Từ 1/1/2026, Techcombank sẽ đóng băng giao dịch chuyển tiền/ rút tiền và khóa tài khoản đối với các khách hàng sau

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa phát đi thông báo khẩn yêu cầu khách hàng nhanh chóng cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân theo quy định mới, nhằm tránh bị gián đoạn dịch vụ ngay từ đầu năm tới. Căn cứ theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, Thông tư 18/2024/TT-NHNN và Luật Căn cước số 26/2023/QH15, kể từ ngày 1/1/2026, hệ thống ngân hàng sẽ chính thức ngừng chấp nhận xác thực giao dịch đối với các loại giấy tờ tùy thân cũ bao gồm Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số và Căn cước công dân (CCCD) mã vạch chưa gắn chip.

Các trường hợp bị gián đoạn giao dịch từ 1/1/2026 theo thông báo mới của Techcombank

Những khách hàng hiện vẫn sử dụng các loại giấy tờ nêu trên để đăng ký thông tin tại Techcombank sẽ đối mặt với nguy cơ bị tạm dừng hoạt động tài khoản. Để tuân thủ lộ trình chuẩn hóa dữ liệu dân cư và nâng cao an toàn bảo mật, ngân hàng buộc phải chặn các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán, thẻ và dịch vụ ngân hàng ngay khi giấy tờ của khách hàng hết hiệu lực hoặc chậm nhất là từ ngày 1/1/2026, tùy điều kiện nào đến trước.

Để đảm bảo quyền lợi và duy trì sự thông suốt trong quá trình sử dụng dịch vụ, Techcombank khuyến nghị khách hàng cần khẩn trương mang theo CCCD gắn chip còn hiệu lực đến các chi nhánh hoặc phòng giao dịch để cập nhật thông tin.

Sau thời hạn 1/1/2026, nếu khách hàng chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi, ngân hàng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm việc tạm ngưng toàn bộ giao dịch. Động thái rà soát và yêu cầu đồng bộ giấy tờ tùy thân chuẩn mới này hiện cũng đang được triển khai đồng loạt tại nhiều ngân hàng khác trong hệ thống.