang len lỏi trong mọi khung hình từ chiến dịch quảng bá đến street-style và thảm đỏ. Loạt ảnh của Phương Mỹ Chi, Lamoon và Aza cùng Ice Cube khiến mạng xã hội bùng nổ. Ba cô gái có ba phong cách khác biệt nhưng đều khiến biểu tượng hơn hai thập kỷ của thương hiệu Thụy Sĩ "hot" hơn bao giờ hết.

Khi nàng thơ dân gian thành nàng thơ thời trang

Phương Mỹ Chi khiến khán giả bất ngờ với hình ảnh trưởng thành và cuốn hút. Cô chọn cách phối nhẫn, lắc và khuyên tai Ice Cube vàng hồng đồng điệu tạo tổng thể thanh thoát nhưng vẫn rất hiện đại, ngọt ngào. Đôi khuyên tai Ice Cube mà Phương Mỹ Chi diện trong bộ ảnh có giá dao động từ 48 – 180 triệu đồng (tùy thuộc phiên bản vàng hay vàng đính kim cương). Vòng tay Ice Cube có giá dao động từ hơn 150 triệu đồng đến hơn 350 triệu đồng tùy thuộc chất liệu (vàng vàng, vàng hồng, vàng trắng), kích thước bản to, nhỏ và kim cương.

Lamoon và "cool vibe" của It-girl

Trái ngược với sự mềm mại của Phương Mỹ Chi, Diễm Hằng Lamoon xuất hiện như một "It-girl" chính hiệu. Váy đen quyến rũ và biểu cảm lạnh lùng khiến nàng ca sĩ – diễn viên trẻ nổi bật trong từng khung hình. Bộ trang sức Ice Cube gồm nhẫn, khuyên tai, lắc tay và vòng cổ hoàn thiện vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ và không thể nhầm lẫn của mỹ nhân Gen Z. Chiếc nhẫn Ice Cube trên tay Lamoon có giá từ 32 triệu đồng/chiếc (với bản không có kim cương) và hơn 200 triệu đồng/chiếc (với bản có kim cương).

Ánh Sáng (Aza) – Y2K girl dẫn đầu "cơn bão" Ice Cube

Ánh Sáng (Aza) mang đến tinh thần Y2K phóng khoáng và cực "bắt trend". Trong chiếc váy xuyên thấu đính hoa 3D lạ mắt, cô đeo kết hợp vòng cổ Ice Cube hai tầng với nhẫn và khuyên tai đồng bộ vừa nổi bật, vừa tinh tế. Ice Cube trên Aza trở thành điểm chạm giữa thời trang và nghệ thuật; giữa nét sang trọng, thanh lịch với sự tự do, táo bạo đậm chất Gen Z. Được biết, mẫu dây chuyền Ice Cube mà Ánh Sáng (Aza) đeo có giá khoảng 200 triệu đồng.

Nếu ví vui một chút, Ice Cube chẳng khác nào "aespa" của làng trang sức. Nhóm nhạc KPOP nổi tiếng vì khả năng biến hóa qua từng concept: lúc cyberpunk, lúc futuristic, lúc cổ điển, nhưng luôn giữ được dấu ấn riêng. Ice Cube của Chopard cũng thế: có thể mềm mại hay sắc sảo, có thể sang trọng hay phá cách, tùy vào người đeo. Cả hai đều chia sẻ một DNA chung tự do, đa diện và luôn đón đầu xu hướng.

Chính sự biến hóa đó đã khiến Ice Cube trở thành món "must-have" của các tín đồ thời trang, mang trong mình tuyên ngôn của thế hệ mới muốn khẳng định dấu ấn riêng.