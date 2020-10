Truy tố người phụ nữ thuê nhóm thiếu niên tạt sơn trộn mắm tôm vào quán cà phê ở Sài Gòn

Ngày 12/10, Viện KSND quận 7, TPHCM vừa chuyển hồ sơ sang toà án cùng cấp truy tố bị can Bùi Thị Nhinh (SN 1974, ngụ phường Tân Quý, quận 7) về tội "Huỷ hoại tài sản".



Nhóm thiếu niên tại cơ quan công an.

Theo đó, ngày 18/8/2019, Công an quận 7, TP.HCM tiếp nhận tin tố giác tội phạm của bà Đ.T.H. (40 tuổi, ngụ quận 7). Bà H. cho biết, khoảng 6h1' cùng ngày, khi thức dậy và mở cửa quán cà phê S.C. tại đường 79, KP1, phường Tân Quy thì phát hiện quán bị tạt sơn đỏ pha trộn với mắm tôm.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Qua trích xuất camera, công an phát hiện có 2 thiếu niên đeo khẩu trang đi xe máy tới quán. Sau đó, 2 thiếu niên tạt sơn trộn mắm tôm vào quán rồi tẩu thoát.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại sự việc.

Quá trình điều tra, công an xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa bà H. và bà Nhinh. Công an đã mời bà Nhinh tới làm việc và có khai báo do mâu thuẫn nên thuê nhóm 3 thiếu niên là Phạm Phú S., Phạm Hoàng A. và Lê Hồng T. (cùng 15 tuổi) tạt sơn trộn mắm tôm vào quán của bà H..

Từ lời khai, công an đã mời 3 thiếu niên tới làm việc. Cả 3 khai nhận được Nhinh thuê tạt sơn trộn mắm tôm vào quán bà H. với giá là 500 ngàn đồng.

Ngày 22/6/2020, hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận tài sản của bà H. bị thiệt hại gồm một thảm cỏ nhân tạo diện tích 12 m2, một khung trang trí bằng nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, một trần phản chiếu ánh sáng poly sunlite, một cửa kéo hợp kim thép sơn tĩnh điện màu kem, tổng giá trị là hơn 28 triệu đồng.