Truyền thông thế giới rúng động trước tin Lee Sun Kyun qua đời: "Một biểu tượng của màn ảnh Hàn đã ra đi"

Cái chết của tài tử Ký Sinh Trùng thực sự gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc sáng 27/12. Theo Naver, hàng trăm đầu báo trong nước đã lập tức đưa tin về tình trạng của nam diễn viên ngay sau khi anh được tìm thấy bất tỉnh trong một chiếc xe hơi ở gần công viên Waryong thuộc quận Jongno, Seoul. Hãng thông tấn Yonhap để nhan đề bài cáo phó: "Lee Sun Kyun đã qua đời khi đang ở đỉnh cao danh vọng".

Nhiều hãng tin tức quốc tế đưa tin về cái chết bất ngờ của Lee Sun Kyun.

Thông tin về sự ra đi của Lee Sun Kyun cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu. Hàng loạt các hãng tin tức lớn như CNN, AP, BBC, Reuters... nhanh chóng tường thuật lại sự việc, dẫn theo nguồn của các trang tin Hàn Quốc và treo bài trên các vị trí cao nhất trên website của mình.

Trang AP giới thiệu về nam diễn viên: "Lee Sun Kyun được khán giả biết đến nhiều nhất nhờ vai diễn ông chồng giàu có trong Ký Sinh Trùng. Nhờ bộ phim này, anh ấy thắng giải Dàn diễn viên xuất sắc tại Screen Actors Guild. Năm 2022, Lee nhận đề cử Emmy cho màn thể hiện trong bộ phim thể loại khoa học viễn tưởng - giật gân Dr. Brain. Trước thành công của Ký Sinh Trùng, nam diễn viên đã là một biểu tượng của màn ảnh Hàn Quốc suốt nhiều thập kỷ. Lee được khán giả trong nước biết đến qua hàng loạt tác phẩm như Coffee Prince (2007), Behind The White Tower (2007), Pasta (2010) và My Mister (2018)".

Lee Sun Kyun được truyền thông quốc tế miêu tả là một "biểu tượng của màn ảnh Hàn trong nhiều thập kỷ".

Truyền thông Hàn Quốc cho biết vợ nam diễn viên đã tìm thấy một tờ di chúc do anh để lại và lập tức gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên, khi được các cơ quan chức năng phát hiện, Lee Sun Kyun đã ở trong trạng thái bất tỉnh và được công bố qua đời không lâu sau đó.