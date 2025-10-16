Trưởng thành là học cách sống khỏe, câu chuyện thay đổi nhận thức của ca sĩ Muộii

Tuổi trẻ và khát khao chứng minh bản thân

Ở giai đoạn nhiệt huyết của thanh xuân, hầu hết người trẻ cũng trải qua cảm giác muốn tự do trải nghiệm, để chứng minh rằng mình đã đủ lớn. Và Muộii, một ca sĩ đang được khán giả yêu mến gần đây, cũng từng có những tháng ngày như thế. Tham gia trong tập Podcast của Kháng Thương, nữ ca sĩ Muộii đã kể về hành trình thay đổi nhận thức, từ câu chuyện kết nối với gia đình đến việc chủ động bảo vệ sức khỏe.

Khoảng cách vô hình đẩy người trẻ ra xa khỏi gia đình vì giữa hai thế hệ là hai cách yêu thương khác nhau.

Như những người trẻ khác, Muộii từng muốn chứng minh rằng mình có thể tự bước đi, tự gánh lấy mọi chuyện mà không cần ba mẹ. Trước đây, cô thường thấy khó chịu mỗi khi ba mẹ hỏi han quá nhiều, đặc biệt là chuyện tình cảm hay các mối quan hệ bạn bè. Mỗi lần mẹ góp ý, căn dặn, cô lại dễ phản ứng với thái độ im lặng, bất cần. "Có khoảng thời gian, em không muốn ba mẹ can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của em", thậm chí "nhiều ngày liên tục, hai mẹ con không nói chuyện với nhau", Muộii kể.

Cái tôi cao và ngông cuồng của tuổi trẻ đã khiến Muộii nhiều lúc thấy xa cách với gia đình. Giữa hai thế hệ luôn tồn tại những khác biệt trong cách yêu thương: với người trẻ, yêu thương nghĩa là thấu hiểu, đồng hành; còn với ba mẹ, yêu thương thường là sự lo lắng đến mức đôi khi… "quá lời".

Nhận thức về sự quan trọng của sức khỏe sau biến cố của ba

Sự thay đổi trong mối quan hệ với ba mẹ thật sự đến khi Muộii đối diện với biến cố lớn: người ba ít nói, luôn đứng sau lưng làm điểm tựa vững chắc, phải nhập viện vì bệnh tim. Hai lần đứng trước phòng mổ, hai lần nhìn thấy ba đối diện ranh giới sinh – tử, Muộii mới thấm thía nỗi sợ mất đi điều quý giá nhất.

Cô nhận ra trưởng thành không phải là tự lo cho bản thân, điều quan trọng nhất là biết chịu trách nhiệm, quan tâm đến gia đình. Và trách nhiệm đó không chỉ đơn giản là mua những món quà tặng ba mẹ, mà bắt đầu từ một hành động nhỏ: đảm bảo sức khỏe được cho ba mẹ. "Bây giờ em đã chủ động "bắt cóc 2 anh chị" đi khám sức khỏe định kỳ. Trong tương lai rất dài, Muộii chia sẻ cô có nhiều dự định và kế hoạch không chỉ riêng cho bản thân mà còn cho cả gia đình. Khi hình dung về ba mẹ trong 5 năm sau, Muộii hy vọng ba mẹ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn để "la" cô, cho roi cho vọt. Chính nhận thức này đã giúp cô hình thành các thói quen tốt như cùng ba mẹ chơi thể thao, kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Nhiều khán giả xúc động khi lắng nghe cô ca sĩ trẻ trải lòng.

Không dừng lại ở việc quan tâm đến sức khỏe gia đình, "để đồng hành cùng ba mẹ, sức khỏe là điều mà em sẽ đặt lên trên hàng đầu", cô liên tục nhấn mạnh. Cô cho biết từ năm nay, cô bắt đầu hành động nhiều hơn cho sức khỏe của bản thân. Trong đó có việc dự phòng HPV, một vấn đề sức khỏe mà cô đã biết đến 2 năm trước nhưng chưa thực sự hành động. Được biết, HPV là vi rút lây truyền qua đường tình dục phổ biến. Mặc dù phần lớn trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng và tự đào thải, nhưng việc nhiễm dai dẳng có thể dẫn đến các bệnh lý ung thư ở cả nam và nữ. Xác suất trung bình nhiễm HPV ít nhất 1 lần trong đời khi có ít nhất 1 bạn tình khác giới là 85% ở nữ giới và 91% ở nam giới. Với những bạn trẻ, nếu chủ quan hoặc thiếu kiến thức, sẽ không biết cách dự phòng đầy đủ và đúng cách. Do đó, giới trẻ cần chủ động tìm hiểu và tham vấn chuyên gia y tế về các biện pháp dự phòng bệnh lý và ung thư do HPV, bao gồm tiêm phòng, lối sống an toàn, lành mạnh và tầm soát ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Muộii chia sẻ: "Dù có bận đến thế nào đi nữa, mình vẫn có thể sắp xếp để mình hành động."

Nữ ca sĩ Muộii đại diện cho một thế hệ trẻ nhiệt huyết, mạnh mẽ và sải cánh tung bay như những cánh chim tự do. Trong quá trình đó, từ một cô gái chỉ muốn chứng minh bản lĩnh, nay trở thành một người trưởng thành với trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho gia đình và chính mình. Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở dành cho các bạn trẻ: thành công, ước mơ hay sự nghiệp đều chỉ có ý nghĩa khi có sự đồng hành từ gia đình, những người vẫn luôn mong chờ ta sống khỏe mỗi ngày.