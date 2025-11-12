Truy nã đặc biệt Đỗ Xa Mí

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đỗ Xa Mí (SN 1964; thường trú tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã Đỗ Xa Mí. Ảnh: CA Hà Nội

Theo điều tra, Mí kiếm sống bằng nghề môi giới mua bán nhà đất. Đối tựng nói dối mình là cán bộ của Bộ Quốc Phòng để dụ dỗ nạn nhân thuê đất rồi chiếm đoạt tài sản. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 23/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Xa Mí về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Xa Mí.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0932619686), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.